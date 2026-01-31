Estos son los estados que presentan lluvias intensas, vientos del norte y bajas temperaturas

Prevén fuertes lluvias en el noreste del territorio nacional (Crédito: Cuartoscuro)

Este día el frente frío número 32 continuará su desplazamiento sobre el oriente y sureste de México, extendiéndose hasta la península de Yucatán.

El sistema interactúa con una vaguada en altura ubicada sobre el noreste del territorio nacional, lo que favorecerá el desarrollo de nublados densos y precipitaciones de fuertes a muy fuertes en diversas entidades, especialmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan lluvias puntuales intensas.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y chubascos dispersos en entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional, como Michoacán, Jalisco, Colima, Morelos y Ciudad de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la masa de aire ártico asociada al frente mantendrá un marcado descenso de temperaturas en gran parte del país.

Bajas temperaturas

Frente frío 32 y una masa de aire ártico provocan bajas temperaturas en diversas entidades del país (Crédito: Cuartoscuro)

Este enfriamiento estará acompañado por un evento de “Norte” de muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y generar oleaje elevado en zonas costeras.

Las autoridades de Protección Civil alertaron que estas condiciones representan un riesgo para la navegación marítima, actividades portuarias y comunidades asentadas cerca del mar, por lo que recomendaron extremar precauciones y atender los avisos oficiales. También se prevé la presencia de bancos de niebla en carreteras de montaña, lo que podría reducir la visibilidad y complicar la circulación vehicular.

El ambiente frío a muy frío persistirá durante las próximas horas en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del país.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Además, se mantienen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, entre ellas el Ajusco, Sierra Negra, La Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Especialistas señalaron que el frente frío 32 es uno de los sistemas invernales más activos de la temporada y sus efectos podrían prolongarse durante el fin de semana. Ante este panorama, se recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En zonas propensas a inundaciones y deslaves, las autoridades locales mantienen monitoreo permanente de ríos y laderas. Se pidió a la ciudadanía no intentar cruzar corrientes de agua, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como mantenerse informados a través de canales oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que las condiciones pueden variar de acuerdo con la evolución del sistema frontal, por lo que emitirá actualizaciones constantes. Mientras tanto, el llamado es a la prevención y a seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir riesgos ante este episodio de clima extremo que afecta a buena parte del territorio mexicano.