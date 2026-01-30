La Mañanera de Sheinbaum hoy 30 de enero: célula de Los Chapitos, responsable de ataque a legisladores de MC| En vivo

Sheinbaum reitera su apoyo a Marina del Pilar. “Tiene nuestro apoyo y va a cerrar muy bien su gobierno para beneficio de las y los bajacalifornianos”, dice la presidenta.

Sobre ataque a diputados de MC, Harfuch dice que fue una célula de los Chapitos los autores de dicho ataque , y asegura que hay custodia en el hospital donde están los legisladores.

No se tocó el tema del huachicol fiscal en la llamada con Trump, asegura Sheinbaum.

Da la opción de que EEUU envíe petróleo a Cuba. Dice que no quiere que haya más aranceles a México.

En caso de que aranceles afecten a México por mandar petróleo a Cuba, Sheinbaum dice que “vamos a esperar”. Dijo que se ha enviado a Cuba menos de 1% de lo que produce México.

Se trabaja para equipamiento de aduanas, se instalan muchos de esos equipos, este 2026 se hará una inversión mayor, sobre todo para equipos no intrusivos.

Sobre la percepción de inseguridad en el estado, Sheinbaum dice que tiene que ver con muchas cosas, y muchas veces no tiene que ver con el delito, sino con calles a las que les falta iluminación, aunque no haya aumentado el delito en esa zona.

Se analiza la posibilidad de poner un cablebús en Tijuana.

Sobre las licencias vencidas de conductores del Tren Interoceánico que se accidentó, se señaló que debe haber investigaciones por parte de la FGR. En caso de que sea así, se impondrán sanciones administrativas.

Sobre la amenaza de Trump de poner aranceles a países que suministren de petróleo a Cuba, Sheinbaum leyó un texto, en el que dijo que:

México reafirma el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos; la aplicación de aranceles a países que dan petróleo a Cuba, podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando hospitales, alimentación, entre otros; instruyó al secretario de Relaciones Exteriores comunicarse con el Departamento de Estado de EEUU a fin de conocer con precisión los alcances del decreto publicado el jueves; México buscará distintas alternativas en la defensa del país para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano.

Dijo que México debe conocer alcances de la amenaza de Trump y siempre buscar vías diplomáticas, pues no se puede poner en riesgo al país.

EEUU envía ayuda humanitaria a la isla, como alimentación.