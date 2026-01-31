Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Foto: SSC

Salvador Cadena, alias “El Güero”, presunto líder de una célula delictiva ligada a La Unión Tepito fue detenido junto a cuatro de sus colaboradores durante un operativo realizado por autoridades federales, de las Fuerzas Armadas y de la Ciudad de México.

De acuerdo con información obtenida por esta casa editorial, “El Güero” es identificado por las autoridades como líder de “Los Kena”, una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de drogas.

Sus capturas se llevaron a cabo durante operativos realizados en domicilios de la alcaldía Coyoacán tras diversas denuncias por la probable comisión de delitos de almacenamiento y distribución de narcóticos.

Luego de realizar trabajos de investigación e inteligencia, así como vigilancias fijas y móviles, las autoridades lograron obtener los datos de prueba suficientes para obtener de un Juez de Control las órdenes de cateo.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Aseguraron presunta marihuana, cristal y cocaína

Foto: SSC

Un primer cateo se realizó en la avenida Santa Ana de la colonia Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, donde las autoridades decomisaron un kilogramo y medio de posible marihuana, 500 gramos de una sustancia parecida al cristal y detuvieron a un hombre de 40 años de edad.

Dos acciones más se ejecutaron en dos inmuebles, ubicados en la calle Gertrudis Bocanegra y otro en la calle María Tomasa Estévez.

En el sitio, los agentes lograron asegurar 62 bolsas de plástico de colores que contenían aparente marihuana, una bolsa con polvo similar a la cocaína a granel y ocho bolsas de plástico de color azul con la misma sustancia.

Dedicados a la extorsión y venta de droga

Foto: SSC

En otras acciones, realizadas en la colonia Popular Emiliano Zapata, sobre la calle Anenecuilco y en la calle Tierra y Libertad, los elementos de seguridad hallaron 78 bolsas de plástico transparente por aparente marihuana y varias dosis de una sustancia color blanco con características del cristal.

Además, fueron detenidos cuatro hombres de 21, 28, 42 y 52 años de edad.

Esta casa editorial pudo conocer que los sujetos arrestados fueron identificados como Salvador Cadena, alias “El Güero”, presunto líder de" Los Kena“, así como José David “N”, de 28 años de edad; Diego Gael “N” de 21; Noé “N” de 52 y Arturo “N” de 42 años, todos señalados como colaboradores.

Los datos refieren que la célula delictiva está ligada a La Unión Tepito. Sus principales actividades delictivas se enfocan en la venta y distribución de drogas en la zona sur de la Ciudad de México y sus límites con el estado de Morelos.

Foto: SSC

Además, entre sus actividades delictivas también se encuentra la extorsión, la cual realizan en las colonias Carmen Serdán y Emiliano Zapata.

Los inmuebles cateados fueron asegurados y sellados por las autoridades. En tanto, los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica y continúe con las investigaciones del caso.