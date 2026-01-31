México

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

El sujeto fue localizado junto a cuatro colaboradores durante cateos en la alcaldía Coyoacán

Guardar
Foto: SSC
Foto: SSC

Salvador Cadena, alias “El Güero”, presunto líder de una célula delictiva ligada a La Unión Tepito fue detenido junto a cuatro de sus colaboradores durante un operativo realizado por autoridades federales, de las Fuerzas Armadas y de la Ciudad de México.

De acuerdo con información obtenida por esta casa editorial, “El Güero” es identificado por las autoridades como líder de “Los Kena”, una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de drogas.

Sus capturas se llevaron a cabo durante operativos realizados en domicilios de la alcaldía Coyoacán tras diversas denuncias por la probable comisión de delitos de almacenamiento y distribución de narcóticos.

Luego de realizar trabajos de investigación e inteligencia, así como vigilancias fijas y móviles, las autoridades lograron obtener los datos de prueba suficientes para obtener de un Juez de Control las órdenes de cateo.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Aseguraron presunta marihuana, cristal y cocaína

Foto: SSC
Foto: SSC

Un primer cateo se realizó en la avenida Santa Ana de la colonia Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, donde las autoridades decomisaron un kilogramo y medio de posible marihuana, 500 gramos de una sustancia parecida al cristal y detuvieron a un hombre de 40 años de edad.

Dos acciones más se ejecutaron en dos inmuebles, ubicados en la calle Gertrudis Bocanegra y otro en la calle María Tomasa Estévez.

En el sitio, los agentes lograron asegurar 62 bolsas de plástico de colores que contenían aparente marihuana, una bolsa con polvo similar a la cocaína a granel y ocho bolsas de plástico de color azul con la misma sustancia.

Dedicados a la extorsión y venta de droga

Foto: SSC
Foto: SSC

En otras acciones, realizadas en la colonia Popular Emiliano Zapata, sobre la calle Anenecuilco y en la calle Tierra y Libertad, los elementos de seguridad hallaron 78 bolsas de plástico transparente por aparente marihuana y varias dosis de una sustancia color blanco con características del cristal.

Además, fueron detenidos cuatro hombres de 21, 28, 42 y 52 años de edad.

Esta casa editorial pudo conocer que los sujetos arrestados fueron identificados como Salvador Cadena, alias “El Güero”, presunto líder de" Los Kena“, así como José David “N”, de 28 años de edad; Diego Gael “N” de 21; Noé “N” de 52 y Arturo “N” de 42 años, todos señalados como colaboradores.

Los datos refieren que la célula delictiva está ligada a La Unión Tepito. Sus principales actividades delictivas se enfocan en la venta y distribución de drogas en la zona sur de la Ciudad de México y sus límites con el estado de Morelos.

Foto: SSC
Foto: SSC

Además, entre sus actividades delictivas también se encuentra la extorsión, la cual realizan en las colonias Carmen Serdán y Emiliano Zapata.

Los inmuebles cateados fueron asegurados y sellados por las autoridades. En tanto, los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica y continúe con las investigaciones del caso.

Temas Relacionados

La Unión TepitoCDMXLos KenaVenta de drogasExtorsiónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

“Los impuestos se ven en las escuelas”, reafirma Sheinbaum en inauguración de la Universidad “Rosario Castellanos” en Tijuana

Durante el evento se destacó el impulso a la educación tras la suspensión del examen de admisión a nivel preparatoria

“Los impuestos se ven en

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Ronald Johnson destacó que las detenciones de alto nivel fortalecen la seguridad en ambas naciones

Embajador de EEUU celebra detención

Temblor hoy 30 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 30 de enero

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: cerrada Eje 5 Sur a la altura de Rojo Gómez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU celebra detención

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

ENTRETENIMIENTO

Intocable prepara show gratuito en

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

DEPORTES

México suma a 4 nuevos

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos