Microsismos en CDMX por falla Plateros-Mixcoac seguirán ocurriendo, advierte la UNAM

La UNAM explicó que los microsismos en Plateros-Mixcoac no son un fenómeno nuevo y no pueden preverse ni evitarse (Infobae México / Jovany Pérez)

Los microsismos que desde 2023 se han registrado de forma recurrente en la zona de Plateros-Mixcoac, en el poniente de la Ciudad de México, seguirán ocurriendo debido a la actividad de la Falla Contreras, una estructura geológica activa que atraviesa el subsuelo de esa región, advirtieron especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM.

De acuerdo con los expertos, estos movimientos de baja magnitud no pueden preverse ni evitarse, por lo que la estrategia debe centrarse en la prevención, el mantenimiento de inmuebles y la preparación de la población.

El fenómeno, subrayan, no es nuevo y existe un registro histórico de sismos en la zona desde al menos 1981.

Un fenómeno documentado

Microsismos CDMX

Desde mayo de 2023, vecinos de Álvaro Obregón y Benito Juárez han reportado una serie de sismos de baja magnitud, con el evento más intenso registrado el 12 de diciembre de ese año.

Tras estos hechos, la entonces administración de Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a conformar un equipo de especialistas para investigar el origen de los movimientos y evaluar el riesgo para la población de las colonias afectadas.

La SECTEI financió el proyecto “Estudio geofísico-geológico del poniente de la Ciudad de México: implicaciones en el origen de los microsismos”, desarrollado por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los resultados preliminares fueron presentados a los habitantes de la zona, quienes participaron en talleres informativos sobre fallas y grietas, mapas y modelos geológicos, así como registros históricos de sismos en la región desde 1981.

Esta fractura atraviesa las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Foto: Instituto de Ingeniería UNAM

Según los expertos, la causa principal de los microsismos son las grietas generadas por el movimiento en la Falla Contreras. Esta estructura, ubicada bajo la zona de Plateros-Mixcoac, permanece activa y su liberación de energía desplaza porciones del subsuelo, lo que produce los temblores percibidos en la superficie. El registro histórico indica que su percepción ha aumentado debido a la densidad poblacional.

¿Qué se debe hacer ante este fenómeno?

La doctora Claudia Arango Galván, especialista en geofísica superficial, destacó, en la presentación del informe el pasado viernes:

“Todo el tiempo se está moviendo la tierra, toda la ciudad presenta efectos de la energía que libera la corteza terrestre. Los microsismos en la zona de Plateros-Mixcoac no son un fenómeno nuevo y van a seguirse presentando, no hay forma de evitarlos como tampoco de saber en qué momento va a ocurrir un sismo o una sacudida del subsuelo, por lo que nuestra recomendación es aprender a convivir con ellos, podemos hacerlo solo hay que estar preparados”, puntualizó a vecinos.

Explicación sobre los microsismos. Foto: Infobae México/Jovani Pérez

El estudio presentado por la UNAM apunta a fortalecer la toma de decisiones en materia de protección civil, la actualización de los reglamentos de construcción y el desarrollo de protocolos específicos para nuevas obras e infraestructura pública en zonas de riesgo.

Los especialistas subrayan la importancia de mantener en buen estado las viviendas, observar y registrar cualquier grieta nueva o el crecimiento de las existentes y reportarlas a las autoridades de protección civil.

Entre las recomendaciones más concretas se incluye marcar las grietas con la fecha de aparición para monitorear su evolución. Si alguna incrementa su tamaño, se debe solicitar la evaluación de un experto para determinar si es necesario reforzar la estructura.

La investigación incorpora también datos del Sistema Sismológico Nacional (SSN), que registra en México un promedio de 90 sismos diarios de hasta magnitud 4, tres eventos mensuales de magnitud entre 5 y 6, y sismos superiores a magnitud 7 con intervalos de varios años.

Tras el sismo de 1985, se realizaron perforaciones de más de dos mil metros de profundidad en la urbe, lo que ha permitido contar con información técnica sobre la cuenca y complementar la evaluación del riesgo.

Estas son las calles que forman parte de la Falla Plateros - Mixcoac Créditos: (X/Sismoalertamex)

El equipo de la UNAM mostró durante los talleres mapas animados sobre la formación de la Cuenca de México, la localización de fallas y las distintas zonificaciones geotécnicas de la ciudad. Explicaron las diferencias entre fallas y grietas, y detallaron cómo la actividad sísmica en la zona de Plateros-Mixcoac tiene una expresión particular debido a la interacción de estas estructuras geológicas.

La información recabada servirá para definir características constructivas, introducir cambios en los reglamentos y mejorar la seguridad de la infraestructura.

¿Qué calles atraviesan la falla de Plateros-Mixcoac?

Un mapa presentado por la UNAM, que detalla el recorrido de la falla Plateros-Mixcoac, identifica las siguientes calles y avenidas sobre el fenómeno geológico:

Torres de Mixcoac

Mixcoac

Insurgentes Mixcoac

Avenida Patriotismo

Leonardo Da Vinci

Calzada Guillain

Avenida Revolución

San Juan Insurgentes

Unidad Lomas de Plateros

Adicionalmente, la traza de la falla cruza dos de las principales vías de circunvalación de la Ciudad de México: el Anillo Periférico y el Circuito Interior.