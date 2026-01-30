Profepa clausuró el proyecto turístico Perfect Day Mahahual por estos motivos

Profepa clausura el proyecto turístico Perfect Day Mahahual por carecer de autorización de impacto ambiental en Quintana Roo. (Foto: Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer la clausura total temporal de las obras relacionadas al proyecto “Perfect Day Mahahual”.

Debido a que no se contaba con la autorización federal en materia de protección ambiental, los trabajos realizados en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo fueron detenidos.

Las obras en Mahahual afectaron 17,115 metros cuadrados de vegetación costera y manglares, según inspección ambiental federal. (Foto: Profepa)

Proyecto turístico Perfect Day Mahahual: motivos de su clausura

La medida responde a la detección de trabajos sin la autorización ambiental federal requerida. Entre los motivos principales de la clausura se encuentran:

Ejecución de actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona con vegetación costera y manglares.

Realización de trabajos de demolición y recolección de escombros en el área afectada.

Ausencia de la autorización de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente.

Afectación de una superficie de 17,115 m² en una zona sensible.

Desarrollo de actividades adicionales, como desmantelamiento de infraestructura y recolección de materiales, sin permisos ambientales.

La inspección confirmó que las obras corresponden al proyecto anteriormente denominado “Destino Mahahual”, ahora “Perfect Day Mahahual”.

El desarrollo Perfect Day Mahahual llevó a cabo relleno, compactación de caminos y demolición sin permisos ambientales requeridos. (Foto: Profepa)

¿Qué pasará con el proyecto turístico Perfect Day Mahahual?

Ante las actividades detectadas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de las obras y actividades vinculadas al proyecto “Perfect Day Mahahual”, fundamentando la acción en la legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la procuradora Mariana Boy Tamborrell, la autorización de impacto ambiental constituye un requerimiento indispensable para cualquier proyecto con potencial de afectación en los ecosistemas.

Y detalló que la Profepa continuará con las labores de inspección y vigilancia sobre los desarrollos y proyectos realizados en ecosistemas costeros, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental orientada a prevenir y evitar daños.

La clausura temporal de Perfect Day Mahahual responde a la protección de ecosistemas sensibles en el municipio de Othón P. Blanco. (Foto: Profepa)

Los trabajos que ha realizado Profepa durante la administración actual:

Realización continua de labores de inspección y vigilancia en los ecosistemas costeros de Quintana Roo.

Clausura e imposición de medidas correctivas a 11 desarrollos que operaban sin autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo.

Aplicación de sanciones a proyectos que han excedido los límites de lo permitido en sus autorizaciones o que han provocado daños significativos a los ecosistemas.

Exigencia a los desarrollos clausurados para que acaten las medidas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y regularicen sus autorizaciones.

Orden a los responsables de proyectos sancionados para que lleven a cabo acciones de restauración de los ecosistemas afectados hasta su estado original, conforme lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.