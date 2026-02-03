México

Vans Warped Tour México 2026: cartel y primeras bandas confirmadas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El esperado festival se llevará a cabo por primera vez al país el 12 y 13 de septiembre

Guardar
El esperado festival se llevará
El esperado festival se llevará a cabo por primera vez al país el 12 y 13 de septiembre . (Facebook Papa Roach / Atreyu / Jimmy Eat World)

La llegada del Warped Tour a México marcará un momento clave en la cultura musical alternativa. El festival Warped Tour 2026 confirma su primera edición en la Ciudad de México con un cartel encabezado por nombres internacionales y una propuesta que abarca desde el punk hasta el hardcore. La cita está programada para los días 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por primera vez en sus más de 30 años de historia, el Vans Warped Tour expande su itinerario hacia América Latina. Ciudad de México se suma a una gira internacional que también contempla paradas en Washington D.C., Long Beach, Montreal y Orlando. La edición de 2026 promete repetir la esencia del evento original, integrando géneros como rock, punk, alternativo, pop punk, emo y más, además de actividades relacionadas con deportes extremos y sellos independientes.

El fundador del festival, Kevin Lyman, declaró al medio que la expansión responde a la fidelidad de los seguidores latinoamericanos. “Montreal y la Ciudad de México son el hogar de algunos de los fans de música más dedicados del mundo”, expresó Lyman, subrayando el objetivo de crear comunidad y fortalecer el legado del Warped Tour.

Papa Roach es una de
Papa Roach es una de las bandas que encabezan el cartel del Warped Tour 2026. (Facebook Vans Warped Tour)

Primeras bandas confirmadas del Warped Tour 2026 en México

A través de las redes sociales oficiales del festival, comenzaron a revelarse los primeros nombres del cartel. Estas son las bandas anunciadas para la edición 2026 en CDMX:

  • Papa Roach
  • Jimmy Eat World
  • New Found Glory
  • Glassjaw
  • Atreyu
  • Winona Fighter

Cabe señalar que el resto del cartel se dará a conocer en los próximos meses, en línea con la tradición del festival de presentar una pizarra inflable con los horarios y escenarios solo al momento de la apertura de puertas.

El evento adelantó que habrá
El evento adelantó que habrá área de skateboarding y BMX. (Facebook Vans Warped Tour)

Boletos, precios y experiencia Warped Tour

La venta de boletos para el Warped Tour en CDMX comenzó desde diciembre de 2025. El evento incluirá no solo música, sino también espacios para skateboarding, BMX, firmas de autógrafos, activaciones y la presencia de organizaciones civiles, elementos que han caracterizado históricamente al Warped Tour.

La llegada del Warped Tour representa una oportunidad inédita para la escena musical alternativa mexicana, que recibirá por primera vez la experiencia completa del festival en su propio territorio.

  • Fase 1 de mil 980 para ambos días ya está agotada.
  • Fase 2 general: 2 mil 280 pesos

Puedes adquirir tus entradas a través de la boletera oficial que es Ticketmaster.

Temas Relacionados

Warped TourAutódromo Hermanos RodríguezCDMXPapa RoachAtreyuJimmy Eat Worldmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, rompe el silencio tras rumores de romance: “Me van a regañar”

Luego de reaparecer en el escenario durante el show en la Feria de León, la música aclaró sobre su presunto despido y su relación con Nodal y Ángela Aguilar

Esmeralda Camacho, violinista de Nodal,

Alejandra Estrada, así se convirtió en la primera pasajera en abordar El Insurgente desde Observatorio

Estrada Orozco, acompañada de su hijo, recibió un distintivo tras varias horas de espera y motivó a la comunidad a apropiarse de la nueva tecnología ferroviaria

Alejandra Estrada, así se convirtió

Así funciona la estafa de pago pendiente en plataformas

Es importante que las personas atiendan recomendaciones para evitar caer

Así funciona la estafa de

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris del 2 de febrero

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos integrantes de La

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

Ataque armado contra la Marina deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

Procesan a colombiano ligado al CJNG y detenido en Michoacán

Asesinato de cinco personas en Tabasco fue por detención de un jefe de plaza, asegura José Ramiro López Obrador

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

ENTRETENIMIENTO

Esmeralda Camacho, violinista de Nodal,

Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, rompe el silencio tras rumores de romance: “Me van a regañar”

BTS Comeback en vivo: a qué hora se transmitirá en México

Gaby Platas denuncia acoso de su expareja Paco de la O y revela que la amenazó de muerte

Yolanda Andrade confiesa errores de su  estapa alcohólica: mentiras, pérdida de vuelos y el deterioro de su salud

En estos cines se podrá ver otra vez Frankenstein de Guillermo del Toro

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’