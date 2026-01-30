México

SEP cancela clases para algunos alumnos este viernes 30 de enero: quiénes sí deben asistir a los planteles

Estudiantes de nivel básico en el país tendrán un megapuente vacacional, informó la Secretaría de Educación Pública

La SEP indicó que algunos tendrán que acudir a clases este viernes 30 de enero. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se cancelarán clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria este próximo viernes 30 de enero.

La razón es la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Ante varios días de rumores y especulaciones, la dependencia de educación del Gobierno de México confirmó la noticia sobre la suspensión de clases para todos los alumnos y alumnas de educación básica.

Por lo tanto, las actividades académicas serán suspendidas en esta fecha para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, algunos integrantes de la comunidad sí deberán asistir.

La SEP indicó quiénes sí deberán presentarse a los planteles educativos este viernes 30 de enero, pese al anuncio de suspensión de clases en la fecha antes mencionada.

¿Quiénes sí deberán asistir a la escuela este viernes 30 de enero?

La respuesta a quiénes deberán asistir a los planteles de preescolar, primaria y secundaria pese al anuncio oficial de que las clases serían canceladas fue notificada por la SEP.

De acuerdo con la información de la dependencia del Gobierno de México, quienes sí deberán asistir a los planteles educativos este viernes 30 de enero serán el personal docente, administrativo, escolar, directivo y demás que conforman las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

Esto por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que debe estar presente todo el personal de cada escuela, razón por la que el personal docente no dará clases a los alumnos y alumnas en las aulas correspondientes.

Este viernes 30 de enero no habrá clases para alumnos de nivel básico. Crédito: Cuartoscuro.

Por lo tanto, la suspensión de clases solamente aplica para alumnas y alumnos de nivel básico y el personal docente sí debe asistir.

Cabe destacar que todo el personal académico también tendrá un día de descanso, ya que este próximo lunes 2 de febrero no habrá actividades debido al aniversario de la Revolución Mexicana, que se recorre al lunes más próximo.

Por lo tanto, habrá un megapuente vacacional, el cual comenzará del viernes 30 al lunes 2 de febrero, y regresarán alumnos y personal académico un día posterior.

La SEP también anunció un megapuente vacacional para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

  • El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  • En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

  • Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

  • Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.

