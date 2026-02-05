México

Jugo de tomate: receta fácil para reducir la presión alta y el colesterol

Esta bebida vegetal ofrece beneficios que impactan en el sistema circulatorio

Guardar
Esta bebida vegetal ofrece beneficios
Esta bebida vegetal ofrece beneficios que impactan en el sistema circulatorio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales para el control de la salud cardiovascular ha puesto en foco a bebidas tradicionales como el jugo de tomate. Diferentes estudios han señalado que esta bebida puede ayudar a reducir la presión arterial y el colesterol gracias a su composición rica en nutrientes y compuestos bioactivos. Es de consumo habitual en distintas culturas, resulta sencilla de preparar y se ha convertido en una opción recomendada en planes alimentarios que buscan mejorar la salud del corazón.

El tomate contiene una alta concentración de potasio, fibra y antioxidantes, entre ellos el licopeno, un carotenoide que ha sido vinculado con la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. El potasio contribuye a regular el equilibrio de líquidos en el organismo y favorece la función renal, lo que impacta en la regulación de la presión arterial. El licopeno, presente en mayor cantidad en el tomate cuando se procesa o cocina, ha mostrado efectos positivos en la reducción de los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”.

Diversos profesionales de la salud han explicado que un vaso de jugo de tomate aporta vitaminas A, C y K, así como minerales necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema circulatorio. La fibra soluble presente en el tomate también colabora con la reducción del colesterol al disminuir su absorción en el intestino. Además, el consumo regular de este jugo se asocia con un efecto vasodilatador que contribuye a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos.

El perfil nutricional del jugo
El perfil nutricional del jugo de tomate lo convierte en una alternativa frente a bebidas comerciales con alto contenido de azúcar o sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pautas de diferentes organizaciones de salud recomiendan incorporar alimentos ricos en antioxidantes y reducir la ingesta de grasas saturadas para prevenir enfermedades del corazón. El jugo de tomate, al no contener grasas y ser bajo en sodio si se prepara en casa, cumple con estos criterios y se adapta a diferentes dietas.

El perfil nutricional del jugo de tomate lo convierte en una alternativa frente a bebidas comerciales con alto contenido de azúcar o sodio. Prepararlo en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y evitar aditivos. Además, es versátil y puede combinarse con otras verduras para potenciar su efecto y sabor.

Existen múltiples formas de incorporar esta bebida natural en la rutina diaria, pero la clave está en la regularidad y en la elección de tomates frescos y maduros. Las personas con condiciones médicas específicas deben consultar a su médico antes de realizar cambios en su alimentación para asegurar que esta opción sea la más adecuada en su caso particular.

La bebida natural a base
La bebida natural a base de tomates maduros ofrece beneficios que impactan en el sistema circulatorio y en la regulación de grasas en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el jugo de tomate en casa

  • 4 tomates medianos frescos y maduros
  • 1 vaso de agua fría (aproximadamente 250 ml)
  • 1 rama pequeña de apio (opcional)
  • 1 pizca de sal baja en sodio (opcional)
  • Jugo de medio limón (opcional)

Preparación:

  • Lavar bien los tomates y retirar el pedúnculo.
  • Cortar los tomates en trozos medianos.
  • Colocar los tomates en la licuadora junto con el agua. Agregar el apio si se desea un sabor más intenso.
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Filtrar el jugo con un colador fino si se prefiere una textura más suave.
  • Añadir la pizca de sal y el jugo de limón al gusto.
  • Servir frío y consumir al momento.

Temas Relacionados

jitomatetomatesaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Gusano barrenador infesta a ciervos rojos en Yucatán

Autoridades han alertado por la extensión del parásito en animales silvestres

Gusano barrenador infesta a ciervos

Empresa del salón de belleza del Senado vendió a otras dependencias y no tiene domicilio fiscal verificable

Comercializadora Aureo, la empresa que abasteció de maquillaje al Senado, ha vendido también papelería y alimentos

Empresa del salón de belleza

Cómo funciona el corazón y por qué es importante cuidar de él

Conocer el funcionamiento de los órganos del cuerpo es clave para tomar mejores decisiones a favor de la salud y el bienestar

Cómo funciona el corazón y

Módulos de vacunación contra el sarampión en el transporte público de CDMX: ubicación y horarios

Usuarios del transporte público en la CDMX pueden recibir la vacuna contra el sarampión en módulos ubicados en estaciones estratégicas de Metrobús, Tren Ligero, Mexibús y Mexicable

Módulos de vacunación contra el

Maquillaje, sprays y cepillos profesionales: ¿cuánto gastó el Senado en su salón de belleza?

El espacio, que operaba en días de sesión y atendía a senadoras y personal, fue clausurado tras la difusión de un video

Maquillaje, sprays y cepillos profesionales:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viuda de Javier Valdez critica

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

ENTRETENIMIENTO

Nagibe Abudd asegura ser testigo

Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

Cazzu, Christian Nodal y los Aguilar no asistirán a Premio Lo Nuestro 2026

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos en

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, abandona la Liga MX Femenil y sale de México por sufrir acoso