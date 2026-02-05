Diputados también tienen salón de belleza: corte de cabello cuesta 200 pesos en San Lázaro

Luego de que se revelara la existencia de un salón de belleza al interior del Senado de la República, el foco de la discusión se amplió hacia la Cámara de Diputados, donde desde hace años también operan una peluquería y una estética dentro del recinto legislativo de San Lázaro.
A diferencia del caso del Senado, este servicio no es exclusivo para legisladores ni representa un gasto directo para el erario, pues funciona bajo un esquema distinto.
Salón de belleza en la Cámara de Diputados: cómo funciona
En la Cámara Baja existen dos espacios destinados a servicios de estética. El primero es una peluquería ubicada en el basamento del edificio E, la cual opera desde hace más de tres décadas.
Este servicio fue suspendido temporalmente en 2014, cuando el espacio fue habilitado como oficinas para diputadas y diputados, pero posteriormente fue reubicado y continúa en funciones.
De manera paralela, durante la 64 Legislatura, en 2018, se abrió una estética en la planta baja del edificio F.
Ambos espacios están abiertos al público en general y no solo a legisladores, sino también a personal administrativo, visitantes y periodistas que cubren las actividades del Congreso.
Precios, horarios y acceso al público
Los costos de los servicios son considerados accesibles. Los cortes básicos de cabello para hombres rondan los 130 o 200 pesos, mientras que los cortes para mujer tienen precios aproximados de 250 pesos.
Además, se ofrecen servicios de peinado, maquillaje, barbería, tintes y arreglo de barba, con tarifas variables según el tipo de atención.
El salón ubicado en el edificio E atiende en un horario de 6:30 a 16:00 horas, en un área cercana a la Secretaría General y a Recursos Humanos, lo que facilita el acceso durante las jornadas legislativas.
Sin renta ni pagos de la Cámara
De acuerdo con información oficial, las instalaciones donde operan la peluquería y la estética son prestadas por la Cámara de Diputados.
Quienes brindan el servicio no pagan renta, pero tampoco reciben pagos ni subsidios por parte del Poder Legislativo. Sus ingresos provienen exclusivamente del cobro directo a los usuarios y de las propinas.
El último acuerdo público relacionado con estos espacios data de 2021, cuando el Comité de Administración autorizó la continuidad del servicio de peluquería y estética entre septiembre y diciembre de ese año, sin que mediara contrato formal.
Los muebles y el equipo de trabajo son propiedad de las personas que operan los negocios.
Un servicio popular dentro de San Lázaro
La peluquería y la estética se han convertido en servicios recurrentes dentro de la Cámara Baja. Legisladores de distintos partidos, empleados, reporteros y visitantes hacen uso de ellos de manera cotidiana.
Incluso figuras como el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, han compartido públicamente su visita a la estética para cortarse el cabello.
La senadora Amalia García ha defendido la existencia del salón en San Lázaro, al señalar que no recibe recursos públicos y que cada persona paga por el servicio que utiliza, en un recinto que recibe a miles de personas diariamente.
Claves del debate sobre austeridad
- El servicio en Diputados no es exclusivo para legisladores
- No hay cobro ni subsidio directo de la Cámara
- Los espacios son prestados y pueden retirarse en cualquier momento
- Los usuarios pagan de su bolsillo cada servicio
La polémica por los salones de belleza en el Congreso ha reabierto el debate sobre austeridad, uso de instalaciones públicas y transparencia, marcando una clara diferencia entre el modelo del Senado y el esquema bajo el cual opera el servicio en la Cámara de Diputados.