Cómo hacer que los labios luzcan más gruesos solo con maquillaje, paso a paso para un efecto natural

Con técnicas sencillas y productos accesibles es posible crear el efecto óptico de labios que respeta la forma natural

Los labios voluminosos siguen siendo tendencia en el maquillaje y símbolo de fuerza y sofisticación según celebridades y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de labios voluminosos sigue marcando el ritmo en el maquillaje actual. Desde actrices clásicas hasta referentes en redes sociales han consolidado los labios gruesos como símbolo de fuerza y sofisticación.

Aunque se crea imposible, lograr unos labios más gruesos solo con maquillaje es posible, siempre que se respete la forma original. El truco está en realzar la belleza natural, jugando con contrastes y acabados para obtener un efecto óptico de mayor volumen.

El maquillaje permite lograr un efecto de labios más gruesos realzando la belleza natural y respetando la forma original de la boca. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos clave para un efecto voluminoso

Para conseguir ese resultado, existen algunos aliados imprescindibles:

  • Lápiz delineador nude: permite definir el contorno de los labios sin crear líneas demasiado marcadas.
  • Iluminador facial: aplicado en puntos estratégicos, aporta luz y genera un efecto tridimensional.
  • Labial voluminizador: ofrece volumen inmediato y tonos intensos.
  • Gloss transparente o con color: el brillo final multiplica el efecto de labios más llenos y frescos.

Paso a paso para conseguir labios más gruesos

1. Delinea los labios cuidadosamente siguiendo la forma natural, usando un lápiz nude para ampliar ligeramente el contorno.

2. Rellena con un labial que aporte volumen. Puede ser con una fórmula con ácido hialurónico y tripéptidos, lo que proporciona un efecto inmediato.

3. Aplica iluminador en el centro del labio superior e inferior para reflejar la luz.

4. Finaliza con una capa de gloss para lograr el acabado espejo y potenciar el resultado.

El delineador nude, el iluminador facial, el labial voluminizador y el gloss son productos esenciales para conseguir labios voluminosos sin intervenciones invasivas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos finales para un look perfecto

  • Elige tonos que armonicen con tu piel.
  • No abuses del delineador oscuro, para evitar un efecto artificial.
  • Mantén los labios hidratados para un acabado uniforme y saludable.

Con estos pasos y productos, transformarás tu maquillaje y conseguirás el efecto de labios voluminosos, sin procedimientos invasivos ni complicaciones.

Ingredientes naturales para labios más llenos

Algunos productos presentes en la cocina destacan por su capacidad para mejorar la apariencia de los labios, por lo que pueden usarse de forma segura si se aplican con precaución y como complemento:

  • Azúcar y aceite de coco: esta mezcla exfolia y suaviza, eliminando células muertas y estimulando el flujo sanguíneo.
  • Canela: al añadirse al exfoliante, la canela estimula la circulación y provoca un leve cosquilleo que puede traducirse en más volumen, aunque solo por corto tiempo.
  • Remolacha y miel: triturar remolacha y mezclarla con miel crea una mascarilla que aporta tinte rojizo y suavidad. Se recomienda dejar actuar entre 10 y 15 minutos para obtener un color más vivo y textura aterciopelada.
  • Aceite de almendras y limón: se utiliza como bálsamo hidratante y aporta brillo y tono rosado. Tras aplicarla por 20 minutos, se enjuaga y se sella con un bálsamo labial.

