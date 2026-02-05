“De Smallville a CDMX”, Tom Welling, el Superman de la serie, llega a convivir con sus fans: fecha y precio

Tom Welling, protagonista de Smallville, será el invitado estelar en la celebración del 30 aniversario de La Mole en 2026

El actor Tom Welling, célebre por su interpretación de Superman en la serie estadounidense de los 2000 Smallville, formará parte de la celebración del 30 aniversario de La Mole, la convención de cómics y cultura geek de mayor trayectoria en México.

Durante tres días, el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC en la Ciudad de México abrirá sus puertas, permitiendo que los admiradores tengan acceso directo a autógrafos y fotografías con la estrella.

Los boletos para este encuentro, esenciales para asegurar la interacción en vivo con Welling, ya están disponibles, y su compra garantiza ingreso a todas las actividades de la convención.

En la edición 2026, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo, Tom Welling será el primer invitado de honor, según informó la página oficial del evento.

El legado de Tom Welling en Smallville marcó a una generación de seguidores del universo DC, al explorar la vida adolescente de Clark Kent (Crédito: Grosby)

Costo de los boletos para La Mole, donde Tom Welling será invitado de honor

El sistema de venta de entradas Boletia ofrece varias modalidades: el boleto general por 700 pesos más cargos, el Pack de La Mole Convention por 2.999 pesos más cargos, y el pase completo de tres días por 1.500 pesos más cargos.

Estas opciones cubren el acceso a exposiciones, actividades exclusivas y la posibilidad de obtener una firma del actor.

Un origen adolescente y rural para el clásico superhéroe

La relevancia de Welling para los seguidores del universo DC se reafirma con su legado televisivo. Durante una década, Smallville narró la juventud de Clark Kent en Kansas, desvinculando el relato del Superman adulto y concentrándose en los conflictos de un adolescente que descubre su identidad y poderes en un entorno rural.

La Mole, la convención de cómics y cultura geek más reconocida de México, recibirá a Tom Welling durante el evento del 13 al 15 de marzo de 2026

La serie, que redefinió el origen del superhéroe para una nueva generación, exploró temas como el vínculo con Lana Lang y la dinámica compleja con sus padres adoptivos. Uno de los elementos distintivos de Smallville fue la construcción de la relación entre Clark Kent y un joven Lex Luthor.

La narrativa desplegó el desarrollo de ambos personajes y sus trayectorias divergentes hacia los arquetipos de héroe y villano.

A lo largo de diez temporadas, Welling representó este proceso con un enfoque que lo llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión de los años 2000.

La serie Smallville redefinió el origen de Superman y profundizó en las relaciones de Clark Kent con Lana Lang y sus padres adoptivos (Crédito: Grosby)

La vida después de Smallville

La carrera de Tom Welling también abarca incursiones en el cine, con participaciones en películas como Más barato por docena y la nueva versión del thriller The Fog.

Tras el cierre de Smallville, continuó activo en proyectos televisivos como Lucifer, donde dio vida a Marcus Pierce, y participó en el evento crossover Crisis on Infinite Earths, retomando el mítico papel de Clark Kent.

Tom Welling amplió su carrera fuera de Smallville con papeles en cine como The Fog y en series como Lucifer y Crisis on Infinite Earths (2024, CBR vía Men's Health)

La presencia del actor estadounidense encabezará el aniversario de La Mole, cuyo impacto en la comunidad fan ha consolidado su posición como plataforma predilecta para vivir experiencias con figuras internacionales de la cultura popular.