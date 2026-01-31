Confirman muerte de menor por sarampión en Tlaxcala: es la segunda durante 2026

Muere menor por sarampión en Tlaxcala. (Foto: Composición - Infobae/Renato SIlva)

La Secretaría de Salud de Tlaxcala anunció a través de una nota informativa sobre el fallecimiento de un menor de edad por complicaciones asociadas al sarampión, una enfermedad que está afectando a miles de personas en el país.

Autoridades sanitarias confirmaron que el difunto se trata de un lactante de un año y un mes de edad que habitaba en la ciudad de Puebla, el cual no contaba con su esquema de vacunación completo, lo que le provocó dificultades con el virus.

“Con base en el cuadro clínico del infante, tenía un esquema de vacunación incompleto pues no contaba con la dosis de anti-sarampión correspondiente”, informó la institución de salud.

Dentro de los primeros datos sobre el caso, se encuentra que el pasado 25 de enero el infante presentó un cuadro de fiebre de 38 grados, y posteriormente el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, además de que recibió medicamentos sin supervisión médica.

Ante las dificultades respiratorias que comenzó a tener el niño, su madre acudió a un centro de salud para su revisión, y momentos más tarde lo trasladó al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero con un deterioro general en su respiración.

Como consecuencia de las complicaciones presentadas en el bienestar menor, el personal de salud pidió su reubicación hacía el Hospital Infantil de Tlaxcala, para la activación del protocolo ante un probable caso de sarampión.

A pesar de los esfuerzos por estabilizar los síntomas de la enfermedad, el avance complicó el estado de salud, por lo que el pequeño de un año falleció el pasado 30 de enero a las 10:31 horas.

Comunicado de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. (captura de pantalla)

Sector salud pide a padres y tutores lleven a vacunar a sus menores

Derivado de este hecho, el sector salud pidió a los padres de familia o tutores de menores llevar a vacunarlos, como parte de las acciones para proteger su bienestar, así como a revisar las cartillas de vacunación para tener conocimiento de las dosis que tiene cada uno. En caso de que no se cuente con el esquema completo, es necesario acudir a recibir la vacuna a los centros de salud o módulos de vacunación instalados en la región.

“La alta movilidad y los estados vecinos con sarampión son el factor de riesgo más importante. Si viajas frecuentemente, trabajas en entidades con altas tasas de infección, vacúnate y protege a los tuyos”, expresó la entidad de salud.

Primera muerte de sarampión durante el 2026 en México

El primer fallecimiento de sarampión confirmado durante el 2026 en el país fue reportado en el estado de Michoacán, con el cual sumaban 26 defunciones a nivel nacional desde el comienzo de los contagios en 2025, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud.

Mediante el informe diario con corte del 27 de enero del presente año, presentado por organismo sanitario se dio a conocer que actualmente el país tiene un acumulado de 7 mil 674 casos confirmados.