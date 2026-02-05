Frío CDMX: activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 6 de febrero

Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este viernes. (Cuartoscuro)

Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México y tal será el caso para el amanecer de este próximo viernes 6 de febrero, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este jueves 5 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de 13 alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de la fecha indicada. Indicó que en algunas demarcaciones se sentirá más ambiente frío que en otras.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas por el ambiente frío o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX al amanecer de este viernes 6 de febrero

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México para este viernes 6 de febrero provocarán doble alerta, que será la amarilla y naranja, de acuerdo con Protección Civil local.

10 de las 13 demarcaciones estarán en alerta amarilla y tres en naranja, indicó la dependencia local.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo viernes 6 de febrero.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 6 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco registrará alerta naranja para las primeras horas de este próximo viernes 6 de febrero.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta naranja son:

Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.

Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)

Alerta naranja en la CDMX por bajas temperaturas para este viernes 6 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 13 alcaldías para la mañana de este viernes 6 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 13 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este viernes 6 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas del viernes 6 de febrero comenzarán durante las primeras horas, informó Protección Civil. Crédito: Cuartoscuro.