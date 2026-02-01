UNAM desarrolla proteína inteligente que brinda todos los aminoácidos esenciales y de fácil digestión

El trabajo de científicos mexicanos busca soluciones reales para quienes no toleran las fuentes tradicionales y para la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una proteína innovadora, desarrollada por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, busca proveer una fuente de nutrición efectiva para adultos mayores y personas con enfermedades metabólicas en un contexto global desafiante: la creciente escasez de alternativas alimenticias sostenibles y el impacto ambiental de las fuentes tradicionales de proteína.

Según el grupo dirigido por Gabriel del Río Guerra, el desarrollo no solo representa un avance biotecnológico relevante, sino que también responde a la urgencia de atender a poblaciones que el sistema alimentario actual desatiende.

El impacto del hallazgo podría extenderse más allá de los laboratorios universitarios, ya que se orienta a resolver deficiencias estructurales del modelo alimentario global.

Según explicó Del Río Guerra a la UNAM, la tecnología desarrollada permite producir una proteína con una proporción óptima de aminoácidos esenciales diseñada por métodos computacionales avanzados.

Esta aproximación biotecnológica busca suplir necesidades específicas que la oferta convencional de proteínas –derivadas mayoritariamente de la leche de vaca o del chícharo– no consigue cubrir, en parte debido a su insostenibilidad y a su limitada aceptabilidad sensorial.

La UNAM desarrolla una proteína innovadora que ofrece una alternativa sustentable a las fuentes tradicionales de proteína, con beneficios para adultos mayores y pacientes con enfermedades metabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo una proteína innovadora enfrenta la crisis alimentaria global

La crisis alimentaria y medioambiental global subraya la pertinencia de esta innovación. Según Del Río Guerra, el 92 % del agua dulce mundial se consume en actividades agrícolas y ganaderas, mientras que solo el 8 % queda disponible para consumo e higiene humana.

Este desequilibrio, acentuado por el crecimiento demográfico y los registros crecientes de enfermedades crónicas, complica la garantía de acceso a alimento suficiente y adecuado para la población futura.

Un segmento considerable de la población mundial tampoco puede procesar adecuadamente las proteínas convencionales. El especialista citó como ejemplo a las personas con fenilcetonuria, una enfermedad hereditaria que afecta la capacidad de metabolizar la fenilalanina, presente en la mayoría de productos animales y vegetales.

Otra población destinataria clave de la nueva proteína corresponde a los pacientes con trastornos crónicos renales, cuya prevalencia ha aumentado en México y Estados Unidos por el incremento del sobrepeso y la obesidad.

El investigador destacó que la disminución del apetito y el mayor impacto negativo de las proteínas convencionales en edades avanzadas exige alternativas adaptadas.

Mientras los suplementos actuales en polvo ofrecen una solución parcial y son aceptados principalmente por atletas que priorizan el desarrollo muscular, la aceptabilidad sensorial y la sustentabilidad siguen siendo déficits centrales.

“Quienes promueven el consumo de proteínas en polvo son los atletas de alto rendimiento o personas que quieren desarrollar musculatura y están dispuestos a sufrir un poco en esa parte del gusto para conseguir el objetivo de desarrollar masa muscular”, afirmó Del Río Guerra al medio universitario.

La proteína de la UNAM apunta a mejorar la aceptabilidad sensorial y sostenibilidad de los suplementos actuales, cubriendo necesidades de poblaciones vulnerables y problemas asociados a la nutrición convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína ideada en la UNAM, al incorporar las cantidades adecuadas de aminoácidos esenciales y no depender de los insumos ganaderos tradicionales, pretende atender simultáneamente las necesidades médicas de población vulnerable y los desafíos ambientales de la producción, según el propio instituto