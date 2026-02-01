Ana Cecilia Azuela cuenta todo sobre “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor”, un musical sobre las diferentes formas de amar

Foto: Cortesía

Las funciones de Lo que Sabemos de lo que no Sabemos del Amor el musical ya tienen fecha en el Foro Lucerna y ofrecen una propuesta escénica que se distancia de los relatos convencionales sobre el amor. Esta producción, bajo la dirección de Arturo Galicia, desafía las ideas románticas tradicionales y plantea preguntas incómodas sobre los vínculos afectivos en la actualidad.

A lo largo de la obra, el público se encuentra con la historia de cinco personajes: Julia, Emilio, Alicia, José y Angie, interpretados respectivamente por Ana Cecilia Azuela, Axel Santos, Michelle Godet, Chino Sánchez y Manu Nna. Cada uno atraviesa sus propios conflictos y búsquedas, dejando ver la complejidad de amar en un contexto de revolución afectiva y la dificultad de no perder la autenticidad personal.

La música original y la narrativa poética forman el eje central de LQSA, una experiencia en la que el amor se cuestiona y se expone en sus contradicciones.

La obra se presentará los jueves a las 20:00h, desde el 29 de enero hasta el 16 de abril, en el Foro Lucerna.

Ana Cecilia Azuela nos da detalles de LQSA

Cortesía: Palengua

En entrevista con Infobae México, Ana Cecilia Azuela, quien es una de las dramaturgas detrás de la obra, nos contó cómo nació la historia:

“Es un proyecto que llevamos trabajando desde hace tres años. Es un texto original escrito por mí y por Chino Sánchez. A la hora de escribir decidimos hacerle la música. Y esto fue hace dos años, en donde entran Joey Benjamín y José Ignacio Martínez como compositores y productores musicales. Es un proyecto que nace de la pregunta: ¿Por qué amamos como amamos en este mundo contemporáneo?“.

Sobre la importancia de la música en la historia, Ana Cecilia deja claro que es tan esencial como cualquiera de los personajes que están en escena:

“La música es nuestro sexto personaje. Abre un abanico de experiencia auditiva que te permite vivir la experiencia del amor desde distintos lugares, ¿no? Desde el gozo, desde la melancolía, desde la risa, desde todas estas emociones que están en impregnadas en las relaciones personales amorosas. Y definitivamente te invita a vivirlo desde las sensaciones ¿Por qué decidimos hacer un musical? Porque creemos que la música acompaña desde el alma. La música no te impone desde la palabra, sino desde la sensación. Y eso fue lo que se enfocaron Joey Benjamín y José Ignacio, que fuera música que te invitara a seguir sintiendo y a sostener la historia no solamente desde la palabra, sino también desde la sensación".

Ana Cecilia interpreta a Julia, una mujer que describe como la piedra angular que detona cuestionamientos en los demás personajes:

“Ella detona en todos los demás personajes la pregunta de por qué las cosas tienen que ser como nos han dicho que son. Ella busca un amor libre, no desde libertinaje, sino desde el sentir plenitud en sus propias decisiones. Es un personaje muy etéreo, poeta, que escribe sobre el amor y que se cuestiona sobre el amor, que tiene una relación con Emilio de muchos años, monógama, y están en búsqueda de abrir su relación para encontrar nuevas experiencias. Sí para sostener a una pareja ya fracturada, pero también para buscar otras maneras de seguir juntos. Julia, creo que para mí, bueno, además de que yo la escribí pensando en mí, es una persona que no se detiene a amar, que va con todo y miedo y que disfruta del amor en su vida, en la experiencia de estar vivo, lo suma a su cartera de emociones todo el tiempo. Yo creo que Julia no vería la luz del día si no estuviera amando. Y creo que desde ahí puede conectar con la audiencia, porque muchas veces estamos esperando el permiso para enamorarnos o que todo se acomode para poder estar enamorados, si no permitimos simplemente enamorarnos y arriesgarnos y y cuestionar si lo que estoy haciendo lo hago... Tiene una frase que dice: Cuando estoy amando, lo hago con la mente o con el corazón. Creo que amar con la mente es como ir a la guerra con una pistolita de agua. No he sabido amar como ni ha usado la herramienta correcta, no porque no sepa amar. Eso es Julia”.

Finalmente, la actriz y dramaturga nos dio un adelanto de la personalidad de cada uno de los personajes en escena:

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

“Emilio es un amor que ha aprendido desde el dolor y dice que cuando el amor existe, cuando el dolor existe, también el amor resiste. Él habla más amar desde la pérdida, desde el miedo a perder. José es el representante de la juventud, digamos, del que está buscando el amor en las aplicaciones, de que busca un amor romántico, pero el mismo mundo le está enseñando que eso ya es casi obsoleto, él es un personaje de la comunidad LGBTQI+, entonces tiene estos problemas muy específicos que tiene que ver con buscar, buscar y no encontrar. Y Alicia es una persona que ha preferido estar sola por sentir que ella no es suficiente. Ella, su frase es un corazón extraordinario sintiéndose ordinario. Entonces, cada uno tiene un punto muy para identificarse.