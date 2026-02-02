90s Pop Tour anuncia tercera fecha en el Auditorio Nacional

El 90s Pop Tour confirma tercera fecha en el Auditorio Nacional para el 14 de marzo, ampliando su exitosa gira. - (Instagram/@90spoptour)

El 90s Pop Tour anunció una nueva presentación en el Auditorio Nacional, programada para el próximo 14 de marzo. Esta fecha marca la tercera función del tour en el recinto, confirmando el interés del público por esta etapa renovada de la gira.

Bajo el nombre El Antro, el espectáculo se presenta como una evolución del proyecto, alejándose del formato tradicional de concierto para apostar por una experiencia inmersiva. La propuesta busca que el público no solo observe, sino que participe activamente.

La producción promete un ambiente distinto desde el primer momento, con una narrativa visual y sonora pensada para recrear la energía de una noche de fiesta noventera.

Un formato sin músicos y con pista de baile

El espectáculo El Antro transforma el formato tradicional del 90s Pop Tour en una experiencia inmersiva y participativa. - (Instagram/@grupojns)

Una de las principales novedades es la ausencia de músicos en vivo. En su lugar, el show estará completamente a cargo de DJs, reforzando el concepto de antro total dentro del Auditorio Nacional.

El escenario incluirá una pista de baile integrada, diseñada para romper la barrera entre artistas y asistentes. La intención es que la experiencia se viva tanto arriba como abajo del escenario.

Este formato representa un cambio notable respecto a entregas anteriores del 90s Pop Tour, apostando por un ambiente más dinámico y continuo.

Sonido, visuales y coreografías renovadas

El Auditorio Nacional se convierte en un auténtico antro noventero con narrativa visual y sonora pensada para el público nostálgico. - (Instagram)

El espectáculo contará con un diseño visual diferente al de giras pasadas, acompañado de sonidos adaptados al estilo de club nocturno. La música tendrá arreglos pensados para mantener la energía constante.

También se anunciaron coreografías distintas, alineadas con la estética del concepto. Cada elemento busca reforzar la sensación de estar dentro de un antro noventero.

El concepto de que sea una fiesta diferente para bailar y divertirse marca la nueva etapa del proyecto.

Artistas confirmados para la tercera fecha

Una propuesta diferente a las etapas anteriores - (Instagram/@90spoptour)

Para esta presentación estarán JNS, Kabah, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, Magneto, Erik Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló. La música correrá a cargo de los DJs Le Twins.

La alineación reúne distintas etapas del pop en español de los años noventa, manteniendo el espíritu colectivo del tour.

Con esta tercera fecha, el 90s Pop Tour consolida El Antro como una propuesta distinta dentro de su historia y como uno de los espectáculos más llamativos de la temporada.