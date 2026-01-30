México

Profepa clausuró el proyecto turístico Perfect Day Mahahual por estos motivos

La suspensión temporal del proyecto turístico en Quintana Roo expone los desafíos regulatorios y las consecuencias de operar sin autorización ambiental

Guardar
Profepa clausura el proyecto turístico
Profepa clausura el proyecto turístico Perfect Day Mahahual por carecer de autorización de impacto ambiental en Quintana Roo. (Foto: Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer la clausura total temporal de las obras relacionadas al proyecto “Perfect Day Mahahual”.

Debido a que no se contaba con la autorización federal en materia de protección ambiental, los trabajos realizados en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo fueron detenidos.

Las obras en Mahahual afectaron
Las obras en Mahahual afectaron 17,115 metros cuadrados de vegetación costera y manglares, según inspección ambiental federal. (Foto: Profepa)

Proyecto turístico Perfect Day Mahahual: motivos de su clausura

La medida responde a la detección de trabajos sin la autorización ambiental federal requerida. Entre los motivos principales de la clausura se encuentran:

  • Ejecución de actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona con vegetación costera y manglares.
  • Realización de trabajos de demolición y recolección de escombros en el área afectada.
  • Ausencia de la autorización de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente.
  • Afectación de una superficie de 17,115 m² en una zona sensible.
  • Desarrollo de actividades adicionales, como desmantelamiento de infraestructura y recolección de materiales, sin permisos ambientales.
  • La inspección confirmó que las obras corresponden al proyecto anteriormente denominado “Destino Mahahual”, ahora “Perfect Day Mahahual”.
El desarrollo Perfect Day Mahahual
El desarrollo Perfect Day Mahahual llevó a cabo relleno, compactación de caminos y demolición sin permisos ambientales requeridos. (Foto: Profepa)

¿Qué pasará con el proyecto turístico Perfect Day Mahahual?

Ante las actividades detectadas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de las obras y actividades vinculadas al proyecto “Perfect Day Mahahual”, fundamentando la acción en la legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la procuradora Mariana Boy Tamborrell, la autorización de impacto ambiental constituye un requerimiento indispensable para cualquier proyecto con potencial de afectación en los ecosistemas.

Y detalló que la Profepa continuará con las labores de inspección y vigilancia sobre los desarrollos y proyectos realizados en ecosistemas costeros, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental orientada a prevenir y evitar daños.

La clausura temporal de Perfect
La clausura temporal de Perfect Day Mahahual responde a la protección de ecosistemas sensibles en el municipio de Othón P. Blanco. (Foto: Profepa)

Los trabajos que ha realizado Profepa durante la administración actual:

  • Realización continua de labores de inspección y vigilancia en los ecosistemas costeros de Quintana Roo.
  • Clausura e imposición de medidas correctivas a 11 desarrollos que operaban sin autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo.
  • Aplicación de sanciones a proyectos que han excedido los límites de lo permitido en sus autorizaciones o que han provocado daños significativos a los ecosistemas.
  • Exigencia a los desarrollos clausurados para que acaten las medidas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y regularicen sus autorizaciones.
  • Orden a los responsables de proyectos sancionados para que lleven a cabo acciones de restauración de los ecosistemas afectados hasta su estado original, conforme lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Temas Relacionados

ProfepaProyecto turísticoQuintana RooPerfect DayMedio AmbienteMariana Boy Tamborrellmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de México reacciona a supuesto hackeo al SAT, IMSS-Bienestar y otras instituciones

La Agencia de Transformación Digital destacó que no identificaron filtración de datos sensibles

Gobierno de México reacciona a

Temblor hoy 30 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 30 de enero

CDMX: Clara Brugada presenta Metrobús Quetzalcóatl en la ruta AICM-Amajac de la Línea 4

Las nuevas unidades son 100 por ciento eléctricas, destacando que abonan al “transporte limpio, accesible y eficiente, cero emisiones”

CDMX: Clara Brugada presenta Metrobús

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

La colombiana dará un show más en la Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

¿Qué boletos disponibles hay para

Falla la app de Santander en día de quincena y afecta a usuarios en todo el país

En una jornada de alta demanda, la aplicación digital del banco presentó intermitencias a nivel nacional, generando reclamos masivos.

Falla la app de Santander
MÁS NOTICIAS

NARCO

García Harfuch anuncia captura de

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a “El Botox” por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ENTRETENIMIENTO

¿Qué boletos disponibles hay para

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Caifanes anuncia segunda fecha para 2026 en el Auditorio Nacional: precio de boletos, preventa y venta

DEPORTES

WWE Royal Rumble 2026: cuándo,

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona