Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusa a la FGR de incumplir la entrega completa de la carpeta de investigación. (RRSS)

La defensa de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, y de Fernando Farías Laguna, contralmirante, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió una orden judicial y retrasó la entrega completa de la carpeta de investigación correspondiente a su caso.

De acuerdo con el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, la autoridad judicial había instruido la entrega de los 20 tomos que integran el expediente, sin omisiones ni testaduras, pero la FGR sólo facilitó cuatro de los seis tomos pendientes.

El bufete legal informó que la entrega se realizó ayer, luego de que una jueza federal resolviera a favor de la defensa. La representación de los Farías Laguna señaló que la Fiscalía mantiene una entrega fragmentada de la investigación y niega el acceso a la carpeta original, lo que afecta su derecho a una defensa adecuada.

Farías Laguna solicitó una revisión a su caso y aseguró que se trata de cargos inventados y una venganza.

La defensa denuncia entrega parcial e inconsistencias

El comunicado advierte que los documentos proporcionados contienen partes testadas y que la autoridad omitió fijar fecha para diligencias solicitadas por la defensa.

Según el reporte de Epigmenio Mendieta & Asociados, los agentes del Ministerio Público Federal tampoco han señalado día ni hora para entrevistar a cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal, quienes refirieron la existencia de un video que no ha sido puesto a disposición de la defensa.

Esta situación, afirman los abogados, representa un incumplimiento de distintas obligaciones procesales y limita el acceso a pruebas relevantes.

La defensa jurídica de los Farías Laguna reiteró que continuará ejerciendo acciones legales para exigir el cumplimiento de la resolución judicial y garantizar los derechos procesales de sus defendidos.

El despacho subrayó que el acceso íntegro y sin restricciones a la carpeta de investigación es fundamental para la adecuada representación de los exmandos navales.

El exvicealmirante sostiene que, desde el inicio del proceso, se le ha impedido ejercer una defensa adecuada. (Jesús A. Avilés / Infobae México)

Antecedentes y contexto del caso

El exvicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, dirigió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su intervención en la revisión de su proceso legal y el de su familia.

En el documento, el exmando naval argumenta que su detención y las diligencias judiciales presentan irregularidades y un trato injusto, además de vincular su caso a una posible venganza.

Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en su oficina de Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la acusación de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El exvicealmirante sostiene que, desde el inicio del proceso, se le ha impedido ejercer una defensa adecuada y que tanto las autoridades judiciales como la propia Semar lo han tratado “como culpable”, a pesar de negar cualquier participación en los hechos imputados.

La delincuencia organizada interviene en ductos de hidrocarburo con fines de cometer delito, lo que se conoce como huachicol. (@GN_MEXICO_)

En la carta, Farías Laguna afirma que fue dado de baja de manera “ilegal” de la Secretaría de Marina el 18 de diciembre de 2025, tras 33 años de servicio ininterrumpido, y que ha promovido recursos legales para preservar sus derechos y prestaciones sociales.

El texto señala que la carpeta de investigación 508/2025 contiene imprecisiones y datos no verificables, los cuales habrían sido utilizados para mantenerlo privado de su libertad y dañar su reputación profesional y familiar.

El impacto familiar también fue resaltado en el documento. Farías Laguna describe que la situación ha afectado a su esposa y a sus hijas menores, por lo que solicita una revisión exhaustiva del caso para “hacer justicia y evitar que se fabriquen culpables”.

Además, mencionó que desde noviembre de 2025 ha solicitado a la fiscalía acceso a la investigación complementaria, sin obtener respuesta ni acceso a la información requerida para su defensa.

La petición del exvicealmirante se produce después de que el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmara en una conferencia matutina el 22 de enero que tanto Farías Laguna como su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, fueron dados de baja de la institución por su presunta participación en delitos relacionados con huachicol fiscal.