Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Foto: FGR

Arturo “N” y/o también conocido como José Rafael “N”, alias “El Dober”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El sujeto, identificado como hijo de Leticia Rodríguez, alias “Doña Lety”, identificada como presunta líder del Cártel de Cancún, fue procesado luego de que se le cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión.

El hijo de “Doña Lety” se encuentra en el Centro de Reinserción Social, en Benito Juárez, Cancún, donde se encuentra actualmente por un caso del fuero común.

Su captura se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2025 junto a una mujer identificada como Valeria Teresita “N” en el municipio de Benito Juárez.

Ese día, elementos de seguridad los interceptaron a bordo de una camioneta RAM en las inmediaciones del boulevard Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5.

La Fiscalía General del Estado informó que “El Dober” era identificado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo estatal debido a que pertenecía a un grupo criminal generador de violencia.

Las personas detenidas (FGE Quintana Roo)

Durante su detención, las autoridades les aseguraron presunta marihuana, polvo con características de la cocaína y un arma de fuego tipo escuadra que contaba con cargadores abastecidos.

Además, localizaron un total de 213 mil 370 pesos y 5 mil 300 dólares en moneda nacional e internacional, lo que da una suma de más de 300 mil pesos mexicanos.

Es así que Valeria “N” también fue vinculada a proceso, pero solo por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo asegurado por los agentes (FGE Quintana Roo)

La acción judicial se realizó posterior a la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes para que un juez otorgara la vinculación a proceso.

Arturo “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa, mientras que Valeria “N” continuará con el arraigo que se le impuso por un caso del fuero común.

“Doña Lety” y el Cártel de Cancún

La Riviera Maya se ha convertido en un trampolín de las organizaciones criminales para el tráfico de drogas de Sudamérica (Foto: Infobae México)

Leticia Rodríguez, alias “Doña Lety”, ha sido identificada como presunta líder del Cártel de Cancún, quien antes de crear su propia organización se desempeñaba como agente de la Policía Judicial Federal de la entonces Procuraduría General de la República (FGR).

Luego de ser expulsada de la policía, la mujer se sumó a la filas del Cártel de Sinaloa debido a sus intereses por conquistar la “joya del caribe” debido a su importancia estratégica para el crimen organizado.

“Doña Lety” es identificada por haber defendido la plaza del Cártel de Sinaloa ante las células de Los Zetas y del Cártel del Golfo en Quintana Roo, lo cual hizo después, en enero de 2017, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Bleu Parrot de Riviera Maya que dejó un saldo de cinco muertos y 15 heridos.