Fiscalía aclara que la jueza no exoneró a Christian Nodal de ninguna acción penal por las acusaciones de disquera

Los señalamientos contra el esposo de Ángela Aguilar y sus padres continúan y no se descarta la posibilidad de consecuencias penales

Christian Nodal comparece en el
Christian Nodal comparece en el Reclusorio Oriente. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que Christian Nodal y su familia no han sido exonerados de acciones penales, pese a lo que dijo en redes y medios de comunicación.

Recordemos que el cantante anunció a la prensa que la jueza había decidido no vincularlo a proceso ni él ni a sus padres, esto después de varias horas de audiencia a un costado del Reclusorio Oriente, el día 18 de noviembre.

La FGR explica el caso de Nodal

Christian Nodal y sus padres
Christian Nodal y sus padres dejan el Reclusorio Oriente tomados de las manos tras 14 horas de audiencia. | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

El comunicado expone que la denuncia presentada por Universal Music consiste en “la acusación de que Christian “N”, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran“.

Del mismo modo, aclararon que la jueza no exoneró ni a Nodal ni a sus padres de ninguna acción penal, sino que hay otro juicio, que es de naturaleza civil, que debe ocurrir, y con base en el resultado, se procederá o no una consecuencia para los acusados.

Finalmente, la FGR aseguró que el “proceso sigue abierto”, por lo que tanto la defensa de Nodal y sus papás, como los abogados de la disquera, aún pueden presentar pruebas. Cerraron el comunicado explicando que “los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”.

¿Qué dijo Christian Nodal tras salir de la audiencia?

Christian Nodal proyecto el escenario que anticipa en su proceso civil por la autoría de sus canciones |Crédito: @saleelsoltv, X

En un encuentro con los medios de comunicación (luego de huir de ellos a su llegada al Reclusorio Oriente), Christian Nodal aseguró que la justicia había jugado a su favor:

Siempre he creído en la justicia. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente que los hechos hablan más de mil palabras (...) Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señor a madre, fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”.

¿Qué pasó con los papás de Nodal durante y después de la audiencia?

Nodal molesto por la acusación
Nodal molesto por la acusación contra sus padres. REUTERS/Mario Anzuoni

El cantante aseguró a la prensa que: “ha sido una pena que ensucien el apellido y el nombre de mis padres. Yo lo puedo soportar, como soporto muchas otras cosas, pero sí es una de las cosas más dolorosas”.

Según periodistas que estuvieron al interior de la audiencia, Cristy Nodal, madre del cantante, no pudo contener las lágrimas ante la conclusión de la jueza.

Por otro lado, Jaime González, padre del esposo de Ángela Aguilar, sí habló con los medios de comunicación: "

"Estoy feliz porque se hizo justicia, muy feliz. Ahora sí podemos cantarlo, con todo el respeto del mundo. Se trabajó muy duro”.

