Cuál es el horario del Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y demás transporte en la CDMX para el lunes 2 de febrero

La Semovi pidió a la población tomar precauciones en sus traslados debido a ser día feriado oficial

Cuál es el horario del Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y demás transporte en la CDMX para el lunes 2 de febrero (Daniel Sibaja/FB)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) dio a conocer cuáles serán los horarios para el transporte público el lunes 2 de febrero, día feriado por la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Debido a que es un día feriado oficial, las autoridades de movilidad actualizaron la hora de apertura y cierre de los distintos servicios.

Pidieron a la población planificar sus viajes, principalmente para aquellas personas que necesitan trasladarse por la mañana, pues la apertura de algunos servicios será después de las 07:00 horas, como es el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

A través de redes sociales compartieron cuáles son los horarios del Cablebús, Trolebús, RTP, Metrobús, Tren Ligero y demás transportes públicos que operan en la capital.

Estos son los horarios de servicio del transporte público en la CDMX para el lunes 2 de febrero por ser día de descanso oficial. (Foto: X/@STECDMX)

Estos son los horarios de servicio del transporte público en la CDMX para el lunes 2 de febrero por ser día de descanso oficial.

RTP

  • Todas las rutas que circulan en la capital funcionarán en el horario de 07:00 a 00:00 horas, es decir la media noche.

Trolebús

De acuerdo con la Semovi, las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 funcionarán de:

  • 06:00 hrs a 23:30 hrs

Mientras que las Líneas 10, 11 y 13 operarán de la siguiente manera:

  • 05:00 a 00:00 hrs

Y la Línea 12 contará con un horario de servicio de :

  • 05:30 a 23:30 hrs
Inicia la obra de ampliación del Tren Ligero CDMX (X/ @DirectorSTE)

Cablebús

Las tres líneas del Cablebús CDMX funcionarán en este horario:

  • 07:00 a 23:00

Tren Ligero

En cuanto al servicio de Las Torres - Xochimilco operará de

  • 07:00 a 23:30 hrs

Las unidades de RTP que ofrecen servicio auxiliar hasta Tasqueña por obras también operarán en el mismo horario.

Ecobici

  • Servicio de 05:00 a 00:30 hrs

Metro CDMX

Las 12 líneas del STC Metro iniciarán servicio dos horas más tarde a su hora habitual, este es su horario:

  • 07:00 a 00:00 hrs

Metrobús

El Servicio del MB empezará una hora después de su hora habitual, por lo que las primeras unidades empezarán a operar en el siguiente horario:

  • 05:00 a 00:00 hrs
Este lunes 2 de febrero, el servicio del transporte en la capital será modificado por el Día de la Constitución Mexicana. | Crédito: X(@LaSEMOVI)

¿Por qué el lunes 2 de febrero es día feriado oficial?

El lunes 2 de febrero de 2026 en México será día de descanso oficial por disposición de la Ley Federal del Trabajo, aunque la razón legal no corresponde al Día de la Candelaria. Esta fecha, tradicionalmente asociada con la celebración familiar y la convivencia alrededor de los tamales, coincidirá de forma excepcional con el traslado del feriado por el Aniversario de la Constitución de 1917, que habitualmente se conmemora el 5 de febrero pero, en esta ocasión, se recorre al lunes más cercano.

Al consultar la Ley Federal del Trabajo, indica que la costumbre de compartir tamales el 2 de febrero carece de reconocimiento oficial como motivo de asueto obligatorio. Sin embargo, para este año particular, el descanso responde únicamente a la conmemoración constitucional. Quienes presten servicios en ese día deberán recibir pago triple, conforme a lo estipulado por la normativa laboral.

