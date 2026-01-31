México

Primeros auxilios: ¿Qué hacer en caso de una quemadura solar?

La rápida intervención, el enfriamiento adecuado de la piel y la vigilancia de síntomas de alerta ayudan a evitar consecuencias graves en la salud

Aplicar medidas de protección solar,
Aplicar medidas de protección solar, actuar con rapidez tras la sobreexposición y evitar remedios caseros agresivos son claves para evitar complicaciones dermatológicas.

Las quemaduras por el sol son lesiones en la piel causadas por una exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV), principalmente durante actividades al aire libre sin la protección adecuada.

Aunque suelen asociarse con la playa o la alberca, pueden presentarse en cualquier entorno y época del año. Conocer los primeros auxilios adecuados es fundamental para aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y favorecer la recuperación de la piel.

El principal signo de una quemadura solar es el enrojecimiento de la piel, acompañado de dolor, ardor, sensibilidad, inflamación y, en casos más severos, ampollas. También pueden presentarse síntomas generales como dolor de cabeza, fiebre, náuseas o deshidratación, especialmente cuando la exposición ha sido prolongada.

Ante una quemadura por el sol, la primera acción debe ser retirarse de la fuente de exposición y colocarse en un lugar fresco y con sombra. Es importante enfriar la piel lo antes posible para reducir la inflamación.

Las quemaduras solares, aunque superficiales,
Las quemaduras solares, aunque superficiales, suelen mostrar síntomas como enrojecimiento, dolor e hinchazón.

Se recomienda tomar duchas con agua fresca o aplicar compresas frías durante intervalos de 10 a 15 minutos. El agua no debe estar helada, ya que temperaturas extremas pueden irritar aún más la piel dañada.

La hidratación es otro paso clave en los primeros auxilios. Las quemaduras solares provocan pérdida de líquidos, por lo que se aconseja beber abundante agua para ayudar al cuerpo a recuperarse y evitar la deshidratación.

Asimismo, es recomendable aplicar cremas o geles hidratantes, preferentemente aquellos que contengan aloe vera, manzanilla o caléndula, ingredientes conocidos por sus propiedades calmantes y regeneradoras.

Es fundamental no reventar las ampollas, ya que esto incrementa el riesgo de infección y retrasa la cicatrización. Si las ampollas se rompen de forma accidental, se debe limpiar la zona con agua y jabón neutro, cubrirla con una gasa estéril y vigilar cualquier signo de infección.

En algunas ocasiones se puede
En algunas ocasiones se puede emplear algún gel rehidratante.

Durante el proceso de recuperación, se recomienda evitar una nueva exposición al sol hasta que la piel sane por completo. Usar ropa ligera, de algodón, que cubra las áreas afectadas, ayuda a proteger la piel y disminuir la irritación. También es importante no aplicar remedios caseros agresivos, como mantequilla, pasta dental, alcohol o vinagre, ya que pueden empeorar la lesión.

En casos de quemaduras graves, extensas o acompañadas de fiebre alta, escalofríos, confusión o dolor intenso, se debe buscar atención médica inmediata, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores o personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, la mejor forma de actuar frente a las quemaduras solares es la prevención: usar protector solar de amplio espectro, reaplicarlo cada dos horas, portar sombrero y lentes, y evitar la exposición prolongada entre las 11:00 y las 16:00 horas. La información y la atención oportuna son clave para proteger la salud de la piel y prevenir daños a largo plazo.

