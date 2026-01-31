La detección de 10 casos de gusano barrenador activa protocolos preventivos en Michoacán

Gusano Barrenador en el ganado de Michoacán, van 10 casos (X@Agricultura_mex)

La detección de diez casos de gusano barrenador de ganado en Michoacán encendió las alertas sanitarias y obligó a desplegar un amplio operativo de contención para proteger la actividad pecuaria del estado.

La plaga, considerada una de las más agresivas para el sector, representa un riesgo directo para la salud animal y para la economía de miles de productores que dependen de la comercialización de bovinos, por lo que autoridades federales y estatales han intensificado las acciones de vigilancia.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el objetivo inmediato es evitar que el brote se propague hacia los estados vecinos de Jalisco y Colima, tomando en cuenta que se han registrado en los municipios de Huetamo, Lázaro Cárdenas y Turicato con dos casos cada uno y en Carácuaro, La Huacana, Tuzantla y Tzitzio, con uno.

Para ello se estableció un esquema de trabajo coordinado que involucra a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), gobiernos locales y organizaciones ganaderas, con medidas que buscan cortar las cadenas de transmisión del parásito.

Acciones preventivas urgentes

Autoridades mexiquenses están supervisando rastros municipales por gusano barrenador (Gob. Edomex)

Entre las disposiciones más relevantes destaca la obligatoriedad de realizar baños sanitarios a todo el ganado que se movilice entre municipios.

La medida fue respaldada por ayuntamientos y productores, al considerarse un filtro indispensable para disminuir la posibilidad de dispersión.

Paralelamente se reforzaron los Puntos de Verificación Interna, especialmente en caminos rurales y brechas donde el tránsito local suele evadir controles formales, identificado como uno de los principales retos para la sanidad a nivel nacional.

El titular de la Sader en Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero, informó que los animales detectados con la infestación se encuentran bajo tratamiento especializado y estricta observación.

Cada ejemplar es monitoreado durante 21 días naturales conforme a los protocolos federales, periodo en el que se evalúa su evolución clínica y se descartan nuevos focos de contagio dentro de los hatos afectados.

Para sostener este seguimiento se desplegó personal técnico en las regiones con casos confirmados. Veterinarios e inspectores realizan recorridos permanentes, toman muestras y verifican que los tratamientos se apliquen de manera correcta. La atención oportuna a los reportes del campo constituye uno de los ejes de la estrategia, junto con el control de la movilización y la incorporación de métodos innovadores de combate.

Liberación de mosca estéril

Como medida de prevención en Michoacán, se libera la mosca estéril | Presidencia de la República

Uno de esos métodos es la liberación de mosca estéril, técnica biológica que interrumpe el ciclo reproductivo del insecto transmisor del gusano barrenador.

La dispersión se efectúa con mayor intensidad en zonas de Tierra Caliente y la Sierra Costa, consideradas de alto riesgo por sus condiciones climáticas y por la concentración de unidades de producción. El programa también se extiende a las franjas limítrofes con Jalisco y Colima como acción preventiva.

Productores ganaderos han sido convocados a colaborar reportando de inmediato cualquier herida sospechosa en los animales y evitando traslados sin autorización. Las autoridades advirtieron que el éxito del cerco sanitario depende en gran medida de la participación del sector, pues el movimiento informal de reses puede echar abajo semanas de trabajo técnico.

Aunque hasta el momento los casos se mantienen focalizados, el impacto potencial del gusano barrenador obliga a mantener la alerta máxima.

Michoacán es uno de los principales proveedores de carne en el occidente del país y un brote descontrolado podría cerrar mercados y generar millonarias pérdidas. Frente a ese escenario, la estrategia conjunta apuesta por la prevención, la ciencia y la corresponsabilidad para preservar la sanidad pecuaria y la estabilidad económica de la región.