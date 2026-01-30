La Mañanera de Sheinbaum hoy 30 de enero: célula de Los Chapitos, responsable de ataque a legisladores de MC| En vivo

Sheinbaum reitera su apoyo a Marina del Pilar. “Tiene nuestro apoyo y va a cerrar muy bien su gobierno para beneficio de las y los bajacalifornianos”, dice la presidenta.
Sobre ataque a diputados de MC, Harfuch dice que fue una célula de los Chapitos los autores de dicho ataque, y asegura que hay custodia en el hospital donde están los legisladores.
En caso de que aranceles afecten a México por mandar petróleo a Cuba, Sheinbaum dice que “vamos a esperar”. Dijo que se ha enviado a Cuba menos de 1% de lo que produce México.
Da la opción de que EEUU envíe petróleo a Cuba. Dice que no quiere que haya más aranceles a México.
No se tocó el tema del huachicol fiscal en la llamada con Trump, asegura Sheinbaum.
Se analiza la posibilidad de poner un cablebús en Tijuana.
Sobre la percepción de inseguridad en el estado, Sheinbaum dice que tiene que ver con muchas cosas, y muchas veces no tiene que ver con el delito, sino con calles a las que les falta iluminación, aunque no haya aumentado el delito en esa zona.
Se trabaja para equipamiento de aduanas, se instalan muchos de esos equipos, este 2026 se hará una inversión mayor, sobre todo para equipos no intrusivos.
Sobre las licencias vencidas de conductores del Tren Interoceánico que se accidentó, se señaló que debe haber investigaciones por parte de la FGR. En caso de que sea así, se impondrán sanciones administrativas.
Sobre la amenaza de Trump de poner aranceles a países que suministren de petróleo a Cuba, Sheinbaum leyó un texto, en el que dijo que:
México reafirma el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos; la aplicación de aranceles a países que dan petróleo a Cuba, podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando hospitales, alimentación, entre otros; instruyó al secretario de Relaciones Exteriores comunicarse con el Departamento de Estado de EEUU a fin de conocer con precisión los alcances del decreto publicado el jueves; México buscará distintas alternativas en la defensa del país para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano.
Dijo que México debe conocer alcances de la amenaza de Trump y siempre buscar vías diplomáticas, pues no se puede poner en riesgo al país.
EEUU envía ayuda humanitaria a la isla, como alimentación.
Niega que se haya tocado este tema en la llamada con Trump.
Sheinbaum da a conocer que ha disminuido mucho la migración de México a EEUU. Han desarrollado una política humanitaria desde la frontera sur hasta la norte.
Omar García Harfuch dice que se han identificado y detenido a celulas criminales encargadas de tráfico de migrantes, y ha disminuido mucho este delito.
Sheinbaum envía mensaje a paisano: “los admiramos, les reconocemos, siempre hemos dicho que son héroes de la patria, no solo contribuyen a sus familias en México, particularmente California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas”.
Envía su solidaridad y apoyo permanente, pide que se acerquen a los consulados. En estos días, dice, salió un libro en el que se decía que desde los consulados se hacía política en EEUU, algo que negó.
Sheinbaum informa que son 37 mil mdp de inversión en el estado, más los programas de Bienestar.
Mañana se presentará un plan de atención para los trabajadores agrícolas de San Quintín. Se llevará a cabo un censo casa por casa a trabajadores agrícolas.
Mañana se presentará unn plan con nueve ejes: centro de atención integral para trabajadores agrícolas; trabajo digno y seguridad social; salud; secretaría de Educación; vivienda adecuada; infraestructura urbana; Medio ambiente; mujeres y programas de Bienestar.
Se lleva a cabo la tecnificación del distrito de riego 014 Río Colorado. Es para recuperar hasta 30% de agua para producir más alimentos y garantizar consumo humano. Se invertirán 5 mil mdp.
En el saneamiento del Río Tijuana, hace unos meses se inauguró un proyecto que tiene que ver con la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos. Construcción de colectores y plantas de bombeo.
Inversión de 1,700 millones, terminarán obras en 2027.
Planta desaladora de Rosarito. Será la más grande y moderna de América Latina, con una producción de 2 mil 200 litros por segundo. Incrementará la disposición de agua en Tijuana y Playas de Rosarito hasta en un 45%. Inversión de más de 10 mil mdp.
El monto total de las inversiones en infraestructura hidráulica en el estado es de 16 mil 700 mdp.