Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta con tres embriones sanos para cumplir su sueño de ser mamá a los 43

Jessica Segura confirma que cuenta con tres embriones sanos para iniciar el proceso de fertilización asistida junto a su esposo Adrián Pous (Foto: Instagram/@segura_jessica)

La actriz Jessica Segura está más cerca que nunca de concretar su anhelo de convertirse en madre, al contar ya con tres embriones sanos listos para el proceso de fertilización asistida.

A sus 43 años, ha atravesado diferentes etapas emocionales y personales al lado de su esposo Adrián Pous, y confía en que este año su familia logre finalmente el nacimiento de su primer hijo.

Así lo relató la conductora durante un reciente encuentro con la prensa, donde compartió detalles sobre el camino recorrido, las estrategias adoptadas y el significado emocional de esta búsqueda.

El deseo de su velita de cumpleaños

Al concluir la celebración de su cumpleaños, Jessica Segura expresó su mayor deseo ante los medios: “Espero que este año finalmente se materialice y llegue a nuestras vidas, a completar nuestra familia”.

La actriz mexicana, a sus 43 años, comparte los desafíos emocionales y personales enfrentados durante su búsqueda de convertirse en madre (Foto: Instagram/@segura_jessica)

Enfatizó que el tiempo y las experiencias han fortalecido la relación de pareja y los han preparado mejor para la llegada de un hijo. La actriz agregó sentirse mucho más preparada y con más herramientas emocionales, al reflexionar:

“Me siento mucho más preparada, mucho más fuerte y con más herramientas porque también al principio no entendía, y aunque uno no quiera, soy actora (sic), tiendo a ser dramática. Pasé por muchos procesos, dentro de ellos entender de qué va, qué es lo que yo estoy viviendo”.

En espera de las indicaciones médicas

El proceso reproductivo elegido por la pareja se ha basado en criterios médicos personalizados.

Según explicó Segura, “en nuestro caso y por nuestra edad tomaron un ovulito mío y el esperma de Adrián y se hizo un embrión, se mandaron a estudiar y tenemos tres embriones sanos y esos son los que podríamos transferir. Estamos en estudios para que todo esté bien y cuando los doctores nos digan que podemos intentar, intentaremos”.

Jessica Segura destaca el fortalecimiento de su relación de pareja y el aprendizaje adquirido antes de buscar el nacimiento de su primer hijo (IG)

La actriz subrayó que tanto ella como Adrián Pous participan de manera activa en cada etapa, recurriendo a diversas formas de acompañamiento, incluyendo terapia psicológica y prácticas de apoyo emocional como “constelaciones familiares y manifestaciones”.

En lo emocional, Segura abordó con franqueza la presión social y familiar que enfrentan muchas mujeres ante la maternidad. Compartió que la terapia psicológica ha sido determinante para resignificar su autopercepción:

“Es una buena herramienta el tomar terapia al mismo tiempo, me ha ayudado a mantenerme centrada, enfocada, y sobre todo a analizar la información como viene, sin ponerle carga emocional porque estaba muy confundida. Me sentía como una ‘mujer chafa’. Al principio me sentía como de por qué estoy rota, por qué yo no puedo si todas las mujeres debemos hacer esto. Muchos pensamientos que nos inculcan la sociedad o incluso nuestros padres y que no nos damos cuenta que tenemos construcciones erróneas”.

Jessica Segura visibiliza la presión social y familiar sobre la maternidad y relata cómo resignificó su autopercepción mediante la terapia (Foto: @jessica_segura, Instagram, Televisa, YT)

Diferentes roles como mujer

La conductora de ‘Envinadas’ hizo hincapié en la importancia de mantener una identidad propia más allá del rol materno:

“Me ha ayudado la terapia para entender que no por ser mamá tengo que dejar de ser mujer o de sentirme útil y ser una profesionista. Creo que se pueden llevar ambas cosas”.

Jessica Segura agradeció especialmente el acompañamiento de su esposo y valoró el compromiso de ambos en este proceso compartido.

“Es mi cuerpo, pero Adrián vive todos los procesos conmigo, es mi compañero de vida y cuando yo estoy rota, él también se rompe un poco, pero el hecho de poder platicarlo, que él también haya entrado a terapia y sepa cómo apoyarme y saber que estamos juntos en esto es súper importante”, afirmó.