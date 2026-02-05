Diputados también tienen salón de belleza: corte de cabello cuesta 200 pesos en San Lázaro

La Cámara de Diputados presta el espacio para estética y peluquería, pero no subsidia los servicios. (Cámara de Diputados)

Luego de que se revelara la existencia de un salón de belleza al interior del Senado de la República, el foco de la discusión se amplió hacia la Cámara de Diputados, donde desde hace años también operan una peluquería y una estética dentro del recinto legislativo de San Lázaro.

A diferencia del caso del Senado, este servicio no es exclusivo para legisladores ni representa un gasto directo para el erario, pues funciona bajo un esquema distinto.

Salón de belleza en la Cámara de Diputados: cómo funciona

En la Cámara Baja existen dos espacios destinados a servicios de estética. El primero es una peluquería ubicada en el basamento del edificio E, la cual opera desde hace más de tres décadas.

Aunque opera dentro de la Cámara de Diputados, cada persona paga de su bolsillo por el corte o servicio que recibe.

Este servicio fue suspendido temporalmente en 2014, cuando el espacio fue habilitado como oficinas para diputadas y diputados, pero posteriormente fue reubicado y continúa en funciones.

De manera paralela, durante la 64 Legislatura, en 2018, se abrió una estética en la planta baja del edificio F.

Ambos espacios están abiertos al público en general y no solo a legisladores, sino también a personal administrativo, visitantes y periodistas que cubren las actividades del Congreso.

Precios, horarios y acceso al público

Los costos de los servicios son considerados accesibles. Los cortes básicos de cabello para hombres rondan los 130 o 200 pesos, mientras que los cortes para mujer tienen precios aproximados de 250 pesos.

Los cortes de cabello en la Cámara de Diputados tienen precios accesibles: de 130 a 200 pesos para hombres y alrededor de 250 pesos para mujeres. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Además, se ofrecen servicios de peinado, maquillaje, barbería, tintes y arreglo de barba, con tarifas variables según el tipo de atención.

El salón ubicado en el edificio E atiende en un horario de 6:30 a 16:00 horas, en un área cercana a la Secretaría General y a Recursos Humanos, lo que facilita el acceso durante las jornadas legislativas.

Sin renta ni pagos de la Cámara

De acuerdo con información oficial, las instalaciones donde operan la peluquería y la estética son prestadas por la Cámara de Diputados.

Quienes brindan el servicio no pagan renta, pero tampoco reciben pagos ni subsidios por parte del Poder Legislativo. Sus ingresos provienen exclusivamente del cobro directo a los usuarios y de las propinas.

Los salones de belleza en la Cámara de Diputados operan sin pagar renta; los ingresos provienen únicamente del cobro a los usuarios. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El último acuerdo público relacionado con estos espacios data de 2021, cuando el Comité de Administración autorizó la continuidad del servicio de peluquería y estética entre septiembre y diciembre de ese año, sin que mediara contrato formal.

Los muebles y el equipo de trabajo son propiedad de las personas que operan los negocios.

Un servicio popular dentro de San Lázaro

La peluquería y la estética se han convertido en servicios recurrentes dentro de la Cámara Baja. Legisladores de distintos partidos, empleados, reporteros y visitantes hacen uso de ellos de manera cotidiana.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha compartido públicamente su visita a la estética de San Lázaro. (Cámara de Diputados)

Incluso figuras como el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, han compartido públicamente su visita a la estética para cortarse el cabello.

La senadora Amalia García ha defendido la existencia del salón en San Lázaro, al señalar que no recibe recursos públicos y que cada persona paga por el servicio que utiliza, en un recinto que recibe a miles de personas diariamente.

Claves del debate sobre austeridad

El servicio en Diputados no es exclusivo para legisladores

No hay cobro ni subsidio directo de la Cámara

Los espacios son prestados y pueden retirarse en cualquier momento

Los usuarios pagan de su bolsillo cada servicio

La polémica por los salones de belleza en el Congreso ha reabierto el debate sobre austeridad, uso de instalaciones públicas y transparencia, marcando una clara diferencia entre el modelo del Senado y el esquema bajo el cual opera el servicio en la Cámara de Diputados.