Atole de tamarindo: una bebida original, ideal para este Día de la Candelaria

Atole de tamarindo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole es una de las bebidas más tradicionales de la gastronomía mexicana. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando las culturas mesoamericanas elaboraban bebidas calientes a base de maíz, ingrediente sagrado que ha permanecido como base de la alimentación hasta nuestros días.

Entre la gran variedad de sabores que existen, el atole de tamarindo destaca por su sabor agridulce y refrescante, ideal para acompañar tamales o para disfrutarse en temporadas de frío y celebraciones tradicionales como el Día de la Candelaria.

El tamarindo, fruto originario de África pero adoptado ampliamente en la cocina mexicana, se caracteriza por su pulpa aromática y su equilibrio entre lo dulce y lo ácido. Al combinarse con la suavidad del atole, da como resultado una bebida reconfortante y diferente, muy popular en ferias gastronómicas y mercados tradicionales.

Esta bebida se fusiona con el emblemático sabor ácido y dulce de la fruta africana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 litro de agua

200 gramos de tamarindo natural (sin cáscara)

½ taza de masa de maíz

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 raja de canela

1 pizca de sal

Preparación

En una olla, coloca el agua junto con la pulpa de tamarindo y la raja de canela. Lleva a fuego medio y deja hervir durante 10 a 15 minutos, hasta que el tamarindo se suavice y suelte su sabor. Retira del fuego y deja entibiar. Posteriormente, cuela la mezcla, presionando la pulpa para extraer todo el concentrado del tamarindo. Desecha las semillas y fibras. En un recipiente aparte, disuelve la masa de maíz con un poco de agua, evitando que se formen grumos. Regresa el líquido de tamarindo a la olla, agrega la masa disuelta, el azúcar y la pizca de sal. Cocina a fuego medio-bajo, moviendo constantemente con una cuchara de madera para evitar que se pegue. Cuando el atole comience a espesar, baja el fuego y continúa moviendo durante 10 minutos más, hasta obtener una consistencia cremosa. Retira la raja de canela y sirve bien caliente.

Esta bebida es ideal para acompañar en celebraciones y reuniones familiares. Foto: (Gemini IA)

El atole de tamarindo puede personalizarse según el gusto de cada persona. Algunas variantes incluyen agregar piloncillo en lugar de azúcar, incorporar un poco de vainilla, o utilizar fécula de maíz si no se cuenta con masa.

Más allá de la receta, esta bebida representa una tradición que fomenta la convivencia familiar y comunitaria. Preparar atole en casa es una forma de preservar las costumbres mexicanas y de compartir sabores que han pasado de generación en generación.