Vans Warped Tour México 2026: cartel y primeras bandas confirmadas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El esperado festival se llevará a cabo por primera vez al país el 12 y 13 de septiembre . (Facebook Papa Roach / Atreyu / Jimmy Eat World)

La llegada del Warped Tour a México marcará un momento clave en la cultura musical alternativa. El festival Warped Tour 2026 confirma su primera edición en la Ciudad de México con un cartel encabezado por nombres internacionales y una propuesta que abarca desde el punk hasta el hardcore. La cita está programada para los días 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por primera vez en sus más de 30 años de historia, el Vans Warped Tour expande su itinerario hacia América Latina. Ciudad de México se suma a una gira internacional que también contempla paradas en Washington D.C., Long Beach, Montreal y Orlando. La edición de 2026 promete repetir la esencia del evento original, integrando géneros como rock, punk, alternativo, pop punk, emo y más, además de actividades relacionadas con deportes extremos y sellos independientes.

El fundador del festival, Kevin Lyman, declaró al medio que la expansión responde a la fidelidad de los seguidores latinoamericanos. “Montreal y la Ciudad de México son el hogar de algunos de los fans de música más dedicados del mundo”, expresó Lyman, subrayando el objetivo de crear comunidad y fortalecer el legado del Warped Tour.

Papa Roach es una de las bandas que encabezan el cartel del Warped Tour 2026. (Facebook Vans Warped Tour)

Primeras bandas confirmadas del Warped Tour 2026 en México

A través de las redes sociales oficiales del festival, comenzaron a revelarse los primeros nombres del cartel. Estas son las bandas anunciadas para la edición 2026 en CDMX:

Papa Roach

Jimmy Eat World

New Found Glory

Glassjaw

Atreyu

Winona Fighter

Cabe señalar que el resto del cartel se dará a conocer en los próximos meses, en línea con la tradición del festival de presentar una pizarra inflable con los horarios y escenarios solo al momento de la apertura de puertas.

El evento adelantó que habrá área de skateboarding y BMX. (Facebook Vans Warped Tour)

Boletos, precios y experiencia Warped Tour

La venta de boletos para el Warped Tour en CDMX comenzó desde diciembre de 2025. El evento incluirá no solo música, sino también espacios para skateboarding, BMX, firmas de autógrafos, activaciones y la presencia de organizaciones civiles, elementos que han caracterizado históricamente al Warped Tour.

La llegada del Warped Tour representa una oportunidad inédita para la escena musical alternativa mexicana, que recibirá por primera vez la experiencia completa del festival en su propio territorio.

Fase 1 de mil 980 para ambos días ya está agotada .

Fase 2 general: 2 mil 280 pesos

Puedes adquirir tus entradas a través de la boletera oficial que es Ticketmaster.