“La Narcomami” y “El Ingeniero” estarían de nuevo al frente del Cártel de Tijuana: así se reorganizan

Enedina Arellano Félix y Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, habrían regresado a Tijuana y reactivaron el control operativo del Cártel Arellano Félix. (Archivo)

Enedina Arellano Félix, conocida como “La Jefa” o “La Narcomami”, habría retomado el control de las operaciones del Cártel de Tijuana en compañía de su sobrino Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”.

De acuerdo con información revelada por la periodista Adela Navarro en Zeta Tijuana, informes de autoridades mexicanas y estadounidenses apuntan a que ambos personajes regresaron a la ciudad bajacaliforniana bajo un nuevo esquema de trabajo criminal, incluido alianzas con otros grupos criminales.

Regreso estratégico y nueva estructura

La reincorporación de estos dos personajes ocurre en un escenario donde la base original del Cártel de los Arellano Félix (CAF) se vio debilitada durante años por muertes, detenciones y extradiciones.

Enedina Arellano Félix

Sin embargo, en los últimos meses, la salida de prisión de figuras históricas —incluido el propio “Ingeniero”— permitió reagrupar fuerzas y restablecer la cadena de mando.

De acuerdo con lo documentado por Adela Navarro, tanto Enedina como su sobrino han asumido nuevamente el control operativo, apoyándose en una estructura que combina elementos empresariales y criminales.

Los investigadores consultados por la periodista señalan que la dupla ha tejido nuevas alianzas, en particular con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ha otorgado territorios a células delictivas, lo que les permite mantener presencia en la dinámica criminal de la región. Este enfoque ha facilitado que el Cártel Arellano Félix conserve influencia y capacidad de negociación ante otros grupos.

La operación cotidiana del grupo se nutre de la permanencia de viejos miembros, la lealtad de herederos y la integración de nuevos actores, respaldados por el respeto interno hacia la figura de Enedina, quien nunca ha sido formalmente procesada pero sigue bajo observación de áreas de inteligencia. A la par de las actividades delictivas, Enedina ha consolidado su presencia en negocios como locales de autopartes usadas.

En este contexto, la liberación de su sobrino “El Ingeniero” el 25 de diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión para reactivarse.

¿Quién es Enedina Arellano Félix?

Enedina Arellano Félix, conocida como “La Jefa” o “La Narcomami”, asumió el control financiero del Cártel de Tijuana tras la caída de sus hermanos. (Instagram: corridosdehistoria_gve)

Nacida en Mazatlán, Sinaloa, Enedina Arellano Félix pertenece a la generación fundadora del Cártel de Tijuana. Es la única mujer entre los nueve hermanos del clan Arellano Félix y, a diferencia de sus hermanos varones, su ascenso en la organización estuvo marcado por la especialización en el manejo financiero y la administración de recursos ilícitos.

Formada como contadora, fue responsable de diseñar y operar esquemas de lavado de dinero a través de una red de empresas fachada, entre ellas farmacias, inmobiliarias y comercios en distintos estados del país.

Enedina contrajo matrimonio en 1985 con un abogado de Tijuana, en una ceremonia social registrada en medios locales, lo que por años le permitió mantener una vida pública como empresaria y figura de sociedad en Guadalajara. Mientras sus hermanos lideraban el cártel desde la violencia, ella construyó una base económica sólida que mantuvo la operatividad del grupo incluso tras los golpes judiciales y la fragmentación interna.

A lo largo de las décadas, Enedina ha sobrevivido a la muerte violenta de varios de sus hermanos y a la caída de otros líderes del cártel, mientras su habilidad para mantenerse fuera del radar la ha llevado a nunca pisar la cárcel, aunque desde 2002 se encuentra en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

¿Quién es Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”?

Fernando Sánchez Arellano, el "Ingeniero" fue capturado en junio de 2014 (Foto: PGR /CUARTOSCURO)

Por su parte, Fernando Sánchez Arellano nació en Tijuana en 1977. Durante la década de 2000 y hasta su detención, Sánchez Arellano fue identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como la cabeza operativa en campo, coordinando actividades de tráfico de drogas, extorsión, secuestro y lavado de dinero.

En 2014, fue detenido en Tijuana tras un operativo conjunto; durante su captura intentó sobornar a las autoridades con más de 110 mil dólares, lo que derivó en cargos adicionales por cohecho. Pasó casi nueve años en penales federales bajo acusaciones de delincuencia organizada.

La liberación de Fernando Sánchez Arellano el 25 de diciembre de 2023, pese a existir una nueva orden de aprehensión en su contra, marcó su retorno a la vida criminal.

El mensaje fue colocado durante la madrugada en un puente peatonal de Tijuana. (X @calvariae_locus)

En junio de 2025, la colocación de una narcomanta firmada como “El Ingeniero” en el puente peatonal del Bulevar Fundadores, poco después de la captura de Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, fue interpretada como una señal de reafirmación de liderazgo y control territorial.