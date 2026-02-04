Ante brote de sarampión en México, CDMX analiza pedir vacunación para extranjeros que acudan al Mundial de Futbol 2026

Vacunación contra sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer una posible nueva media para frenar los contagios de sarampión que afectan a varios ciudadanos que habitan la capital del país.

Durante una conferencia el pasado 3 de febrero, la funcionaria informó que va solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que los viajeros que lleguen a la CDMX con motivo de unirse a la celebración del Mundial de Fútbol se vacunen contra esta enfermedad viral.

El objetivo de esta estrategia es evitar que continúe el incremento de casos en la ciudad, protegiendo a cada uno de los capitalinos. Este plan de acción está enfocado en todas las personas que buscan visitar esta entidad para el evento deportivo en junio.

“Estamos tratando de garantizar que la CDMX esté protegida” , declaró Brugada.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. ( Imagen de archivo. EFE/ Octavio Guzmán)

Brote de sarampión en México

México se enfrenta a un brote de sarampión derivado del incremento de contagios en distintas entidades de la República, el cual continúa alterando a las autoridades sanitarias debido a su rápida transmisión.

Las vacunas contra el virus siguen siendo la medida más segura para los pobladores del país, ya que los pacientes de casos confirmados tienen un patrón de no contar con el esquema completo de vacunación.

La jefa de gobierno expuso que actualmente hay 113 personas contagiadas en la Ciudad de México, mencionando que es una cifra menor a comparación de las regiones del norte.

Por este hecho, anunció una serie de medidas preventivas para frenar la enfermedad viral, donde la aplicación de dosis para inmunizar es primordial si se quiere poner un alto en el incremento de casos en la capital del país.

Hasta el momento se han instalado al menos dos mil módulos de vacunación en distintas zonas de la CDMX, dando preferencia a los espacios públicos, estaciones del Metro y Metrobús, centrales camioneras, instituciones educativas, así como la Central de Abastos.

Brugada también informó que la mayoría de los casos presentados son en personas adultas, por lo que la campaña de vacunación está primordialmente enfocada en menores de 49 años de edad.

“Invito a los capitalinos y capitalinas a que se vacunen contra el sarampión. Todos los menores de 49 años, por favor a vacunarse, es una vacuna que se puede encontrar a lo largo y ancho de la ciudad”, comentó la funcionaria.

El país ha registrado dos fallecimientos en los que va del 2026 por este virus. El primero en el estado de Michoacán, y la segunda en Tlaxcala siendo un menor el afectado.