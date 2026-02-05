Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

El plan póstumo de Pedro Torres incluye un documental biográfico que narra sus últimas horas de vida sin filtros (IG: @ptorres)

La revelación del plan póstumo de Pedro Torres ha generado una ola de interés y debate en el entorno audiovisual mexicano. El prestigioso productor, fallecido recientemente, dejó incompleto un documental biográfico que buscaba narrar sus últimas 24 horas de vida, según relató el periodista Alberto Tavira al programa Ventaneando.

Esta propuesta, marcada por su enfoque inusualmente honesto y directo, pretendía mostrar sin filtros la despedida del creador televisivo, una iniciativa que, a la luz de su muerte, ha cobrado una dimensión emocional inesperada y plantea preguntas sobre el destino de un legado que aspiraba, en palabras del propio Torres, a trascender tras su partida.

Alberto Tavira, quien acompañó a Torres en este proceso, contó que la estructura del proyecto incluía tanto el desarrollo de un libro como la producción audiovisual.

El periodista compartió que el productor buscaba plasmar “la disciplina feroz, la exigencia sin gritos y la negociación elegante” que marcaron su carrera, así como registrar los momentos finales de su vida con rigor documental y sin edulcorar la realidad, “Queremos dejar constancia de su vida y legado como creador”, afirmó Tavira a Ventaneando.

Beto Tavira revela las confidencias de Pedro Torres para su proyecto final: el detrás de cámaras de una despedida inédita (Foto: Steve Allen)

Pedro Torres, acostumbrado al foco mediático

Durante sus conversaciones, Torres dejó claro su deseo de que el documental mostrara los últimos instantes tal como sucedieran, llegando a declarar: “Esto va a generar mucho rating… Yo soy un ególatra. A mí me encanta que se vea mi vida, que se vea mi trayectoria”.

El proyecto, según lo relatado por Tavira, avanzó de forma inmediata tras el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que Torres le reveló en una reunión en su departamento de Polanco, en la Ciudad de México.

El propio productor había firmado su voluntad anticipada, autorizando la filmación de sus momentos finales: “Él quería que sí se filmara, que sí se levantara imagen en los últimos momentos de su vida”, recordó el periodista.

Esta actitud, lejos de la reserva habitual, se correspondía con una personalidad forjada en la exposición mediática y el compromiso con la excelencia.

Pedro Torres autorizó la filmación de sus últimos momentos tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en su departamento de Polanco (YouTube)

El propio Torres aprobó los avances del proyecto

La construcción del documental y del libro también incluyó el aporte de Humberto Vázquez, según detalló la revista TVNotas. Vázquez colaboró en la escritura de guiones, el casting y la selección musical, y subrayó la transformación de Torres al tomar la cámara: “Su sonrisa iluminaba”, sostuvo.

La metodología de Torres era reconocida por quienes trabajaron junto a él, quienes percibían una búsqueda constante de excelencia y un liderazgo basado en el respeto más que en el temor.

La familia de Pedro Torres transformó el dolor por el diagnóstico en resiliencia y acompañamiento a partir de mayo de 2025 (IG: @ptorresmendez)

El entorno familiar experimentó una sacudida profunda tras el diagnóstico de ELA. Emilia, hija de Torres y la estilista Alexica Silveyra, recibió la noticia con 27 años, viviéndola con especial dureza por la forma en que fue comunicada:

“El médico en ese momento no tuvo la suficiente sensibilidad para comunicarles qué era ELA y, sobre todo, que era una enfermedad degenerativa y no curable. Por lo tanto, su hija Emilia se desplomó, se destrozó en ese momento”, relató Tavira en Ventaneando.

A pesar del golpe inicial, la familia logró reconfigurar el dolor en acompañamiento y resiliencia: “A partir de ahí, de mayo de 2025, los hijos de Pedro Torres y sus hermanos tuvieron la oportunidad de ir cerrando filas. Sí lo tenían muy bien trabajado desde una manera del amor, no del dolor”, agregó el periodista.

El documental de Pedro Torres queda en suspenso

Respecto al futuro del material generado, Tavira explicó que tanto el índice del libro como el concepto editorial fueron aprobados antes del fallecimiento del productor.

El futuro del documental y el libro sobre Pedro Torres es incierto tras su fallecimiento, dejando interrogantes sobre la publicación del material generado (@javierdiaz.glez, Instagram)

“Le presenté el índice del libro, le presenté a mi editorial, lo palomearon de inmediato y de pronto vino este desafortunado desenlace”, narró.

El desenlace abrupto interrumpió el avance, dejando abierto el interrogante sobre si los archivos y las grabaciones verán finalmente la luz o quedarán como un testimonio inédito de una vida dedicada a la creación audiovisual.