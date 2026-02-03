México

CURP biométrico para migrantes en México: quién debe tramitarlo y qué requisitos se necesitan en 2026

Las autoridades aseguran que la seguridad se incrementa en la verificación de identidad al implementar tecnología avanzada

Guardar
La CURP biométrica incorpora huellas
La CURP biométrica incorpora huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía digital y firma electrónica para reforzar la seguridad en los trámites (Archivo)

A partir de 2026, México implementa la CURP biométrica como documento de identificación oficial.

Este sistema incorpora datos como huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía digital y firma electrónica, con el objetivo de reforzar la seguridad y facilitar los trámites tanto para nacionales como para extranjeros con estancia regular en el país.

¿Quién debe tramitar la CURP biométrica?

  • Mexicanos y extranjeros con residencia legal en México, incluidos migrantes con documentos migratorios vigentes.
  • El trámite será obligatorio a partir de febrero de 2026 para realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas.
  • Menores de edad también deberán contar con CURP biométrica; en estos casos, deben acudir acompañados de padre, madre o tutor legal, quien acreditará parentesco e identidad.

Requisitos para solicitar la CURP biométrica en 2026:

El trámite de la CURP
El trámite de la CURP biométrica será obligatorio para acreditar identidad ante instituciones públicas y privadas a partir de febrero de 2026 (Archivo)
  • Acta de nacimiento certificada y actualizada.
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, o documento migratorio para extranjeros).
  • CURP tradicional validada ante el RENAPO.
  • Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses de antigüedad).
  • Correo electrónico activo.
  • Para menores: acompañamiento de madre, padre o tutor y documentación que acredite el vínculo.

Dónde tramitarla:

  • Oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO).
  • Módulos del Registro Civil y oficinas habilitadas en todo el país.
  • En algunos estados, también pueden habilitarse módulos en el INE o el SAT.

Proceso:

  • Presentar los documentos requeridos.
  • Captura de datos biométricos: huellas dactilares, iris y fotografía.
  • El trámite es gratuito y suele durar entre 20 y 30 minutos.
  • El trámite se puede agendar en línea a través de la plataforma oficial de RENAPO: https://citas.renapo.gob.mx/citas/
  • La CURP biométrica sustituirá a la CURP tradicional como documento de identificación para trámites escolares, bancarios, atención médica y programas sociales.

Adultos mayores ya pueden tramitar la CURP biométrica

La implementación de la CURP biométrica en México marca un avance hacia una mayor seguridad en la identificación de las personas adultas mayores.

Este documento incorpora no solo los datos tradicionales, sino también huellas dactilares, fotografía, firma digital y, en algunos casos, el registro del iris.

El nuevo formato de la Clave Única de Registro de Población busca reducir errores, duplicidades y fraudes en trámites oficiales.

Además, la CURP biométrica podrá utilizarse como identificación oficial con la misma validez que otros documentos vigentes en el país.

Por ahora, la Secretaría de Gobernación ha subrayado que el trámite es voluntario.

La CURP biométrica sustituirá a
La CURP biométrica sustituirá a la CURP tradicional y será indispensable para acceder a programas sociales, trámites escolares y bancarios, y servicios médicos en México(Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe obligación de realizarlo en 2026, según ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, la funcionaria también ha destacado que este documento resultará clave para acceder a programas sociales y agilizar trámites gubernamentales, además de contribuir a la localización de personas desaparecidas.

La obtención de la CURP biométrica requiere la presencia física en módulos autorizados, ya que resulta indispensable la captura de datos biométricos. Los adultos mayores deben presentar identificación oficial vigente, la CURP tradicional y, en ciertos casos, el acta de nacimiento para cotejo de información.

Durante la cita, el personal autorizado recopila las huellas dactilares, toma la fotografía y digitaliza la firma. Al concluir, la persona recibe un comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población, que suele enviarse al correo electrónico proporcionado.

Temas Relacionados

CURPCURP Biométricamexico-noticias

Más Noticias

Diputados aplazan sesiones legislativas y generan cuestionamientos sobre su sueldo: ¿se les descontará?

El Senado aprobó el calendario legislativo que permitirá a la Cámara Baja sesionar nuevamente hasta el 10 de febrero de 2026

Diputados aplazan sesiones legislativas y

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté”

Amalia Carrasco explicó cómo recibió la noticia del arresto del Junior y el proceso legal que afronta

Mamá de Julio César Chávez

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

Los aseguramientos fueron realizados tras patrullajes de fuerzas federales

FGR inició investigación tras el

Los mejores memes de mexicanos que dejó el histórico triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026

El cantante se llevó el premio más importante de la noche, venciendo a otros artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga y Justin Bieber

Los mejores memes de mexicanos

Conceden suspensión definitiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, contra vinculación a proceso

Duarte fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Conceden suspensión definitiva a César
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR inició investigación tras el

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

Conceden suspensión definitiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, contra vinculación a proceso

Procesan a “El Chino Arce” de Los Salazar por ataque armado que dejó 8 muertos y 25 heridos en Sonora

Catean inmueble en Jalisco tras ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional

Marina y Defensa se reúnen con militares de EEUU para consolidar capacidades en seguridad rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de mexicanos

Los mejores memes de mexicanos que dejó el histórico triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026

Lucila Mariscal confiesa que falta de dinero y trabajo la llevó a internarse en asilo, vendió todas sus pertenencias

Toñita publica contundente mensaje tras declaraciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Quiénes son los mexicanos que más grammys han ganado en la historia de la premiación

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 3 de febrero

DEPORTES

Andrés Guardado envía emotivo mensaje

Andrés Guardado envía emotivo mensaje de bienvenida a Fidalgo tras su llegada al Betis

Este es el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le va a Chivas

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network

Esta es la cantidad de dinero que pagaría Cruz Azul por Luiz Araujo, delantero del Flamengo