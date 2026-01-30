Cuánto viven, qué comen, y todo sobre los elefantes marinos como el que apareció en playa Los Ayala, Nayarit

Hallan elefante marino en playa de Nayarit. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Dos días después de su hallazgo, la presencia de un elefante marino adulto en la playa Los Ayala, Nayarit, continúa bajo estricta vigilancia de autoridades ambientales y navales.

El ejemplar fue avistado en inmediaciones de esta playa del municipio de Compostela, generando sorpresa entre residentes y turistas por la rareza de este visitante en la región. La Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y autoridades locales, mantiene un perímetro de seguridad de 80 metros alrededor del animal para resguardar tanto su integridad como la de los visitantes, una medida que busca evitar cualquier alteración de su comportamiento natural.

Personal de la PROFEPA realizó una inspección detallada y confirmó que el elefante marino se encuentra en buen estado de salud, sin lesiones ni signos de estrés.

El mamífero, cuyo peso oscila entre 700 y 900 kilogramos y una longitud aproximada de tres metros, ha alternado periodos de descanso en la arena con breves regresos al mar, un patrón considerado habitual por especialistas. Las autoridades reiteraron la importancia de no invadir el espacio del animal y llamaron a la colaboración ciudadana para asegurar que el ejemplar pueda retornar al océano sin incidentes.

Características del elefante marino

El ejemplar fue avistado en la playa Los Ayala, Compostela

El elefante marino, identificado en este caso como Mirounga angustirostris, destaca como el pinnípedo más grande del hemisferio norte.

Los machos adultos pueden superar los 2.000 kilogramos y alcanzar más de cinco metros de largo, mientras que las hembras permanecen considerablemente más pequeñas.

Su nombre se atribuye a la prominente trompa flexible que desarrollan los machos, utilizada para emitir potentes vocalizaciones durante la temporada de apareamiento. El color de la piel varía entre gris oscuro y marrón, y experimentan una muda anual completa del pelaje, proceso durante el cual suelen pasar largos periodos en tierra.

Estos animales muestran una capacidad de buceo excepcional, sumergiéndose hasta profundidades superiores a los 1.500 metros y permaneciendo bajo el agua durante más de una hora.

Esta habilidad les permite explorar vastas áreas del océano en busca de alimento y evitar depredadores.

Alimentación y hábitos de caza

Crédito: Marina

La dieta del elefante marino se compone principalmente de peces, calamares y otras especies de cefalópodos. Estos animales desarrollan estrategias de caza en aguas profundas, donde localizan presas gracias a un agudo sentido del oído y vibrisas sensoriales en el hocico.

Durante las expediciones de alimentación, pueden viajar cientos de kilómetros mar adentro, alternando periodos de inmersión prolongada con breves descansos en la superficie.

Tras extensas jornadas de alimentación en el mar abierto, los elefantes marinos regresan a la costa para recuperar energía y realizar la muda del pelaje. Estas estancias en tierra pueden durar desde algunos días hasta varias semanas, dependiendo de la edad, el sexo y la etapa del ciclo vital del animal.

Longevidad y ciclo de vida

Crédito: Profepa

El elefante marino posee una esperanza de vida aproximada de 14 a 20 años en estado silvestre, aunque algunos individuos han superado los 22 años bajo condiciones favorables.

Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los tres y cinco años, mientras que los machos lo hacen más tarde, cerca de los seis u ocho años. Durante la temporada reproductiva, los machos compiten por el control de harenes, exhibiendo conductas territoriales intensas y luchas que pueden ocasionar lesiones.