Entregan en Nezahualcóyotl maquinaria especializada para prevenir inundaciones antes de la temporada de lluvias en el Edomex

Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente de este municipio del Estado de México, encabezó la entrega del equipo tecnológico de alta gama al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

El presidente Municipal de Nezahualcóyotl,
El presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la entrega formal de maquinaria especializada y equipo tecnológico de alta gama. Foto: Cortesía/Gobierno de Nezahualcóyotl.

El presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la entrega formal de maquinaria especializada y equipo tecnológico de alta gama al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).

El objetivo principal de esta inversión es reducir los tiempos de desalojo de agua y prevenir inundaciones, así como evitar daños al patrimonio de las familias nezatlenses.

Cerqueda Rebollo subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar inundaciones y que la nueva adquisición permitirá transitar de un modelo reactivo a uno de diagnóstico preventivo y alta eficiencia, lo que propiciará que el sistema de drenaje funcione a su máxima capacidad.

El alcalde resaltó que estas inversiones han sido posibles gracias a la confianza de las y los contribuyentes. “Seguiremos trabajando por el bien de todos y, sobre todo, por amor a Neza, demostrando que con tecnología y esfuerzo conjunto podemos superar cualquier desafío”, puntualizó Cerqueda Rebollo.

Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl, informó que el municipio contará con maquinaria para prevenir inundaciones. Crédito: X/@Adolfo_Cerqueda.

También informó que el personal de ODAPAS cuenta con la capacitación necesaria para operar la nueva maquinaria, adaptada a las condiciones técnicas y la compleja geografía de Nezahualcóyotl.

Equipamiento especializado para el sistema de drenaje

El equipo entregado incluye tecnología y maquinaria diseñada para las necesidades específicas de la ciudad:

  • Tecnología Robótica de Video Inspección (Trakstar y Tormenta): Permite revisar el interior de los drenajes en tiempo real sin necesidad de romper el pavimento ni abrir zanjas, agilizando la localización de problemas y el diagnóstico preventivo.
  • Equipo “HÉRCULES”: Sistema de bombeo con capacidad para mover grandes volúmenes de aguas residuales y sólidos pesados. Opera de forma autónoma, ideal para zonas de difícil acceso o donde la red eléctrica no esté disponible.
  • Retroexcavadora y grúa hidráulica articulada Fassi: Herramientas esenciales para el traslado y manejo de motores, bombas y otros equipos pesados en los cárcamos del municipio.
El equipo entregado incluye tecnología
El equipo entregado incluye tecnología y maquinaria diseñada para las necesidades específicas de la ciudad. Foto: Cortesía/Gobierno de Nezahualcóyotl.

La entrega contó con la presencia de Ricardo Armando Ordiano Pérez, Director General de ODAPAS; Hugo Solís Espinoza, Director de Administración del organismo; Jorge Martínez Flores, Director de Administración Municipal, y José Huaracha Melgoza, integrante destacado de Mantenimiento de Cárcamos.

El Gobierno de Nezahualcóyotl reafirma con esta acción su liderazgo en la gestión integral del agua en el Estado de México, priorizando la tranquilidad, seguridad y bienestar de sus habitantes.

La administración municipal apuesta por el uso de tecnología avanzada y la capacitación del personal para enfrentar los retos derivados de la densidad demográfica y las características geográficas de la ciudad.

La administración municipal apuesta por
La administración municipal apuesta por el uso de tecnología avanzada y la capacitación del personal para enfrentar los retos derivados de la densidad demográfica y las características geográficas de la ciudad. Foto: Cortesía/Gobierno de Nezahualcóyotl.

¿Cómo prevenir inundaciones en el Edomex?

Prevenir inundaciones en el Edomex requiere acciones coordinadas y el uso de tecnología adecuada.

  • Mantenimiento periódico de drenajes: Limpiar y desazolvar alcantarillas y canales pluviales.
  • Infraestructura moderna: Instalar sistemas de bombeo y tecnología de video inspección.
  • Educación ciudadana: Evitar tirar basura en la vía pública y reportar obstrucciones.

