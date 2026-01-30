Marina niega que Tren Interoceánico no cuente con velocímetros, se deslinda de que conductor no tuviera licencia para operar

Raymundo Pedro Morales estuvo este viernes en la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum. (Cortesía)

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva las investigaciones sobre que presuntamente las personas que operaban el Tren Interoceánico que se descarriló y dejó 14 muertos el pasado mes de diciembre, no tenían licencias vigentes.

“Aparentemente, todo indica que algunas licencias estaban vencidas, como en los carros, como cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario”, señaló Morales Ángeles.

Aseguró que desde la empresa del ferrocarril, se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia del Transporte Ferroviario para actualizar las licencias, y dijo que se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en el tema administrativo, sin embargo, este no tiene que ver con el tema del descarrilamiento, aseguró.

Señaló que hay un departamento en el ferrocarril, que se encarga de los Recursos Humanos, y tiene la responsabilidad de revisar permanentemente la vigencia de las licencias. “Habrá que revisar cuál es su responsabilidad”, dijo.

Ante el cuestionamiento de un periodista que dijo que el jueves hubo un informe de una Universidad privada que dice que el tren descarrilado no tenía comunicación con la central ni velocímetro, el almirante dijo que esta información era falsa.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

“Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta como vayan avanzando las investigaciones, hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones, el reporte de la fiscal fue un reporte preliminar, las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar responsabilidades que correspondan, nosotros estamos colaborando en lo que la fiscalía determine”, concluyó.

Cabe destacar que el pasado miércoles se dio a conocer que el maquinista y conductor del Tren Interoceánico que se descarriló en Nizanda, Oaxaca, y causó la muerte de 14 personas que viajaban en él, así como una centena de heridos, el pasado 28 de diciembre de 2025, no contaban con licencia federal ferroviaria vigente, que los faculta para ejercer las funciones propias de su cargo.

De acuerdo con el medio El Universal, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, señala que con los datos de prueba descritos, quedaba demostrado que las personas investigadas iban a bordo del tren, sin embargo, de acuerdo con el fiscal, no actuaron con el deber de cuidado que les corresponde.

Se detalla que el siniestro fue provocado por el actuar del maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, del conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quien iba a bordo de la locomotora FIT3027, ello en razón de que Canteros Méndez excedió el límite de velocidad permitido de 50 km/h, respecto a que Díaz Gómez y Mendoza Cerón, no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el tren.