México

Caldo de pescado: Cómo prepararlo y consumirlo para fortalecer los huesos y el sistema inmune

Este platillo proporciona minerales y proteínas que favorecen la salud ósea

Guardar
Consumir esta preparación proporciona minerales
Consumir esta preparación proporciona minerales y proteínas que favorecen la salud ósea y ayudan a reforzar las defensas del organismo, según especialistas en nutrición. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de pescado se posiciona como una alternativa nutricional con múltiples aportes para la salud ósea y el fortalecimiento inmunológico. Preparado a partir de la cocción prolongada de espinas, cabezas y pieles de pescado, este caldo concentra minerales y proteínas esenciales que favorecen distintas funciones corporales.

Entre los principales atributos del caldo de pescado destaca su capacidad para proveer calcio, fósforo y magnesio. Estos minerales participan en la formación y el mantenimiento de la densidad ósea, lo que ayuda a reducir el riesgo de fracturas o enfermedades como la osteoporosis. El proceso de cocción permite que los minerales presentes en los huesos de los peces se disuelvan en el líquido, lo que facilita su absorción durante la digestión.

Además de calcio y fósforo, el caldo de pescado suele contener pequeñas cantidades de colágeno y gelatina, compuestos que contribuyen a la salud de los cartílagos, tendones y articulaciones. El consumo regular de este alimento puede complementar la dieta de quienes buscan fortalecer el sistema esquelético, en especial en etapas de crecimiento, embarazo, lactancia o envejecimiento.

El caldo de pescado es
El caldo de pescado es una receta casera y nutritiva, perfecta para disfrutar un plato reconfortante y lleno de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecimiento del sistema inmune

El sistema inmune se beneficia del aporte de micronutrientes presentes en el caldo de pescado, como el zinc, el selenio y las vitaminas del grupo B. Estos compuestos participan en la producción y activación de células inmunitarias, ayudando a la defensa contra infecciones y virus.

El caldo de pescado también puede incluir aminoácidos como la glicina y la prolina, que favorecen procesos de reparación celular. La presencia de ácidos grasos omega-3, aunque en menor cantidad que en la carne del pescado, contribuye a modular la respuesta inflamatoria y a proteger la integridad de las mucosas respiratorias y digestivas.

Además de los nutrientes mencionados, el caldo de pescado resulta hidratante y de fácil digestión. Por su bajo contenido graso y su textura líquida, suele recomendarse en situaciones de convalecencia, debilidad o dietas de transición. Su consumo favorece también el aprovechamiento de proteínas de alta calidad biológica presentes en los restos de pescado usados en su preparación.

El caldo de pescado ofrece
El caldo de pescado ofrece nutrientes clave para mantener la estructura ósea y estimular la respuesta inmunitaria frente a infecciones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el caldo de pescado

A continuación, una guía sencilla para preparar un caldo de pescado casero:

  • 1 kg de espinas, cabezas y recortes de pescado blanco (merluza, congrio, lenguado)
  • 2 litros de agua fría
  • 1 cebolla mediana
  • 1 puerro
  • 2 zanahorias
  • 2 ramas de apio
  • 1 hoja de laurel
  • 4 granos de pimienta negra
  • Sal a gusto

Método de preparación:

  1. Lavar las espinas y cabezas de pescado bajo agua fría.
  2. Colocar todos los ingredientes en una olla grande y cubrir con el agua.
  3. Llevar a ebullición y retirar la espuma de la superficie.
  4. Bajar el fuego y cocinar a fuego suave durante 30 a 45 minutos.
  5. Colar y reservar el líquido. Descartar los sólidos.
  6. Ajustar la sal antes de servir.

Temas Relacionados

caldo de pescadopescadonutriciónsaludmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Baja California

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

Tequila y murciélagos: el secreto natural detrás de la bebida mexicana

Lejos de los mitos sobre estos mamíferos alados, su papel en los ecosistemas se ve reflejado en una de las bebidas más tradicionales de México

Tequila y murciélagos: el secreto

“La Narcomami” y “El Ingeniero” estarían de nuevo al frente del Cártel de Tijuana: así se reorganizan

La periodista Adela Navarro reveló que, de acuerdo con investigaciones, Enedina Arellano Félix y su sobrino Fernando Sánchez Arellano se habrían reintegrado a las operaciones en Tijuana

“La Narcomami” y “El Ingeniero”

Diputada de MC propone protocolo de protección civil incluyente para personas discapacitadas en CDMX

La propuesta de la diputada Patricia Urriza busca garantizar la seguridad de todas las personas ante fenómenos como sismos e inundaciones

Diputada de MC propone protocolo

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

La disputa por el control del huachicol y el narcomenudeo en Tula mantiene en alerta a las autoridades

Asesinan a “El Curro”, líder
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La Narcomami” y “El Ingeniero”

“La Narcomami” y “El Ingeniero” estarían de nuevo al frente del Cártel de Tijuana: así se reorganizan

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

Operativo de búsqueda por mineros desaparecidos en Concordia deja cuatro detenidos

Novia de uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia escuchó por llamada cómo lo secuestraron

Detienen a dos hombres por presunto homicidio con arma punzocortante en la Gustavo A. Madero

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar deja de seguir

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

Examiga de Imelda Tuñón expone supuesta violencia contra Julián Figueroa

Cómo asistir al concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México

Majo Aguilar confirma nuevo romance a casi un año de terminar con Gil Cerezo, vocalista de Kinky

Eduardo Verástegui explota contra Bad Bunny: “No le hace bien a los niños”

DEPORTES

Real Betis busca al niño

Real Betis busca al niño fanático del América que lloró al enterarse de la salida de Álvaro Fidalgo

Trevor Bauer, ¿de vuelta con los Diablos Rojos? su visita al Harp Helú desata rumores sobre su regreso

Qué falta para que Jorge Sánchez llegue al PAOK de Grecia y deje Cruz Azul

Así se está preparando Samadhi Zendejas para su combate contra Alana en el Supernova

Nicolás Larcamón advierte a la directiva de Cruz Azul sobre la urgencia de fichajes