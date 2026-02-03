Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

La estación de policía de Villas del Sol, en Mexicali, donde fue abandonada una cabeza humana junto a una narcomanta del CJNG. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó la vinculación a proceso de tres hombres, presuntos integrantes de una agrupación delictiva, por la colocación de una narcomanta y una cabeza humana en la estación de policía del fraccionamiento Villas del Sol, en Mexicali. Según el reporte oficial, los hechos buscan generar temor en la población, mientras las investigaciones continuarán durante los próximos cuatro meses tras haberse dictado prisión preventiva a los imputados.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se ha logrado identificar la cabeza humana encontrada junto al mensaje intimidatorio. El hallazgo, que conmocionó a la localidad, se realizó dentro de un balde depositado en la estación policial. El mensaje de la narcomanta, firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigía amenazas directas a funcionarios de la fiscalía estatal, a Luis Felipe Chan —director de la policía municipal— y al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil.

Los tres detenidos, identificados como Ricardo “N”, alias “El slimer”; Edgar Reynaldo “N”, alias “El Pecas”; y Ernesto Alonso, alias “El Taka”, aceptaron su participación en los hechos ocurridos el 24 de enero de 2026, indicando que su acción estaba destinada a intimidar a la ciudadanía, según informó la Fiscalía al medio Zeta Tijuana.

Tras su presentación ante la autoridad judicial, el órgano de justicia estatal determinó la imposición de prisión preventiva a los procesados y fijó un margen de cuatro meses para el cierre de la investigación.

La Fiscalía de Baja California confirmó que el acto buscaba generar terror mediante la exhibición de restos humanos. crédito Colprensa

La movilización de los cuerpos de seguridad se produjo luego de un reporte a los números de emergencia en la mañana del sábado 24 de enero, al descubrir la manta y el resto humano en la estación ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol. La Fiscalía señaló que la investigación continúa en curso y reiteró la gravedad del intento de amedrentamiento a las instituciones y a la población de Mexicali.