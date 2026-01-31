México

Atole de tamarindo: una bebida original, ideal para este Día de la Candelaria

Esta receta es fácil de preparar en casa y aporta un sabor único a la tradicional preparación

Guardar
Atole de tamarindo. (Imagen Ilustrativa
Atole de tamarindo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole es una de las bebidas más tradicionales de la gastronomía mexicana. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando las culturas mesoamericanas elaboraban bebidas calientes a base de maíz, ingrediente sagrado que ha permanecido como base de la alimentación hasta nuestros días.

Entre la gran variedad de sabores que existen, el atole de tamarindo destaca por su sabor agridulce y refrescante, ideal para acompañar tamales o para disfrutarse en temporadas de frío y celebraciones tradicionales como el Día de la Candelaria.

El tamarindo, fruto originario de África pero adoptado ampliamente en la cocina mexicana, se caracteriza por su pulpa aromática y su equilibrio entre lo dulce y lo ácido. Al combinarse con la suavidad del atole, da como resultado una bebida reconfortante y diferente, muy popular en ferias gastronómicas y mercados tradicionales.

Esta bebida se fusiona con
Esta bebida se fusiona con el emblemático sabor ácido y dulce de la fruta africana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 litro de agua
  • 200 gramos de tamarindo natural (sin cáscara)
  • ½ taza de masa de maíz
  • ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)
  • 1 raja de canela
  • 1 pizca de sal

Preparación

  1. En una olla, coloca el agua junto con la pulpa de tamarindo y la raja de canela. Lleva a fuego medio y deja hervir durante 10 a 15 minutos, hasta que el tamarindo se suavice y suelte su sabor.
  2. Retira del fuego y deja entibiar. Posteriormente, cuela la mezcla, presionando la pulpa para extraer todo el concentrado del tamarindo. Desecha las semillas y fibras.
  3. En un recipiente aparte, disuelve la masa de maíz con un poco de agua, evitando que se formen grumos.
  4. Regresa el líquido de tamarindo a la olla, agrega la masa disuelta, el azúcar y la pizca de sal.
  5. Cocina a fuego medio-bajo, moviendo constantemente con una cuchara de madera para evitar que se pegue.
  6. Cuando el atole comience a espesar, baja el fuego y continúa moviendo durante 10 minutos más, hasta obtener una consistencia cremosa.
  7. Retira la raja de canela y sirve bien caliente.
Esta bebida es ideal para
Esta bebida es ideal para acompañar en celebraciones y reuniones familiares. Foto: (Gemini IA)

El atole de tamarindo puede personalizarse según el gusto de cada persona. Algunas variantes incluyen agregar piloncillo en lugar de azúcar, incorporar un poco de vainilla, o utilizar fécula de maíz si no se cuenta con masa.

Más allá de la receta, esta bebida representa una tradición que fomenta la convivencia familiar y comunitaria. Preparar atole en casa es una forma de preservar las costumbres mexicanas y de compartir sabores que han pasado de generación en generación.

Temas Relacionados

AtoleBebidasCocinaRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

¿En dónde se debe colocar al Niño Dios después del Día de la Candelaria, según la tradición?

Las familias optan por distintas formas de integrar o proteger la imagen religiosa tras la festividad, según criterios personales o devocionales

¿En dónde se debe colocar

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Uniformados atendieron el reporte de un transeúnte que denunció haber sido víctima de la delincuencia en calles de la colonia Centro

Detienen a dos personas armadas

Caen dos presuntos responsables de asaltar banco en avenida Rojo Gómez, Iztapalapa

Uno de los presuntos implicados habría tratado de huir en un taxi por aplicación

Caen dos presuntos responsables de

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 31 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Arranca Feria del Atole y Tamal Neza 2026: todo lo que debes saber sobre este evento

Desde lo más clásico a las variaciones gourmet, los visitantes podrán acercarse a 60 expositores para disfrutar del tradicional Día de la Candelaria

Arranca Feria del Atole y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas armadas

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Pumas finalmente le encuentra lugar

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América