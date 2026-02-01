Falleció el senador del PAN y exalcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez

El senador Gustavo Sánchez Vázquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN) y ex presidente municipal de Mexicali, falleció este sábado a los 62 años. Su deceso fue confirmado por colegas legisladores a través de redes sociales, quienes expresaron su pesar por la pérdida de uno de los líderes panistas más visibles de Baja California.

Sánchez Vázquez acumuló más de tres décadas de trayectoria en la vida pública. Antes de llegar al Senado de la República en septiembre de 2024, ocupó diversos cargos, entre ellos procurador fiscal del estado, síndico municipal y diputado local. Asimismo, fue alcalde de Mexicali entre 2016 y 2019, periodo en el que se consolidó como uno de los últimos dirigentes de su partido en la capital bajacaliforniana.

Durante su carrera también fue mencionado en encuestas como un posible aspirante a la gubernatura de Baja California en 2027.

Senadores lamentan fallecimiento

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario PAN Congreso (GPPAN) lamentaron el fallecimiento de su compañero.

A través de diversas publicaciones en redes sociales, recordaron su compromiso con el servicio público.

También se espera que en los próximos días su suplente, José Máximo García López, rinda protesta para tomar su lugar en la Cámara Alta.