Niño llora desconsoladamente porque no pudo ver a Kanye West cuando entró a su hotel en CDMX y se hace viral

Kanye West, famoso rapero estadounidense también conocido como Ye, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México.

Y es que se viralizaron imágenes donde aparece haciendo una prueba de sonido en la Plaza de Toros La México, esto con motivo de los dos conciertos que ofrecerá el 30 y 31 de enero.

Sus fans también difundieron videos que capturaron cuando entró o salió del hotel en donde se hospeda, ubicado en una de las principales avenidas de la Ciudad de México.

Niño rompe en llanto porque no pudo ver a Ye

Uno de esos videos conmocionó a los usuarios de redes sociales, pues capturó el momento exacto en que un niño rompió en llanto porque no alcanzó a ver a Ye.

“Nos perdimos a Kanye West”, le dijo a su hermano entre lágrimas.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos empatizaron con él, otros pidieron un boleto para el menor y etiquetaron al artista.

¿A qué hora comenzará el concierto?

El recinto seleccionado para el evento cuenta con una capacidad superior a 50 mil asistentes por noche y ha sido designado como el escenario para uno de los espectáculos internacionales más destacados del año.

La producción estará bajo la dirección creativa de Ye, nombre artístico de Kanye West, quien también ha concebido la escenografía envolvente y los efectos visuales que formarán parte del concierto.

La apertura de puertas está prevista para las 18:00 horas. El inicio del espectáculo se contempla para las 20:00 horas, con una duración aproximada de dos horas para cada presentación.

¿Dónde verlo en vivo?

El concierto será transmitido completamente en vivo a través de ViX Premium, lo que permitirá que los fanáticos del rapero puedan acceder al espectáculo desde sus hogares.

Posibles invitados especiales

El periodista de espectáculos Gil Barrera compartió en Exa la posible lista de invitados especiales.

Entre los nombres mencionados destaca Travis Scott, rapero estadounidense y colaborador frecuente de Kanye West; Peso Pluma, primer artista mexicano que trabajó con el rapero en el tema ‘Gimme A Second 2’; y Fuerza Regida, banda de regional mexicano.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de estos artistas ha confirmado oficialmente su participación en el evento.