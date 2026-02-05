Christian Nodal se queda sin defensa: sus abogados abandonan el caso contra Universal Music

Christian Nodal proyecto el escenario que anticipa en su proceso civil por la autoría de sus canciones |Crédito: @saleelsoltv, X

El proceso legal entre Christian Nodal y Universal Music registró un nuevo movimiento. Los abogados que hasta ahora representaban al cantante renunciaron formalmente a su defensa dentro del expediente que se tramita ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque continuarán como defensores de sus padres. La actualización fue revelada por el programa Ventaneando.

Abogados de Christian Nodal renuncian a su defensa

Durante la emisión, la jefatura de información de Ventaneando informó que el conflicto con la disquera sigue activo, pero con cambios relevantes en la estrategia jurídica. Los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra notificaron su salida de la defensa directa del intérprete de regional mexicano.

“En este acto nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian Jesús González Nodal, solo subsistiendo como defensores particulares de los investigados Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas”.

La decisión no implica el abandono total del caso, ya que los litigantes seguirán representando a Cristina Nodal y Jesús Jaime González, padres del cantante. En el programa se planteó que esta medida podría responder a una estrategia legal para dividir expedientes o ajustar tiempos procesales.

Christian Nodal comparece en el Reclusorio Oriente. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

¿Quién asumirá la defensa legal de Christian Nodal?

Tras la renuncia, Christian Nodal quedó a la espera de designar a un nuevo equipo legal que lo represente ante la FGR. Hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre quién asumirá la defensa.

Los conductores de Ventaneando señalaron que “seguramente en algún momento (Nodal) presentará a sus abogados”, aunque no precisaron plazos ni nombres. Este movimiento ocurre en un momento clave del proceso, ya que el caso continúa abierto.

El origen del conflicto con Universal Music

El 24 de septiembre, la FGR judicializó a Christian Nodal y a sus padres por la presunta falsificación y uso de documentos falsos, con base en los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal. La Representación Social Federal solicitó audiencia inicial tras una denuncia presentada por Universal Music.

Según la Fiscalía, la acusación sostiene que “Christian ‘N’, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”.

En noviembre de 2025, la FGR subrayó que no existió exoneración penal para Christian Nodal ni para sus padres. (Instagram)

FGR: proceso sigue abierto

Luego de que Nodal declarara públicamente que una jueza no lo vinculó a proceso, la FGR emitió un comunicado para aclarar el estatus legal. La dependencia subrayó que no existió exoneración penal para el cantante ni para sus padres.

La Fiscalía precisó que existe otro juicio de naturaleza civil pendiente, cuyo resultado definirá si procede o no una consecuencia penal. También confirmó que “el proceso sigue abierto”, por lo que ambas partes aún pueden presentar pruebas, y adelantó que sus argumentos se harán valer en el recurso correspondiente.

La postura pública de Christian Nodal

Tras la audiencia del 18 de noviembre, a las afueras del Reclusorio Oriente, Nodal sostuvo que la resolución favoreció a su familia: “Siempre he creído en la justicia… fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”.

El cantante también expresó su inconformidad por el impacto del caso: “Ha sido una pena que ensucien el apellido y el nombre de mis padres”.