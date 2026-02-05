México

Línea 2 del Metro CDMX: cuándo inicia la remodelación y cuánto tiempo durará

El gobierno de la CDMX explicó que la intervención a esta ruta será en algunos tramos, por lo que habrá cierres parciales

Anuncian cierre de la Línea
Anuncian cierre de la Línea 2 del Metro CDMX (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) iniciará una remodelación en las instalaciones de la Línea 2, lo que provocará el cierre de algunas estaciones. Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, explicó detalles del proyecto que pondrán en marcha en próximos días.

Será en este mes de febrero que empezará la intervención a la Línea 2 del Metro CDMX, por lo que el público usuario cuestionó cómo será la obra pues las autoridades confirmaron algunas afectaciones a la operación de los trenes, en consecuencia los pasajeros tendrán que buscar alternativas.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, explicó que estos trabajos son en el marco de las obras relacionadas a la Copa Mundial 2026, pero que traerán beneficios permanentes para los habitantes capitalinos.

¿Cuándo cierra la Línea 2 del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava, director del STC, explicó cómo será el cierre de estaciones en la Línea 2 para su mantenimiento Crédito:YouTube/ Clara Brugada Molina

En conferencia de prensa, Adrián Rubalcava explicó que esta obra se estará coordinando con la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse), por lo que ya definieron un calendario de actividades.

Será a partir del lunes 9 de febrero que inicien estos trabajos de mantenimiento. Hasta el momento no se tiene una fecha de cuánto tiempo tardarán las obras, pero advirtieron que se tienen previstas antes del Mundial 2026, el cual es en junio.

“Con relación a cuándo inician las obras, ya se está planificando en coordinación con la Secretaría de Obras, justamente en el ánimo de poder iniciar todos estos trabajos, que algunos trabajos son importantes y no son menores. Se está haciendo un planteamiento de iniciar el próximo lunes, lunes 9 (de febrero), para poder iniciar con los trabajos”, explicó.

Por otra parte, el director del Metro CDMX aclaró que durante los cierres habrá unidades de RTP ayudando con el traslado de pasajeros:

Unidades de RTP ayudarán en
Unidades de RTP ayudarán en el traslado de pasajeros en la Línea 2 (Cuartoscuro.com)

“Se está haciendo un planteamiento que de lunes a viernes, a partir del lunes tendríamos un horario normal a la apertura, pero el cierre sería a las 10 de la noche. Lo que estaríamos hablando de que el cierre sería más temprano, hasta las 10 de la noche. Los días que esté con esta afectación, se estaría ocupando servicio de RTP para el resto del horario, lo que nos ayudaría de manera importante a mitigar la afectación".

Cierre de la Línea 2 del Metro CDMX: horarios y estaciones afectadas

Adrián Rubalcava precisó que los horarios del servicio de la línea azul cambiarán durante los trabajos de mantenimiento. “Los días sábados estaríamos aperturando en horario normal, pero el cierre sería a las ocho de la noche. Y los domingos quedaría cerrada por completo este tramo para que se puedan ejecutar los trabajos”, explicó.

Es decir que la Línea 2 del Metro CDMX operará de la siguiente manera:

  • Lunes a viernes: apertura 05:00 hrs y cierre a las 22:00 hrs.
  • Sábados: apertura 05:00 hrs y cierre a las 20:00 hrs.
  • Domingos: cierre total de las estaciones en obras, no habrá servicio.

“¿Cuál es el tramo que quedaría cerrado? Hay que recordar que en este momento se están interviniendo algunos puntos en la zona de Viaducto, Chabacano y San Antonio. Estas estaciones serían las que estarían cerradas. Esto no quiere decir que la línea está cerrada en su totalidad", agregó el director del Metro CDMX.

Estas son las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que cerrarán:

  • San Antonio
  • Chabacano
  • Viaducto

