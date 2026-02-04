México

Estos son los precios de la listening party para Kenia Os en el Auditorio Nacional

La cantante de música pop presentará su nuevo álbum

ARCHIVO - La cantante mexicana
ARCHIVO - La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el 24 de marzo de 2024. Os emprenderá una gira con su álbum "Pink Aura". (Foto AP/ Marco Ugarte, archivo)

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se prepara para recibir a cientos de seguidores con motivo de la escucha exclusiva del nuevo álbum de Kenia Os. El evento, titulado K DE KARMA: LA ESCUCHA, tendrá lugar el jueves 19 de marzo de 2026 y promete ser uno de los encuentros musicales más esperados del año para los fanáticos de la artista.

Hasta el momento, solo dos canciones del nuevo material han visto la luz, aumentando la expectativa entre el público por conocer el resto de las composiciones. Este encuentro servirá como presentación oficial del álbum, marcando una fecha clave en la agenda de lanzamientos musicales nacionales.

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster, con un sistema escalonado que favorece a quienes cuenten con tarjetas de crédito Banamex. La preventa exclusiva comenzará el 5 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general abrirá el 6 de febrero a la misma hora.

Los organizadores han anunciado un esquema de pagos a meses sin intereses para facilitar el acceso: quienes adquieran sus entradas con tarjetas Banamex y superen la compra mínima de 3,000 pesos mexicanos podrán dividir el pago en tres mensualidades sin intereses, de acuerdo con la información oficial.

El anuncio ha despertado entusiasmo entre los seguidores de Kenia Os, quienes ya comienzan a planear su asistencia para ser parte de esta experiencia auditiva colectiva.

¿Cuánto cuestan los boletos?

La cantante de 26 años
La cantante de 26 años está a punto de lanzar su nuevo álbum (@keniaos, Instagram)

Estos son los costos oficiales para el evento de Kenia Os (incluye ya los cargos):

PISTA: $750.25

NIVEL B: $651

GENERAL C: PENDIENTE

NIVEL D: $450

NIVEL E: $351

PCD: $351

La hermosa relación entre Kenia Os y Peso Pluma : así comenzó el romance

Kenia Os, izquierda, y Peso
Kenia Os, izquierda, y Peso Pluma llegan a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de octubre de 2025, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

La reciente confesión de Kenia Os sobre su relación con Peso Pluma ha generado un notable revuelo entre sus seguidores. Por primera vez, la cantante compartió detalles sobre el origen de este vínculo sentimental, despejando las dudas que circulaban desde hace meses en redes sociales.

El primer encuentro entre ambos ocurrió durante la producción del videoclip de “TOMMY & PAMELA”. Según relató Kenia Os en una entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube, la interacción inicial estuvo marcada por la timidez y el nerviosismo de ambos artistas.

“Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa”, recordó la cantante al detallar cómo se vivió ese primer acercamiento profesional.

El hermetismo que rodeó la relación alimentó las especulaciones, pero la propia artista optó por compartir cómo el vínculo fue surgiendo en un ambiente de trabajo. El testimonio ha sido reproducido ampliamente, incrementando la atención sobre la pareja y consolidando su popularidad tanto en el ámbito musical como en el interés del público.

