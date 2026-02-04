Marcha de trabajadores del Metro CDMX hoy 4 de febrero: horario, ruta y calles afectadas

Paro de trabajadores sindicalizados del Metro hoy 4 de febrero. (Infobae)

Este miércoles 4 de febrero, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC ) Metro realizará una manifestación en calles de la Ciudad de México para exigir presupuesto, refacciones y mejores condiciones laborales.

El SNTSTC sostuvo que la decisión de marchar responde a la falta de respuesta de las autoridades capitalinas ante la solicitud de recursos, indispensables para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

En un comunicado difundido desde el 29 de enero, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato puntualizó que la movilización busca soluciones que beneficien a trabajadores y usuarios del sistema, pues con ello se garantiza la seguridad en dicho transporte.

Trabajadores del STC Metro anuncian marcha (Sindicato Trabajadores STC Metro)

Las exigencias incluyen también asignación de presupuesto para suministro de ropa y equipo de seguridad; reorganización de plazas, además de la revisión de áreas consideradas peligrosas o insalubres para asegurar la operación cotidiana.

Ruta, horario y afectaciones viales

Aunque ya no hubo nuevos comunicados, en entrevistas radiofónicas realizadas el martes 3 de febrero, representantes del sindicato confirmaron que la marcha seguía firme y que el plan de movilización continuaba.

Según la convocatoria, la protesta parte a las 15:30 horas desde Metro Balderas con destino final en la Plaza de la Constitución.

Existen dos rutas previstas:

Balderas – Arcos de Belén – Eje Central – 5 de Mayo – Zócalo

Balderas – Juárez – Eje Central – 5 de Mayo – Zócalo

Aunque no se ha especificado una ruta única, las autoridades y el sindicato recomiendan evitar la zona centro durante la tarde.

¿Habrá paro en el Metro?

Sindicato de Trabajadores del STC Metro convocaron a una marcha (X/ @MetroCDMX)

El sindicato y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) aclararon en sus redes sociales y comunicados que no se prevé paro de labores ni cierre de estaciones, por lo que el servicio en las líneas del Metro continuará con normalidad durante la jornada.

¿Qué dicen las autoridades?

En respuesta a la presión sindical, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó en una conferencia de prensa que el Metro CDMX dispondrá del mantenimiento necesario.

“En el caso del Metro, quiero decir públicamente que el Metro va a tener el mantenimiento que se necesite. No todo es para la Línea 2, sino también para otras líneas que se requieran y para el Plan General de Mantenimiento y todo lo que requiere el Metro para su mantenimiento. Allí no vamos a tener problemas”, expresó Brugada.

El servicio en el STC Metro no se verá interrumpido. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB /CUARTOSCURO.COM

Cabe destacar que este 3 de febrero de 2026, la Línea A del Metro suspendió temporalmente su servicio entre Pantitlán y La Paz debido a una falla en el suministro eléctrico, ajena a la operación del sistema. La interrupción dejó a miles de pasajeros varados y provocó retrasos significativos en el traslado de la zona oriente de la capital.

El ambiente sindical en la ciudad se ha visto agitado también por la Alianza de Tranviarios de México (ATM), que había anunciado una posible huelga este 4 de febrero en los servicios de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, misma que se aplazó tras recibir una nueva propuesta salarial de las autoridades.

La organización sindical informó que la votación sobre la huelga se realizará el 9 de febrero y, de no alcanzar un acuerdo, la prórroga se mantendrá hasta el 3 de marzo.