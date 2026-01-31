México

Confirman muerte de menor por sarampión en Tlaxcala: es la segunda durante 2026

Autoridades informaron que el difunto se trata de un lactante de un año y un mes de edad que habitaba en la ciudad de Puebla

Guardar
Muere menor por sarampión en
Muere menor por sarampión en Tlaxcala. (Foto: Composición - Infobae/Renato SIlva)

La Secretaría de Salud de Tlaxcala anunció a través de una nota informativa sobre el fallecimiento de un menor de edad por complicaciones asociadas al sarampión, una enfermedad que está afectando a miles de personas en el país.

Autoridades sanitarias confirmaron que el difunto se trata de un lactante de un año y un mes de edad que habitaba en la ciudad de Puebla, el cual no contaba con su esquema de vacunación completo, lo que le provocó dificultades con el virus.

“Con base en el cuadro clínico del infante, tenía un esquema de vacunación incompleto pues no contaba con la dosis de anti-sarampión correspondiente”, informó la institución de salud.

Dentro de los primeros datos sobre el caso, se encuentra que el pasado 25 de enero el infante presentó un cuadro de fiebre de 38 grados, y posteriormente el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, además de que recibió medicamentos sin supervisión médica.

Ante las dificultades respiratorias que comenzó a tener el niño, su madre acudió a un centro de salud para su revisión, y momentos más tarde lo trasladó al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero con un deterioro general en su respiración.

Como consecuencia de las complicaciones presentadas en el bienestar menor, el personal de salud pidió su reubicación hacía el Hospital Infantil de Tlaxcala, para la activación del protocolo ante un probable caso de sarampión.

A pesar de los esfuerzos por estabilizar los síntomas de la enfermedad, el avance complicó el estado de salud, por lo que el pequeño de un año falleció el pasado 30 de enero a las 10:31 horas.

Comunicado de la Secretaría de
Comunicado de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. (captura de pantalla)

Sector salud pide a padres y tutores lleven a vacunar a sus menores

Derivado de este hecho, el sector salud pidió a los padres de familia o tutores de menores llevar a vacunarlos, como parte de las acciones para proteger su bienestar, así como a revisar las cartillas de vacunación para tener conocimiento de las dosis que tiene cada uno. En caso de que no se cuente con el esquema completo, es necesario acudir a recibir la vacuna a los centros de salud o módulos de vacunación instalados en la región.

“La alta movilidad y los estados vecinos con sarampión son el factor de riesgo más importante. Si viajas frecuentemente, trabajas en entidades con altas tasas de infección, vacúnate y protege a los tuyos”, expresó la entidad de salud.

Primera muerte de sarampión durante el 2026 en México

El primer fallecimiento de sarampión confirmado durante el 2026 en el país fue reportado en el estado de Michoacán, con el cual sumaban 26 defunciones a nivel nacional desde el comienzo de los contagios en 2025, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud.

Mediante el informe diario con corte del 27 de enero del presente año, presentado por organismo sanitario se dio a conocer que actualmente el país tiene un acumulado de 7 mil 674 casos confirmados.

Temas Relacionados

sarampiónmenor de edadSecretaría de SaludTlaxcalamuerteenfermedad viralmexico-noticias

Más Noticias

Hermano de César Montes jugará en Europa

El defensa mexicano dejará Necaxa para integrarse a un club del futbol turco en calidad de préstamo

Hermano de César Montes jugará

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

La presidenta estuvo de visita en la ciudad de Tijuana, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa matutina el pasado viernes; ahí se presumió la baja de delitos y violencia en el estado

En plena visita de Sheinbaum

Comparan a North West con Bu Cuarón tras atropellada aparición en el concierto de Kanye en México

La hija de Kim Kardashian cantó con su padre en la Plaza de Toros

Comparan a North West con

Imelda Tuñón desmiente a Maribel Guardia y cuestiona a su hijo en vivo: “¿Te he dicho que hables mal de tu abuelita?"

El niño de 8 años rompió en llanto al escuchar el mensaje que su mamá le envió a su abuela

Imelda Tuñón desmiente a Maribel

Temblor en México hoy: se registró sismo en San Marcos, Guerrero de magnitud 4.3

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

En plena visita de Sheinbaum

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

“El Botox” cobraba cuotas hasta a personas discapacitadas que vendían artículos por catálogo, asegura testigo

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

ENTRETENIMIENTO

Critican a hija de Kim

Critican a hija de Kim Kardashian por hacer playback en el concierto de Kanye en México

Imelda Tuñón desmiente a Maribel Guardia y cuestiona a su hijo en vivo: “¿Te he dicho que hables mal de tu abuelita?"

Olivia Collins asegura que Imelda Tuñón era ‘caprichosa’ y ‘mantenida’ cuando estaba con Julián Figueroa

Majo Aguilar admite que no está invitada a la boda de Ángela y Nodal este 2026: “Es familia”

El gesto que Luis Miguel tuvo con Pedro Torres en su funeral | Foto

DEPORTES

Hermano de César Montes jugará

Hermano de César Montes jugará en Europa

Claudio Castagnoli sobrevive en la Arena México y retiene el Campeonato Mundial Pesado del CMLL ante Xelhua

Edson Álvarez y Julián Araujo ya conocen a sus rivales en los Playoffs de la Europa League: ¿contra quién se enfrentarán?

Efraín Juárez rompe el silencio sobre Antuna y explica por qué llegó a Pumas en pleno Clausura 2026

Papá de Checo Pérez rompe el silencio sobre Lucía Méndez y se deja ver acompañado de una nueva pareja