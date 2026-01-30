UNAM acuerda aumento salarial del 4% para su personal académico

El acuerdo fue validado con la participación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concretó un incremento salarial del 4% directo al salario para su personal académico, como resultado de las negociaciones contractuales con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM).

El acuerdo tendrá vigencia del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027 y responde a las revisiones anuales orientadas a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

El ajuste salarial fue aprobado tras una serie de reuniones entre autoridades universitarias y representantes sindicales, en un contexto marcado por la inflación y las condiciones económicas nacionales.

Además del aumento directo al salario, la Universidad dio respuesta a las demandas incluidas en el pliego adicional presentado por la AAPAUNAM.

Incremento salarial del 4% para el ciclo 2026-2027

El acuerdo fue formalizado en una reunión realizada en el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales de la UNAM.

Los acuerdos fueron resultado del diálogo entre autoridades y sindicato.

El documento fue firmado por Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario Administrativo de la Universidad, y Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la AAPAUNAM.

En el encuentro participaron también funcionarios clave de la administración universitaria, como el director general de Personal, Ismael Eslava Pérez, y el director general de Asuntos del Personal Académico, Fernando Rafael Castañeda Sabido, además de representantes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que dio validez institucional al acuerdo.

Negociaciones laborales en la UNAM y sindicatos académicos

Las negociaciones con la AAPAUNAM se suman a otros procesos recientes de revisión contractual en la UNAM, incluidos los acuerdos alcanzados con el STUNAM para periodos anteriores.

La AAPAUNAM representa al personal académico en las revisiones contractuales anuales. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

En todos los casos, los incrementos salariales forman parte de una política institucional que busca mantener estabilidad laboral y atender las condiciones económicas que enfrentan los trabajadores académicos y administrativos.

Este tipo de revisiones se realiza de manera anual y contempla tanto el salario base como prestaciones, en función de las posibilidades presupuestales de la Universidad.

¿Cuánto gana un profesor en la UNAM?

El salario del personal académico de la UNAM varía de forma considerable dependiendo de la categoría, el tipo de nombramiento y el número de horas contratadas. Los ingresos pueden ir desde pagos por hora hasta sueldos mensuales de tiempo completo.

El salario de un profesor en la UNAM varía según categoría, tipo de nombramiento y horas trabajadas. FOTO: Hans Serrano/CUARTOSCURO.COM

Sueldos del personal académico de la UNAM: desglose

Entre los principales rangos salariales se encuentran:

Profesores de asignatura : perciben entre 116 y 132 pesos por hora, dependiendo de la categoría. A partir de 10 horas contratadas, reciben un complemento adicional por hora.

Profesores titulares de tiempo completo : un Profesor Titular C puede ganar alrededor de 38 mil pesos mensuales antes de impuestos.

Investigadores : sus ingresos oscilan aproximadamente entre 8,600 y más de 34 mil pesos mensuales, según nivel y antigüedad.

Profesores o investigadores eméritos: pueden percibir alrededor de 37 mil pesos mensuales, con variaciones.

El personal académico de la UNAM cuenta con diversas prestaciones además del salario base. Crédito: Cuartoscuro

Prestaciones adicionales del personal académico

Además del salario base, el personal académico cuenta con diversas prestaciones, entre ellas:

Vales de despensa mensuales

Apoyo para material didáctico

Vales de libros anuales

Pago conmemorativo por el Día del Maestro

Prima vacacional equivalente al 60% del salario

Con este nuevo incremento del 4%, la UNAM reafirma su compromiso con la estabilidad laboral de su comunidad académica, en un escenario económico que continúa representando retos para el sector educativo.