Sheinbaum aclaró regaño a morenistas en Baja California: “Les pedí estar cerca de la gente”

La presidenta explicó cuál fue el motivo del llamado de atención a los legisladores. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa de este lunes, 2 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por el supuesto regaño al que sometió a compañeros morenistas en el estado de Baja California, situación que generó dudas sobre la unión de los integrantes del partido en la actualidad.

“San Quintín es una zona de muchas carencias, apenas es municipio en el estado de Baja California, era parte de Ensenada. Tiene muchísimos años que tiene esta producción de productos agrícolas de empresas, a diferencia de otros lugares de nuestro país, con jornaleros agrícolas. Éstos reciben un ingreso por trabajar en el campo, durante muchos años parte del problema de las y los jornaleros era que llegaban con las familias para trabajar mucho trabajo infantil y con muchísimo plaguicida”, comentó.

“Estamos haciendo el Plan de Justicia de San Quintín, ahí ha habido muchas luchas de los jornaleros por sus derechos... Frente a esta situación, pero uno siente cierta tristeza, cierto acongojonamiento y sentimiento por la situación que viven muchos compatriotas en nuestro país”.

Las condiciones de trabajo de las y los jornaleros no alcanzan a cubrir los derechos laborales básicos. (Joaquin Corchero / Europa Press)

¿Qué generó el enojo de la mandataria?

El incidente ocurrió al finalizar la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas, cuando la mandataria fue abordada por funcionarios locales que buscaban saludarla o tomarse fotografías. Ante esto, Sheinbaum les lanzó una orden directa: “¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”, exigiendo mayor compromiso territorial y cercanía con la ciudadanía.

El regaño, captado en video y difundido rápidamente en redes sociales, reflejó el descontento de la jefa del Ejecutivo ante la actitud de algunos representantes populares. Durante el evento privado, al que asistieron principalmente jornaleros, la presidenta también enfrentó reclamos contra la alcaldesa local, Miriam Cano Núñez, quien fue ignorada por la mandataria tras las protestas de los asistentes. En respuesta a las quejas ciudadanas por la falta de atención oficial, Sheinbaum prometió enviar a un representante federal que resida permanentemente en la zona para supervisar las necesidades de la comunidad.

Esta llamada de atención ocurre en un contexto donde la administración federal busca reforzar el contacto directo con las bases sociales, evitando que los funcionarios se limiten a actos protocolarios.

En las imágenes se muestra a una presidenta molesta por la actitud de los diputados locales.Crédito: Twitter @solangelochoa

Sheinbaum aclara la situación

Luego de que el video se hiciera viral, rápidamente se lanzaron dudas sobre la comunicación que existe entre la presidenta y los legisladores locales. Ante ello indicó:

“Cuando iba saliendo del lugar me decían ‘foto, foto, foto’ y entonces como que me parecía que no iba una cosa con la otra la foto de la presidenta con la circunstancia que están viviendo, entonces por eso -me veo un poco- molesta. Les dije: ‘no anden allá arriba, no se queden allá en el congreso o acá en la ciudad nada más, vallan a territorio, estén cerca de la gente’, por que es lo que tenemos que tener presente siempre y más cuando hay carencias importantes en una población”.