René Franco explota contra las fans de BTS y pide que cancelen conciertos: “Fandom horrible”

El conductor de “La Taquilla” habló de la controversia de los shows de la banda surcoreana

El comediante compartió el mensaje
El comediante compartió el mensaje en "La Taquilla" (Foto: captura YouTube)

La creciente polémica en torno a los conciertos de BTS en México ha escalado en las últimas horas, tras las declaraciones del periodista de espectáculos René Franco, quien sostuvo que las acciones del ARMY son condenables.

Durante el más reciente episodio de su pódcast La Taquilla, Franco vinculó su postura con la serie de protestas y movimientos del ARMY contra la reventa y la operadora de boletos.

¿Qué dijo René Franco?

Hacia la parte final de su intervención en La Taquilla, René Franco profundizó en su análisis comentando que, para él, el desenlace lógico sería la suspensión de los espectáculos: “Yo creo que deberían cancelar los conciertos de BTS en México, hay otros conciertos, hay otras cosas. Mándenlos a volar y que se amuele este fandom horrible que realmente no sé qué hace”, expresó el conductor.

René Franco abordó el tema a partir de las protestas del ARMY para combatir la reventa de boletos: “Esto es un horror. Una cuenta de ARMY dice ‘del 7 al 10 de mayo te invito a linchar revendedores. No faltes’. Lo que es preocupante es que en Argentina pasó algo muy feo”.

BTS llegará a México en
BTS llegará a México en 2026. (Archivo)

El periodista también comentó episodios recientes que han encendido la conversación pública, acusando al grupo de fanáticos de tomar iniciativas virtuales y presenciales con consecuencias tanto para empresas como para particulares: “Que además son hackers, se metió a las páginas de la UVM y la UNITEC, y las colapsaron porque generaron tráfico, tomaron los nombres de los revendedores y sus datos, y los inscribieron en las universidades. A un revendedor que estaba en la universidad lo bajaron de la universidad. Otro revendedor lo expusieron por ponerle el cuerno a su esposa. Ya son cosas ilegales“.

Cuestionó también la legitimidad y el alcance de la movilización encabezada por el ARMY: “Gritan puras cosas que van para ningún lado, pero ya comenzaron a tomar acciones malas”, detalló. Más adelante, insistió en que las medidas desplegadas distan de una reivindicación de justicia y sobrepasan la problemática sobre la venta de boletos: “Están haciendo estupidez y media que no tiene que ver con la venta de boletos, que no tiene que ver con la justicia de la que hablan, que no tiene nada que ver con nada”.

