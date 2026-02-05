México

Christian Nodal se queda sin defensa: sus abogados abandonan el caso contra Universal Music

El programa Ventaneando informó que el conflicto con la disquera sigue activo, pero con cambios relevantes en la estrategia jurídica

Guardar
Christian Nodal proyecto el escenario que anticipa en su proceso civil por la autoría de sus canciones |Crédito: @saleelsoltv, X

El proceso legal entre Christian Nodal y Universal Music registró un nuevo movimiento. Los abogados que hasta ahora representaban al cantante renunciaron formalmente a su defensa dentro del expediente que se tramita ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque continuarán como defensores de sus padres. La actualización fue revelada por el programa Ventaneando.

Abogados de Christian Nodal renuncian a su defensa

Durante la emisión, la jefatura de información de Ventaneando informó que el conflicto con la disquera sigue activo, pero con cambios relevantes en la estrategia jurídica. Los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra notificaron su salida de la defensa directa del intérprete de regional mexicano.

“En este acto nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian Jesús González Nodal, solo subsistiendo como defensores particulares de los investigados Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas”.

La decisión no implica el abandono total del caso, ya que los litigantes seguirán representando a Cristina Nodal y Jesús Jaime González, padres del cantante. En el programa se planteó que esta medida podría responder a una estrategia legal para dividir expedientes o ajustar tiempos procesales.

Christian Nodal comparece en el
Christian Nodal comparece en el Reclusorio Oriente. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

¿Quién asumirá la defensa legal de Christian Nodal?

Tras la renuncia, Christian Nodal quedó a la espera de designar a un nuevo equipo legal que lo represente ante la FGR. Hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre quién asumirá la defensa.

Los conductores de Ventaneando señalaron que “seguramente en algún momento (Nodal) presentará a sus abogados”, aunque no precisaron plazos ni nombres. Este movimiento ocurre en un momento clave del proceso, ya que el caso continúa abierto.

El origen del conflicto con Universal Music

El 24 de septiembre, la FGR judicializó a Christian Nodal y a sus padres por la presunta falsificación y uso de documentos falsos, con base en los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal. La Representación Social Federal solicitó audiencia inicial tras una denuncia presentada por Universal Music.

Según la Fiscalía, la acusación sostiene que “Christian ‘N’, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”.

En noviembre de 2025, la
En noviembre de 2025, la FGR subrayó que no existió exoneración penal para Christian Nodal ni para sus padres. (Instagram)

FGR: proceso sigue abierto

Luego de que Nodal declarara públicamente que una jueza no lo vinculó a proceso, la FGR emitió un comunicado para aclarar el estatus legal. La dependencia subrayó que no existió exoneración penal para el cantante ni para sus padres.

La Fiscalía precisó que existe otro juicio de naturaleza civil pendiente, cuyo resultado definirá si procede o no una consecuencia penal. También confirmó que “el proceso sigue abierto”, por lo que ambas partes aún pueden presentar pruebas, y adelantó que sus argumentos se harán valer en el recurso correspondiente.

La postura pública de Christian Nodal

Tras la audiencia del 18 de noviembre, a las afueras del Reclusorio Oriente, Nodal sostuvo que la resolución favoreció a su familia: “Siempre he creído en la justicia… fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”.

El cantante también expresó su inconformidad por el impacto del caso: “Ha sido una pena que ensucien el apellido y el nombre de mis padres”.

Temas Relacionados

Christian NodalUniversal MusicVentaneandoRegional mexicanoJesús Jaime GonzálezCristina Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

William Levy y Maite Perroni: el rumor que sacude nuevamente las redes sociales en 2026

Viejas declaraciones, silencios prolongados y una química inolvidable reactivaron una historia en las plataformas digitales

William Levy y Maite Perroni:

Toñita niega haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez

La exacadémica asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto y llevadas a un nivel mediático por la prensa

Toñita niega haber hecho insinuaciones

Mundial 2026: qué promociones existen para asistir al torneo sin comprar boletos

Desde dinámicas ligadas al consumo cotidiano hasta sorteos y experiencias, forman parte del ecosistema comercial previo al torneo

Mundial 2026: qué promociones existen

Convocan a familiares de personas desaparecidas en Morelos para entrevistas y toma de muestras genéticas

En estas jornadas, los allegados pueden aportar información o muestras que apoyan la identificación de seres queridos

Convocan a familiares de personas

Cálculos Renales y agua: cuál es el consumo diario sugerido para reducir las llamadas ‘piedras’ de forma natural

Este diagnóstico representa una de las afecciones urológicas más frecuentes en adultos

Cálculos Renales y agua: cuál
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Diego “N”, presidente

Detienen a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, por extorsión, lo relacionan con el CJNG

El Mini Lic: el capo que quiso ser piloto antes de integrarse al Cártel de Sinaloa

Ven reclutamiento forzado o extorsión del narco como posibles motivos de desaparición de mineros en Sinaloa

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

William Levy y Maite Perroni:

William Levy y Maite Perroni: el rumor que sacude nuevamente las redes sociales en 2026

Toñita niega haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez

BTS Official Light Stick 4: cómo comprar la nueva versión del Army Bomb en México y todo lo que incluye

¡Soraya Montenegro está de regreso! Itatí Cantoral sorprende con video junto a Melissa McCarthy

‘Bulto’ abdominal de Gomita preocupa a fans tras nuevo video en el que presume los resultados de sus 15 cirugías

DEPORTES

Mundial 2026: qué promociones existen

Mundial 2026: qué promociones existen para asistir al torneo sin comprar boletos

¿Sin plan para el Super Bowl 2026? Estos son los lugares para ver el partido con fans de los Seahawks y Patriots en CDMX

¿Quién es Aaliyah Farmer? La futbolista mexicana que dejó Tigres por acoso

Qué necesitan los clubes mexicanos para avanzar en la Concacaf Champions Cup

Toluca vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 5 de la Liga Mx