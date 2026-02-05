México

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

La joven cantante habló de las recientes versiones que circulan sobre la relación que tuvo con el hijo de Maribel Guardia

El video difundido por Javier Ceriani muestra a Imelda Tuñón lanzándose al suelo en medio de una discusión con Julián Figueroa.

Días atrás, Javier Ceriani compartió en su canal de YouTube videos en los que Imelda Tuñón y Julián Figeroa parecen estar discutiendo, pero es la joven quien aparece lastimándose a sí misma.

En el breve video aparece Tuñón lanzándose al suelo mientras discute con su pareja, quien le pide que se calme y le advierte sobre las consecuencias legales que podría enfrentar: “Sí me atacas de todas maneras, te vas a la cárcel”.

Más adelante, se escucha decir al fallecido cantante que su esposa le quemó los ojos con acetona, mientras que ella grita: “Julián, ya vete, por favor, vete”.

Tuñón explicó que las imágenes de sus propias agresiones a manos de Julián Figueroa están en poder del periodista Gustavo Adolfo Infante. (Captura de pantalla YouTube Javier Ceriani)

Pese a que el material fue difundido por el periodista argentino en días anteriores y replicado por varios medios, Imelda Garza Tuñón había permanecido en silencio hasta un reciente encuentro con la prensa.

Imelda Tuñón reacciona por primera vez al video filtrado por Javier Ceriani

De acuerdo con la joven cantante y actriz, las fotos en las que ella muestra las agresiones que también vivió por parte del hijo de Maribel Guardia las tiene el periodista Gustavo Adolfo Infante, pero detalló lo ocurrido en aquel momento.

“Yo estaba en un restaurante con él y comenzamos a discutir. Yo me retiro del lugar y él me pega en la cara; esas dos fotos las tiene Gustavo Adolfo Infante, regreso a casa y me comienzo a arreglar”, explicó.

Tuñón relató su versión sobre el episodio en el que Julián Figueroa denunció haber sido atacado con acetona durante una pelea familiar.(@javierceriani)

Y añadió: “Comienza a hostigarme y le digo: ‘le voy a mandar estas fotografías a tu mamá y a mi mamá y les voy a decir lo que me haces’ y él me dijo: ‘¿cómo?’ Muy fríamente, lo que me hizo entrar en una faceta de rabia, es que me dijo: ‘tú te pegas sola’“.

¿Imelda Tuñón le quemó los ojos con acetona a Julián Figueroa?

Respecto al supuesto ataque con acetona que cometió contra el cantante, aseguró que es un capítulo que no quería tocar, pero ahora que salió a la luz ha decidido contar su versión.

“Llevaba 4 días sin dormir porque estaba en sustancias, no voy a decir cuáles, entonces se empieza a poner agresivo y me arrebata al niño de los brazos, agarré el primer spray que tenía al lado de mi cama y le hago así (se lo aviento), le arrebato al niño y él se fue corriendo”, explicó.

Imelda Tuñón aseguró que las grabaciones no pueden probar autolesiones, ya que Julián Figueroa comenzó a grabar en un momento clave del conflicto. (Instagram imetunon)

Asimismo, aseguró que no existía manera en que ella se golpeara como se mostró en el video de Javier Ceriani, pero podría parecer que sí porque Julián Figueroa comenzó a grabar en el momento justo.

Javier Ceriani asegura que los videos los grabó Julián Figueroa como pruebas legales

En la transmisión que se mostraron los videos también se aseguró que eran pruebas que Julián Figueroa había grabado en caso de enfrentar problemas legales, negando completamente que sean hechos con Inteligencia Artificial.

"Esto no es inteligencia artificial, esto lo grabó Julián antes de morir y se lo mandó a un amigo”, sentenció.

Temas Relacionados

Imelda TuñónJavier CerianiVideosJulián Figueroamexico-entretenimientomexico-noticias

