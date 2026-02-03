CURP biométrico para migrantes en México: quién debe tramitarlo y qué requisitos se necesitan en 2026

La CURP biométrica incorpora huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía digital y firma electrónica para reforzar la seguridad en los trámites (Archivo)

A partir de 2026, México implementa la CURP biométrica como documento de identificación oficial.

Este sistema incorpora datos como huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía digital y firma electrónica, con el objetivo de reforzar la seguridad y facilitar los trámites tanto para nacionales como para extranjeros con estancia regular en el país.

¿Quién debe tramitar la CURP biométrica?

Mexicanos y extranjeros con residencia legal en México, incluidos migrantes con documentos migratorios vigentes.

El trámite será obligatorio a partir de febrero de 2026 para realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas.

Menores de edad también deberán contar con CURP biométrica; en estos casos, deben acudir acompañados de padre, madre o tutor legal, quien acreditará parentesco e identidad.

Requisitos para solicitar la CURP biométrica en 2026:

Acta de nacimiento certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, o documento migratorio para extranjeros).

CURP tradicional validada ante el RENAPO.

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses de antigüedad).

Correo electrónico activo.

Para menores: acompañamiento de madre, padre o tutor y documentación que acredite el vínculo.

Dónde tramitarla:

Oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Módulos del Registro Civil y oficinas habilitadas en todo el país.

En algunos estados, también pueden habilitarse módulos en el INE o el SAT.

Proceso:

Presentar los documentos requeridos.

Captura de datos biométricos: huellas dactilares, iris y fotografía.

El trámite es gratuito y suele durar entre 20 y 30 minutos.

El trámite se puede agendar en línea a través de la plataforma oficial de RENAPO: https://citas.renapo.gob.mx/citas/

La CURP biométrica sustituirá a la CURP tradicional como documento de identificación para trámites escolares, bancarios, atención médica y programas sociales.

Adultos mayores ya pueden tramitar la CURP biométrica

La implementación de la CURP biométrica en México marca un avance hacia una mayor seguridad en la identificación de las personas adultas mayores.

Este documento incorpora no solo los datos tradicionales, sino también huellas dactilares, fotografía, firma digital y, en algunos casos, el registro del iris.

El nuevo formato de la Clave Única de Registro de Población busca reducir errores, duplicidades y fraudes en trámites oficiales.

Además, la CURP biométrica podrá utilizarse como identificación oficial con la misma validez que otros documentos vigentes en el país.

Por ahora, la Secretaría de Gobernación ha subrayado que el trámite es voluntario.

No existe obligación de realizarlo en 2026, según ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, la funcionaria también ha destacado que este documento resultará clave para acceder a programas sociales y agilizar trámites gubernamentales, además de contribuir a la localización de personas desaparecidas.

La obtención de la CURP biométrica requiere la presencia física en módulos autorizados, ya que resulta indispensable la captura de datos biométricos. Los adultos mayores deben presentar identificación oficial vigente, la CURP tradicional y, en ciertos casos, el acta de nacimiento para cotejo de información.

Durante la cita, el personal autorizado recopila las huellas dactilares, toma la fotografía y digitaliza la firma. Al concluir, la persona recibe un comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población, que suele enviarse al correo electrónico proporcionado.