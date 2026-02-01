México

Plan dominguero perfecto: lánzate a la Feria de la Alegría y el Olivo en Xochimilco

Santiago Tulyehualco, pueblo originario del sur de la CDMX destaca por su producción de amaranto y el cultivo tradicional del olivo

Santiago Tulyehualco, pueblo originario de
Santiago Tulyehualco, pueblo originario de Xochimilco, destaca por su producción de amaranto y el cultivo tradicional del olivo. | Crédito: SEPI/Alcaldía de Xochimilco

Con el inicio del segundo mes del año, Xochimilco se convierte en una opción ideal para quienes buscan un plan este domingo 1 de febrero, gracias a la celebración de la Feria de la Alegría y el Olivo, un evento que enaltece la tradición agrícola y gastronómica del sur de la Ciudad de México.

Las personas que asistan podrán disfrutar de galletas, churritos, atole y diversos productos elaborados con amaranto, todos provenientes de la cosecha de productores locales de Santiago Tulyehualco, uno de los 14 pueblos originarios de Xochimilco, reconocido tanto por su producción de amaranto como por el cultivo del olivo.

Además de la oferta gastronómica, la Feria de la Alegría y el Olivo ofrece una cartelera de actividades culturales, ideal para amenizar el domingo en familia con amigos.

¿Cuál es la oferta de actividades en la Feria de la Alegría?

Para quienes tengan otros compromisos este día, hay buenas noticias: la feria permanecerá abierta hasta el próximo domingo 15 de febrero, por lo que aún hay tiempo para sumarse a esta celebración que rinde homenaje a la alegría, el amaranto y el olivo, productos emblemáticos de Xochimilco.

Este 2026, Santiago Tulyehualco celebra
Este 2026, Santiago Tulyehualco celebra las 53 edición de la Feria de la alegría y el olivo | Crédito: Alcaldía de Xochimilco | Facebook

A continuación, algunos de los grupos que se presentarán en la plaza Quirino Mendoza:

Domingo 1 de febrero

  • Orquesta La Típica

Lunes 2 de febrero

  • Grupo por anunciar (no especificado en la imagen)

Martes 3 de febrero

  • Grupo por anunciar (no especificado en la imagen)

Miércoles 4 de febrero

  • Black Show
  • Grupo por anunciar (no especificado en la imagen)

Jueves 5 de febrero

  • Akme

Viernes 6 de febrero

  • QVL
  • Cañaveral Show

Sábado 7 de febrero

  • Gabritos
  • Los Mier
  • Orquesta Caoba
  • Orquesta Versalles

Domingo 8 de febrero

  • La Más Sonora
  • Grupo por anunciar (no especificado en la imagen)

Lunes 9 de febrero

  • Black Arrow

Martes 10 de febrero

  • Grupo por anunciar (no especificado en la imagen)

Miércoles 11 de febrero

  • Latin Show
  • CR Musical

Jueves 12 de febrero

  • Lluvia Latina

Viernes 13 de febrero

  • Los de la Noche

Sábado 14 de febrero

  • Alonso Internacional Musical

Domingo 15 de febrero

  • Incomparable
  • Caribe Show
  • Sonora Dinamita

Así llegarás a la Feria de la Alegría y el Olivo

Para las personas que se animen a asistir a este evento, pueden encontrar una ruta para llegar:

  1. Punto de partida: Aborda la línea dorada del metro o también Línea 12.
  2. Llega hasta Tláhuac: Ve directo hasta la última estación, Tláhuac.
  3. Sal de la estación: Cruza el puente peatonal para bajar al paradero.
  4. ¿Combi o camión? Tú decides:
    1. Busca una combi que tenga el letrero “Tulyehualco”.
    2. Si prefieres, sal a la avenida y espera el camión que también diga “Tulyehualco”.
  5. Todo por avenida Tláhuac: Súbete y relájate, el viaje dura unos 15 minutos.
  6. ¿Dónde te bajas? Cuando veas la Farmacia Similares, ese es tu punto. La zona se llena, así que ahí te conviene bajar.
  7. Camina leve: Desde la farmacia, sigue derecho hasta pasar la panificadora y luego avanza dos cuadras más.
  8. ¡Llegaste! Ya estás en la Feria de la Alegría y el Olivo. Ahora sí, a disfrutar.
El servicio de la
El servicio de la línea "dorada" fue suspendido por más de un año tras el accidente del 4 de mayo en la estación Olivo (Twitter/ @Claudiashein)

Y para las personas que viajen con su vehículo, se recomienda poner en alguna aplicación de geoubicación la ubicación: Santiago Tulyehualco, Xochimilco, 16750 Ciudad de México, CDMX, o bien “Pilares Tulyehualco”; por ahí se podrán encontrar alternativas de estacionamiento; sin embargo, se recomienda asistir en transporte público para evitar congestionamiento vial.

