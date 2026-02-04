Caldo de pescado: Cómo prepararlo y consumirlo para fortalecer los huesos y el sistema inmune

Consumir esta preparación proporciona minerales y proteínas que favorecen la salud ósea y ayudan a reforzar las defensas del organismo, según especialistas en nutrición. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de pescado se posiciona como una alternativa nutricional con múltiples aportes para la salud ósea y el fortalecimiento inmunológico. Preparado a partir de la cocción prolongada de espinas, cabezas y pieles de pescado, este caldo concentra minerales y proteínas esenciales que favorecen distintas funciones corporales.

Entre los principales atributos del caldo de pescado destaca su capacidad para proveer calcio, fósforo y magnesio. Estos minerales participan en la formación y el mantenimiento de la densidad ósea, lo que ayuda a reducir el riesgo de fracturas o enfermedades como la osteoporosis. El proceso de cocción permite que los minerales presentes en los huesos de los peces se disuelvan en el líquido, lo que facilita su absorción durante la digestión.

Además de calcio y fósforo, el caldo de pescado suele contener pequeñas cantidades de colágeno y gelatina, compuestos que contribuyen a la salud de los cartílagos, tendones y articulaciones. El consumo regular de este alimento puede complementar la dieta de quienes buscan fortalecer el sistema esquelético, en especial en etapas de crecimiento, embarazo, lactancia o envejecimiento.

El caldo de pescado es una receta casera y nutritiva, perfecta para disfrutar un plato reconfortante y lleno de sabor.

Fortalecimiento del sistema inmune

El sistema inmune se beneficia del aporte de micronutrientes presentes en el caldo de pescado, como el zinc, el selenio y las vitaminas del grupo B. Estos compuestos participan en la producción y activación de células inmunitarias, ayudando a la defensa contra infecciones y virus.

El caldo de pescado también puede incluir aminoácidos como la glicina y la prolina, que favorecen procesos de reparación celular. La presencia de ácidos grasos omega-3, aunque en menor cantidad que en la carne del pescado, contribuye a modular la respuesta inflamatoria y a proteger la integridad de las mucosas respiratorias y digestivas.

Además de los nutrientes mencionados, el caldo de pescado resulta hidratante y de fácil digestión. Por su bajo contenido graso y su textura líquida, suele recomendarse en situaciones de convalecencia, debilidad o dietas de transición. Su consumo favorece también el aprovechamiento de proteínas de alta calidad biológica presentes en los restos de pescado usados en su preparación.

El caldo de pescado ofrece nutrientes clave para mantener la estructura ósea y estimular la respuesta inmunitaria frente a infecciones.

Receta para preparar el caldo de pescado

A continuación, una guía sencilla para preparar un caldo de pescado casero:

1 kg de espinas, cabezas y recortes de pescado blanco (merluza, congrio, lenguado)

2 litros de agua fría

1 cebolla mediana

1 puerro

2 zanahorias

2 ramas de apio

1 hoja de laurel

4 granos de pimienta negra

Sal a gusto

Método de preparación:

Lavar las espinas y cabezas de pescado bajo agua fría. Colocar todos los ingredientes en una olla grande y cubrir con el agua. Llevar a ebullición y retirar la espuma de la superficie. Bajar el fuego y cocinar a fuego suave durante 30 a 45 minutos. Colar y reservar el líquido. Descartar los sólidos. Ajustar la sal antes de servir.