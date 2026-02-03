México

Miss Chile confiesa si le dio ‘envidia’ que Fátima Bosch será jueza en Viña del Mar 2026

La confirmación de la Miss Universo 2025 como jurado del festival ha provocado diversas reacciones

Miss Chile confiesa si le dio 'envidia' que Fátima Bosch será jueza en Viña del Mar 2026

La confirmación de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, como jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 ha provocado diversas reacciones en el ámbito de la belleza y el espectáculo en Chile.

En entrevista para un podcasts de su natal país, Inna Moll, representante chilena en el certamen Miss Universo del año pasado, compartió su opinión sobre la decisión y reveló si sintió algún tipo de envidia frente a la designación de la mexicana.

Fátima Bosch, la primera Miss Universo jurado en Viña

El comité organizador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmó la incorporación de Fátima Bosch, originaria de Tabasco y ganadora de Miss Universo 2025, como parte del jurado para la próxima edición del evento.

De acuerdo con medios chilenos, la producción seleccionó a Bosch para sumar proyección internacional y atractivo mediático a la edición 2026. Esta designación marca la primera vez que una Miss Universo ocupa un lugar en el jurado del festival.

Fátima Bosch, la primera Miss Universo jurado en Viña

El anuncio generó debate en redes sociales y medios, donde usuarios y comentaristas analizaron el impacto de tener a una figura extranjera y de renombre en uno de los certámenes musicales más importantes de Chile y América Latina. Mientras algunos celebran la presencia de Bosch, otros la cuestionan y plantean comparaciones con figuras locales.

La reacción de Inna Moll: ¿envidia o admiración?

Consultada sobre la decisión, Inna Moll, quien representó a Chile en Miss Universo 2025, relató cómo se enteró de la noticia: “Me escribió, bueno, misma Fátima, juntémonos, veámonos, llego a Chile. Eh, por eso me enteré que iba a ser nuestra jueza del festival”. Moll valoró la designación y describió a la mexicana como “una niña súper, superlinda, con mucho potencial”.

Frente a la pregunta directa sobre si sintió envidia por no haber sido elegida, la modelo respondió: “A ver, no te voy a mentir, hubiera encantado tal vez ser jurado del Festival de Viña, pero creo que una mujer que va a representar espectacular a todas las mujeres, no solamente a la chilena, en este festival. Así que, feliz”.

Esta respuesta generó comentarios positivos entre sus seguidores, quienes destacaron la postura de apoyo y reconocimiento hacia la nueva jurado.

La reacción de Inna Moll: ¿envidia o admiración?

Bosch, referente internacional y expectativas para Viña 2026

La figura de Fátima Bosch se consolidó tras su coronación en el certamen realizado en Tailandia el 21 de noviembre de 2025. Su perfil mediático y su reciente título han sido factores clave para su selección en el jurado de Viña.

Entre los argumentos a favor de la participación de Bosch, destacan:

  • Proyección internacional para el festival y para la ciudad de Viña del Mar.
  • Aporte de glamour y visibilidad global.
  • Vínculo entre la música y el universo de los certámenes de belleza.

Algunos sectores, sin embargo, han expresado reservas, solicitando mayor presencia de figuras nacionales en el panel de jueces, lo que ha alimentado el debate público sobre la identidad y los objetivos del festival.

