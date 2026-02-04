México

Embajador de Estados Unidos en México reconoce la entrega de aguas del gobierno mexicano

Las autoridades se comprometieron a entregar 431.7 millones de metros cúbicos a los estadounidenses

El acuerdo hídrico México-Estados Unidos
El acuerdo hídrico México-Estados Unidos sobre el río Bravo busca enfrentar la crisis de sequía fronteriza y garantizar la disponibilidad de agua para millones de personas. Crédito: EFE/ José Méndez

La formalización del acuerdo hídrico México-Estados Unidos marca un hito en la gestión conjunta del río Bravo, según resaltó el embajador estadounidense Ronald Johnson este 3 de febrero.

El diplomático consideró que este avance responde a un desafío bilateral de larga data, con el respaldo de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, en medio de una crisis de sequía fronteriza que afecta a millones de personas.

Johnson afirmó en una declaración de la Embajada que la equidad en la asignación de los recursos naturales” ha sido una de sus prioridades desde que asumió su cargo. Sostuvo que, bajo la cooperación de ambos gobiernos, se han logrado resultados concretos tras años de negociación.

El embajador calificó el entendimiento como un acuerdo histórico, el cual fortalece la implementación del Tratado de Aguas de 1944 y establece compromisos de seguimiento mensual y supervisión técnica.

Compromisos del gobierno de México respecto al agua con Estados Unidos

El nuevo convenio fija que
El nuevo convenio fija que México entregará 431,7 millones de metros cúbicos de agua anuales a Estados Unidos durante cinco años según las condiciones del río Bravo. EFE/Etienne Laurent

El convenio fija que México entregará como mínimo 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año a Estados Unidos durante los próximos cinco años, conforme a las condiciones hídricas del Río Bravo. Además, señala un plan para saldar deudas acumuladas en periodos anteriores y establece una base estable para futuras negociaciones.

La presidenta Sheinbaum destacó que la coordinación federal desde la Presidencia de México, junto a los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, fue decisiva para diseñar acciones que aseguren el cumplimiento del tratado sin poner en riesgo el abasto interno. Estos estados dependen fundamentalmente del Río Bravo para consumo humano y actividades agrícolas.

Funcionarios de ambos países pusieron énfasis en la coordinación mensual y la planificación a largo plazo, que abarca infraestructura y adaptación al cambio climático.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, señalaron que el acuerdo representará una mejora para agricultores y ganaderos del sur de Texas. Por su parte, autoridades mexicanas subrayaron la protección de la estabilidad agrícola interna.

Crisis del Río Bravo

La prolongada sequía, la sobreexplotación
La prolongada sequía, la sobreexplotación agrícola y el crecimiento demográfico han reducido el caudal del río Bravo a mínimos históricos. (AP Foto/Susan Montoya Bryan, archivo)

La crisis hídrica en la cuenca del Río Bravo se ha agudizado por la sequía prolongada, la sobreexplotación agrícola y el aumento demográfico, factores que han llevado los niveles del cuerpo de agua a valores mínimos históricos.

En algunas zonas, el caudal ha descendido a menos de 30 centímetros, mientras la contaminación por aguas residuales y sustancias tóxicas sigue degradando el ecosistema y dificultando el acceso a agua potable.

Al mismo tiempo, la degradación de la cuenca ha convertido al Río Bravo en una de las zonas fronterizas más riesgosas para el cruce de migrantes, agravada por la presencia de barreras como bollas flotantes y alambre de púas.

Los incumplimientos en las entregas de agua han provocado tensión política, pérdidas en el sector agrícola y ganadero y afectaciones al abastecimiento para comunidades de ambos lados de la frontera.

El nuevo acuerdo busca atenuar efectos adversos a través de una planeación más rigurosa y una infraestructura adaptada al cambio climático, orientada a lograr una gestión más responsable y transparente del agua compartida.

