“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

Dos hombres fueron detenidos tras el operativo. Crédito: Secretaría de Marina.

La captura de Israel Vizcarra Beltrán, apodado “El Palillo”, junto a su hermano Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, constituye un golpe significativo a la estructura de “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa que se encuentra enfrentada a “Los Chapitos”, el grupo liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ambos fueron asegurados tras una operación conjunta de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, ocurrida este miércoles en la región Tierra y Libertad Uno, en el municipio de Culiacán.

Los trabajos de inteligencia y patrullaje terrestre, extendidos durante meses, permitieron ubicar a los detenidos, quienes fungían como operadores de segundo nivel bajo las órdenes de Ismael Zambada Sicairos (“El Mayito Flaco”).

La detención de los Vizcarra también trajo consigo el decomiso de un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de diversos calibres, cerca de un kilogramo de droga presuntamente sintética, equipos de comunicación y un vehículo Dodge. Este operativo impacta de manera directa en la capacidad de producción y distribución de metanfetamina de la facción.

Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

Según la Secretaría de Marina, la célula encabezada por Israel Vizcarra Beltrán tenía operaciones no solo en Sinaloa, sino también en Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México, consolidando una presencia en al menos seis estados. Su hermano, responsable de las plazas de Quilá y Eldorado, respondía de manera directa ante “El Palillo”, quien concentraba el liderazgo regional de esta red criminal.

El organigrama del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con las autoridades federales, posiciona a Israel Vizcarra Beltrán como colaborador inmediato de Zambada Sicairos, al nivel de otros operadores relevantes como Carlos Alberto Paez Pereda (“Carlitos Rugrats”), Samuel León Alvarado (“El León”) y Joel Enrique Sandoval Romero (“El 19”).

La vinculación de “El Palillo” con la organización quedó también reflejada en la cultura popular, ya que en 2022 el grupo musical Grupo Arriesgado presentó un corrido con su apodo como título. La letra detalla aspectos de su trayectoria criminal y su perfil operativo dentro del narcotráfico.

Según este corrido, otro de los alias de Israel Vizcarra es “El Chino”, y se lo ubica como miembro del grupo de Ramiro Félix Heras (“El Güero Reyna” o “F1”). La canción describe su incursión en actividades ilegales desde joven: “Ando en el refuego, desde que estaba morrillo”, y alude a su motivación para evitar la pobreza: “Yo no quería estar jodido y por eso le entré al fuego”.

(FOTO: DEA)

Se adjudica experiencia en la producción de drogas sintéticas, función que lo situó directamente bajo la órbita de la familia Zambada: “Para la cocina soy bueno, así me recomendaron con la gente del sombrero”. Además, la composición destaca la reputación de los productos fabricados por Vizcarra: “Calidad y buenos tratos, los postres salen bien hechos”.

La figura de su hermano Alexis también aparece en la narrativa musical, resaltando su rol como coadministrador de la estructura criminal: “Conmigo es quien dirige la obra”. Finalmente, las autoridades informaron que Israel Vizcarra Beltrán contaba con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato por asociación delictuosa.

La letra del corrido dice:

El Palillo

Soy línea del F1,´soy el Chino o el palillo también, ando en el refuego, desde que estaba morrillo soy aventado y con huevos El Hielo es muy buen amigo...

Yo no quería estar jodidoy por eso le entré al fuego, empezamos despacito pa la cocina soy bueno,´así me recomendarón con la gente del sombrero...

Aunque andamos en lo chueco pal trabajo soy derecho, calidad y buenos tratos ,los postres salen bien hechos, El Pato nada conmigo, aunque el río este revuelto...

El destino es traicionero,el mundo da muchas vueltas pero aquí sigo en el juego a la orden del Güero Reina, hay altas también bajitasy no soltamos las riendas...

Los kamikazes al tiro son como un tronco de mora apuchan bien la carreta y al Alvin no se le atora, mi hermano Alexis conmigo es quien dirige la obra...

Ahí va la doble rodado pero llena de cervezay es que se acabó el trabajo pero va a empezar la fiestapa la pisteada no hay sayoy si salen no la cuentan...

Detenciones de La Mayiza

La reciente operación de las fuerzas federales en México ha intensificado la presión sobre las células del fragmentado Cártel de Sinaloa de ambos lados, tanto de la Chapiza como de la Mayiza, con la captura de Vizcarra Beltrán sumada a una serie de detenciones de alto impacto, medida que responde al propósito declarado por las autoridades de desarticular tanto las estructuras financieras como operativas de las principales facciones enfrentadas. Este despliegue coordinado continúa siendo el pilar de la estrategia oficial para intentar restablecer la paz en Sinaloa y en otras regiones dominadas por la violencia del crimen organizado.

La infraestructura de La Mayiza en Sinaloa incluye un centro de vigilancia llamado C4, según el periodista Luis Chaparro. (Anayeli Tapia/Infobae)

La actual ofensiva institucional se ve impulsada por la colaboración de la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Fiscalía General de la República, la SEDENA y la Guardia Nacional. Esta sinergia ha derivado en la detención de al menos 16 objetivos prioritarios de ambos bandos hasta marzo de 2025, tras el escalamiento del conflicto interno que siguió a la controvertida aprehensión de Ismael “El Mayo” Zambada por autoridades estadounidenses en 2024, un hecho que el propio Zambada calificó como consecuencia de una traición liderada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Entre los arrestos recientes destaca el caso del 26 de noviembre de 2025, cuando la SEMAR confirmó la detención de Julio Alejandro “N”, alias “El Placas”, jefe de sicarios y responsable de la distribución de drogas de “La Mayiza” en Manzanillo, Colima, quien fue capturado junto con su hermano Osvaldo “N” en el marco de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025.

Otro golpe relevante tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando operativos de inteligencia permitieron detener a Fidel “N”, presunto cabecilla de una facción sinaloense con influencia en San Luis Río Colorado y el Valle de Mexicali. Su detención se concretó en San Felipe, Baja California, gracias a la coordinación entre la Fuerza Estatal de Seguridad, el Ejército, la SEMAR y la SSPC Federal.

Uno de los operativos que resalta por su trascendencia ocurrió el 18 de enero de 2025 en Sinaloa: la Guardia Nacional y la SEDENA lograron la detención de Juan Carlos “El Chavo” Félix Gastélum, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, señalado como operador financiero de “Los Mayos”.

El escenario actual está marcado por el enfrentamiento entre “La Mayiza” y “Los Chapitos”, originado por la ruptura interna que siguió a la captura de Zambada y que generó seis meses de extrema violencia en la región, según reportaron las autoridades federales.