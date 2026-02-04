Vaselina para labios: con qué mezclarla para lograr un efecto gloss brillante y duradero

El método casero con vaselina y sombra de ojos permite crear gloss de labios personalizado a bajo costo y con ingredientes controlados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de lograr labios con acabado gloss a bajo costo se ha vuelto tendencia gracias a un método casero que utiliza vaselina y sombra de ojos.

El truco permite adaptar el color y el brillo a cualquier estilo, sin depender de productos comerciales y con la libertad de controlar los ingredientes utilizados.

La clave de la fórmula está en su flexibilidad y economía, pues permite experimentar con tonalidades y texturas inusuales, imposibles de encontrar en cosméticos tradicionales, y garantiza que cada persona pueda preparar porciones pequeñas, a medida y según sus necesidades. Además, hidrata y suaviza los labios mientras aporta color.

La tendencia en maquillaje actual destaca el uso de gloss casero por su flexibilidad en tonalidades y texturas, imposibles de encontrar en productos comerciales tradicionales.

Cómo hacer un gloss casero con pocos ingredientes

Materiales necesarios

Sombra de ojos del tono preferido

Vaselina

Recipiente pequeño para mezclar

Palito, cuchara o espátula

Preparación para gloss personalizado

1. Tomar la sombra elegida y raspar una pequeña cantidad con ayuda de un palito o cuchara.

2. Colocar el polvo en el recipiente.

3. Añadir una porción de vaselina.

4. Mezclar bien hasta obtener una textura homogénea.

5. Si se busca un color más intenso, sumar más sombra; para un efecto más natural, incrementar la vaselina.

El gloss para labios hecho en casa hidrata, suaviza y aporta color, convirtiéndose en una opción segura y económica para el cuidado labial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación y recomendaciones

El gloss puede aplicarse directamente con los dedos o un aplicador. Es posible superponer capas hasta lograr el nivel de brillo deseado. Además de embellecer, el producto acondiciona los labios y los deja suaves.

Entre los trucos útiles está exfoliar los labios antes de usar el gloss, así como elegir sombras de buena calidad para evitar irritaciones.

El gloss casero se puede conservar en un lugar fresco y seco, pero si se detectan cambios en olor o textura, es mejor desecharlo, por lo que es mejor preparar la cantidad justa para evitar desperdicio.

Consejos para tener los labios hidratados

Diversos especialistas y publicaciones de belleza coinciden en que el cuidado diario es fundamental para mantener los labios saludables. Expertos en el área recomiendan:

Beber suficiente agua: La hidratación interna es esencial para evitar labios resecos.

Evitar lamer los labios: La saliva contiene enzimas que pueden aumentar la sequedad.

Utilizar bálsamos labiales con ingredientes nutritivos: Elegir aquellos que incluyan manteca de karité, aceites naturales o ácido hialurónico.

Proteger los labios del sol: Usar bálsamos con filtro solar, incluso en días nublados.

Exfoliar suavemente una vez por semana: Se puede hacer con azúcar moreno o cepillo suave para remover células muertas.

Evitar productos con fragancias o tinturas irritantes: Escoger cosméticos de calidad comprobada.

Mantener una alimentación balanceada y evitar el tabaco: Estos hábitos favorecen la regeneración de la piel.

Cubrir tu boca en climas extremos: Una bufanda en invierno o bálsamos humectantes en verano ayudan a proteger la piel.

El cuidado de labios incluye mantener hidratación interna, evitar lamerse la boca y proteger la piel con bálsamos labiales de calidad comprobada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar estos hábitos y utilizar tu gloss casero potenciados con una base hidratante transformará la apariencia y la salud de los labios, y los hará lucir más suaves y radiantes todos los días.