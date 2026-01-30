México

Maribel Guardia da detalles de la separación de Julián Figueroa e Imelda Tuñón tras un año de conflicto legal

La disputa legal y las declaraciones públicas han reavivado el conflicto familiar

La disputa por la custodia
La disputa por la custodia y herencia tras la muerte de Julián Figueroa enfrenta a Maribel Guardia con su exnuera Imelda Tuñón. | Fotos: Cuartoscuro - IG, julian_f_f

La disputa familiar entre Maribel Guardia, su exnuera Imelda Tuñón y su nieto José Julián ha cobrado nueva fuerza a casi tres años de la muerte de Julián Figueroa.

La controversia involucra ahora temas legales de custodia y herencia, además de declaraciones públicas que han provocado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

Imelda Tuñón acusa públicamente a
Imelda Tuñón acusa públicamente a Maribel Guardia por temas familiares y revive rumores polémicos sobre fiestas y apuestas. (IG: @imetunon)

El reciente intercambio de declaraciones entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Las fricciones se agravaron tras declaraciones recientes de Tuñón a Gustavo Adolfo Infante, donde compartió que su abuelo albergaba dudas sobre Maribel Guardia, aludiendo a rumores de fiestas y apuestas en los que, según su relato, “alguien se quedaba con Maribel toda la noche”.

El episodio generó una ola de reacciones divididas entre los internautas. Mientras algunos usuarios apoyaron a la familia de Julián, otros criticaron la exposición de detalles tan personales.

Por su parte, Maribel Guardia respondió a las acusaciones en el programa Hoy. Prefirió no profundizar en lo dicho por el abuelo de Imelda, pero expresó respeto hacia él y su esposa: “Lo dijo su abuelito y yo lo que dije es que yo quería mucho a su abuelito, era un señor muy respetable”.

Las declaraciones de Imelda Tuñón
Las declaraciones de Imelda Tuñón al periodista Gustavo Adolfo Infante avivaron el debate familiar y evidenciaron divisiones en redes sociales.|Foto: IG, imetunon

Los avances del conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Según Marco Chacón, esposo de Guardia y albacea de la herencia, la separación entre Julián e Imelda ocurrió casi un año antes del fallecimiento del cantante. Chacón relató que “ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa y donde Julián falleció, y donde ya tenía prácticamente un año de vivir separado de ella”.

También manifestó estar dispuesto a que un juez determine una pensión adecuada para José Julián, a quien considera parte de la familia, y aclaró que Imelda promovió el divorcio e intentó quedarse con el “Rancho Las Palomas”, propiedad que Julián heredó de Joan Sebastian.

La controversia se intensificó cuando se abordó el tema económico. Imelda Tuñón denunció que dejó de recibir 22 mil pesos mensuales tras salir de la casa familiar. Maribel Guardia aclaró que esa cantidad correspondía a la renta de un departamento que ella daba a Julián para su uso, pero que el inmueble nunca estuvo a nombre de su hijo, y que la ayuda cesó tras un conflicto por la custodia.

La relación entre Maribel Guardia
La relación entre Maribel Guardia y su nieto José Julián fue evaluada por psicólogos, quienes confirmaron el afecto del menor hacia su abuela. (IG @imetunon // @maribelguardia)

Convivencia de Maribel Guardia y su nieto

La convivencia y la relación con José Julián también han sido motivo de disputa y declaraciones. Guardia denunció que recibió audios donde su nieto hablaba mal de ella, aunque enfatizó que, en entrevistas con psicólogos durante el proceso judicial, el niño expresó cariño y nunca escuchó comentarios negativos sobre su madre.

“Había estado bajo mi custodia un mes tras la muerte de Julián y luego regresó con Imelda”, explicó la actriz, quien subrayó que los especialistas consignaron: “Habló bien de mí, decía que me quería. Nunca le hablé mal de su mamá y que yo le había dicho que pronto iba a volver a ver a su mamá. Eso está escrito”.

