México

UNAM desarrolla proteína inteligente que brinda todos los aminoácidos esenciales y de fácil digestión

Una innovación mexicana promete mejorar la calidad de vida de quienes viven con enfermedades metabólicas y de quienes envejecen en un mundo con recursos restringidos

Guardar
El trabajo de científicos mexicanos
El trabajo de científicos mexicanos busca soluciones reales para quienes no toleran las fuentes tradicionales y para la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una proteína innovadora, desarrollada por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, busca proveer una fuente de nutrición efectiva para adultos mayores y personas con enfermedades metabólicas en un contexto global desafiante: la creciente escasez de alternativas alimenticias sostenibles y el impacto ambiental de las fuentes tradicionales de proteína.

Según el grupo dirigido por Gabriel del Río Guerra, el desarrollo no solo representa un avance biotecnológico relevante, sino que también responde a la urgencia de atender a poblaciones que el sistema alimentario actual desatiende.

El impacto del hallazgo podría extenderse más allá de los laboratorios universitarios, ya que se orienta a resolver deficiencias estructurales del modelo alimentario global.

Según explicó Del Río Guerra a la UNAM, la tecnología desarrollada permite producir una proteína con una proporción óptima de aminoácidos esenciales diseñada por métodos computacionales avanzados.

Esta aproximación biotecnológica busca suplir necesidades específicas que la oferta convencional de proteínas –derivadas mayoritariamente de la leche de vaca o del chícharo– no consigue cubrir, en parte debido a su insostenibilidad y a su limitada aceptabilidad sensorial.

La UNAM desarrolla una proteína
La UNAM desarrolla una proteína innovadora que ofrece una alternativa sustentable a las fuentes tradicionales de proteína, con beneficios para adultos mayores y pacientes con enfermedades metabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo una proteína innovadora enfrenta la crisis alimentaria global

La crisis alimentaria y medioambiental global subraya la pertinencia de esta innovación. Según Del Río Guerra, el 92 % del agua dulce mundial se consume en actividades agrícolas y ganaderas, mientras que solo el 8 % queda disponible para consumo e higiene humana.

Este desequilibrio, acentuado por el crecimiento demográfico y los registros crecientes de enfermedades crónicas, complica la garantía de acceso a alimento suficiente y adecuado para la población futura.

Un segmento considerable de la población mundial tampoco puede procesar adecuadamente las proteínas convencionales. El especialista citó como ejemplo a las personas con fenilcetonuria, una enfermedad hereditaria que afecta la capacidad de metabolizar la fenilalanina, presente en la mayoría de productos animales y vegetales.

Otra población destinataria clave de la nueva proteína corresponde a los pacientes con trastornos crónicos renales, cuya prevalencia ha aumentado en México y Estados Unidos por el incremento del sobrepeso y la obesidad.

El investigador destacó que la disminución del apetito y el mayor impacto negativo de las proteínas convencionales en edades avanzadas exige alternativas adaptadas.

Mientras los suplementos actuales en polvo ofrecen una solución parcial y son aceptados principalmente por atletas que priorizan el desarrollo muscular, la aceptabilidad sensorial y la sustentabilidad siguen siendo déficits centrales.

“Quienes promueven el consumo de proteínas en polvo son los atletas de alto rendimiento o personas que quieren desarrollar musculatura y están dispuestos a sufrir un poco en esa parte del gusto para conseguir el objetivo de desarrollar masa muscular”, afirmó Del Río Guerra al medio universitario.

La proteína de la UNAM
La proteína de la UNAM apunta a mejorar la aceptabilidad sensorial y sostenibilidad de los suplementos actuales, cubriendo necesidades de poblaciones vulnerables y problemas asociados a la nutrición convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína ideada en la UNAM, al incorporar las cantidades adecuadas de aminoácidos esenciales y no depender de los insumos ganaderos tradicionales, pretende atender simultáneamente las necesidades médicas de población vulnerable y los desafíos ambientales de la producción, según el propio instituto

Temas Relacionados

UNAMproteínasaludmexico-noticias

Más Noticias

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

‘Mejor Álbum de Pop Latino’ y ‘Mejor Álbum de Música Mexicana’ son las categorías en que los compositores se alzaron en la importante entrega del gramófono, enfrentándose a figuras como Carol G, Alejandro Sanz y Grupo Frontera

Natalia Lafourcade y Carín León,

Los primos Alejandra y Noé salieron de un bar en Tlalnepantla y desaparecieron

Dejaron el establecimiento el 30 de enero y sus celulares fueron apagados el 31, viajaban en un auto Jetta 2006 color gris plata

Los primos Alejandra y Noé

Sujetos armados asesinaron a Joaquín Aquino, director de Obras Públicas de Coatzingo, Puebla

El ataque donde el funcionario perdió la vida fue realizado afuera de su residencia en el municipio de Xochiltepec

Sujetos armados asesinaron a Joaquín

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 1 de febrero

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la capital del país y zona conurbada del Edomex

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Cuánto pulque es saludable tomar al día para obtener sus beneficios y prevenir efectos adversos

Hoy se celebra el Día del Pulque en la CDMX por lo cual te contamos cómo consumirlo para aprovechar al máximo sus nutrientes

Cuánto pulque es saludable tomar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya anuncia megaproyecto en

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

ENTRETENIMIENTO

Natalia Lafourcade y Carín León,

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

Paté de Fuá llega al Teatro Metropolitan por sus 20 años: fecha y preventa para la banda mexicana de jazz fusión

Ximena Sariñana revela el origen de las canciones de ‘Amarte duele’

Karime Pindter y Sebastián Yatra desatan furor con video y anuncio de concierto en CDMX

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

DEPORTES

Álvaro Fidalgo se va del

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos