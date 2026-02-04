México

‘La Mañanera’ de hoy : envíos de petróleo a Cuba, violencia en Sinaloa, Pemex, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

En pocas líneas:

14:59 hsHoy

Envió de petróleo a Cuba “solo hay un contrato” con Pemex

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex informó que con Cuba únicamente hay un contrato comercial, pactado desde el 2023.

“Las ventas a la isla el año pasado fue menos del 1% de petrolíferos es de 0.1% de las ventas de Pemex. Lo hacemos por razones humanitarias como dijo nuestra presidenta y también por razones comerciales. El contrato es abierto, en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, señaló Rodríguez.

14:47 hsHoy

Sheinbaum sobre la reforma electoral: “Todavía no está”

“Las ventas a la isla representa un 1% de la producción

14:37 hsHoy

Sheinbaum afirma que en “México gobierna el pueblo” y “no el crimen organizado”

14:27 hsHoy

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar”: Claudia Sheinbaum sobre la violencia en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “va a seguir trabajando para cuidar a la población de Sinaloa”, estado que, según cifras oficiales, presenta una reducción en los homicidios.

Respecto a la violencia derivada del tráfico de drogas en la entidad, Sheinbaum expresó que “para atender el problema de violencia generada por el tráfico de drogas se requiere correspondencia. Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces, tienen que desplegar campañas para evitar el consumo”.

Indicó que la prioridad de su administración es clara: “Nuestra prioridad número uno es detener la violencia en México, debe haber corresponsabilidad”.

En este sentido, reiteró la solicitud a las autoridades estadounidenses: “Nosotros hemos pedido a Estados Unidos, que así como nosotros evitamos que llegue el fentanilo a su territorio, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México, es indispensable porque al menos el 75% de las armas incautadas en nuestro país es de alto poder y vienen de EEUU de manera ilegal”.

14:21 hsHoy

La planta cotizadora de Tula presenta un avance del 70%, según información de Pemex. La empresa estima que las operaciones iniciarán en 2027, con una producción proyectada entre 30 mil y 60 mil barriles diarios de destilados de alto valor.

14:15 hsHoy

Sheinbaum defiende el proyecto de refinería de AMLO

La mandataria recordó que, el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue muy criticado por realizar refinerías, sin embargo, los resultados de Pemex registrados durante el ejercicio 2025 se “debe” al proyecto de energía del AMLO.

Asimismo, Sheinbaum Pardo destacó que la empresa volvió a ser “del pueblo”. También felicitó al director de PEMEX, a la secretaria de Energía y al titular de Hacienda porque “han hecho un trabajo muy importante con una perspectiva a largo plazo”.

14:03 hsHoy

Aseguran que “Pemex está incrementando su fortaleza y credibilidad” rumbo a inversiones durante el 2026

Durante el 2025, Pemex ha logrado compensar la declinación de los grandes campos de petróleo y gas natural mediante un aumento en la producción superior a los 122 mil barriles.

La empresa también ha mejorado y optimizado la infraestructura en las refinerías, lo que ha contribuido a estos resultados. El margen de refinación se mantiene positivo, alcanzando un promedio de 12 dólares por barril.

“La refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México”, aseguró Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex.

Rodríguez subrayó el compromiso de Pemex para apoyar a los peños agrícolas, asimismo, el titular presentó los proyectos estratégicos de la paraestatal para el 2026:

  • Hidrocarburos líquidos

- Meta de producción: 1.8 millones de barriles diarios

- Proyectos principales:

- Zaap C: 321 mil barriles diarios

- Ixachi: 56 mil barriles diarios

- Quesqui: 47 mil barriles diarios

  • Gas natural

- Meta de producción: 4,500 millones de pies cúbicos diarios

- Proyectos principales:

- Ixachi II: mil millones de pies cúbicos diarios

- Lakach: 300 millones de pies cúbicos diarios

- Burgos: 254 millones de pies cúbicos diarios

13:52 hsHoy

Avance del Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035: reducción de deuda y estabilidad en producción petrolera

Luz Elena García, secretaria de Energía, presentó el Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035, cuyo objetivo es reformar los procesos de Petróleos Mexicanos y robustecer la seguridad energética nacional. García detalló que, gracias a la colaboración con la Secretaría de Hacienda, se implementaron instrumentos financieros que permitieron, por primera vez en 2025, reducir en un 20% la deuda total de Pemex.

La funcionaria señaló que, con estas medidas, se logró estabilizar la producción de petróleo durante 2025. García afirmó que “la producción actual permite abastecer con crudo suficiente a las refinerías del país” cumpliendo así con una de las metas centrales del plan presentado.

13:41 hsHoy

Entrega de viviendas del Bienestar en Chiapas

Desde un enlace directo, Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), junto con Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas y Octavio, realizaron la entrega de 96 casas de las 280 que hay en en el fraccionamiento, la inversión fue de alrededor de 4 mil 800 millones de pesos.

13:38 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum saludó a la ciudadanía e informó que este miércoles se hablará acerca de inversiones públicas en Petróleos Mexicanos (Pemex) así como en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Quienes acompañan a la presidenta:

  • Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu).
  • Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas.
  • Luz Elena González, secretaria de Energía
  • Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex
  • Gabriel Cadenas, director de comercialización de Pemex
  • Juan Carlos Carpio, director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos
  • Carlos Armando Lechuga,
  • Sergio Benito Osorio,
  • Marcela Villegas Silva, directora corporativa de Administración y Sercios de Pemex.

