‘La Mañanera’ de hoy : envíos de petróleo a Cuba, violencia en Sinaloa, Pemex, entre lo relevante

“Las ventas a la isla el año pasado fue menos del 1% de petrolíferos es de 0.1% de las ventas de Pemex. Lo hacemos por razones humanitarias como dijo nuestra presidenta y también por razones comerciales . El contrato es abierto, en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, señaló Rodríguez.

Víctor Rodríguez Padilla , director general de Pemex informó que con Cuba únicamente hay un contrato comercial, pactado desde el 2023.

14:27 hs

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar”: Claudia Sheinbaum sobre la violencia en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “va a seguir trabajando para cuidar a la población de Sinaloa”, estado que, según cifras oficiales, presenta una reducción en los homicidios.

Respecto a la violencia derivada del tráfico de drogas en la entidad, Sheinbaum expresó que “para atender el problema de violencia generada por el tráfico de drogas se requiere correspondencia. Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces, tienen que desplegar campañas para evitar el consumo”.

Indicó que la prioridad de su administración es clara: “Nuestra prioridad número uno es detener la violencia en México, debe haber corresponsabilidad”.